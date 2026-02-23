リバプールの伝説的英雄がクリスチャン・プリシッチをモハメド・サラーの後継候補に指名。米国代表スターがチェルシーでの不振は「一時的なスランプに過ぎない」と証明すると支持

リバプールの攻撃陣の補強に関しては、他にもいくつかの名前が候補として挙がっており、ニューカッスルのフォワード、アンソニー・ゴードン（元エバートンのスター選手で、リバプールのサポーターとして育った）にも引き続き関心が寄せられていると言われています。

ヘスキーは、検討に値する実績のある選手をさらに2人挙げている。1人はウェストハムでプレミアリーグの経験を持ち、もう1人はパリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグ優勝を経験している。

元イングランド代表のヘスキー氏は、「我々はモハメド・サラーの代わりについて話している。ファンとしては、サラーに代わる選手などいないのだから、別の視点で物事を見るべきだと思う」と付け加えた。

あるシーズン、モハメドの調子が悪いと誰かが言っているのを耳にしたことを覚えています。彼は 25 ゴールを決めていたのです。そんな「悪い」シーズンを過ごせたら、どんなに素晴らしいだろうと思います。私たちは、10 年間にわたって 1 シーズン 20 ゴール以上、30 ゴール近くを決めている選手について話しているのです。

「我々は別の選択肢を探す必要がある。そもそもモハメド・サラーのような選手は監督に合わないかもしれない。監督はフォーメーション変更を考えている。4-4-2のダイヤモンド型ミッドフィールドを構想し、ハイ＆ワイドなウインガーを置かない方針だと聞いている。それには異なるタイプの選手が必要だ。

「モハメド・サラーの代わりはいないと思うが、PSGのクビチャ・クヴァラツヘリアは気に入っている。彼を第一候補にするだろう。

ジャロッド・ボウエンはモハメド・サラーよりもレベルが落ちるか？ほとんどの選手はサラーに比べればレベルが落ちると思うが、正直言ってボウエンは別のタイプの選手であり、モよりも少しハードに働くので、おそらくフォーメーションの助けになるだろう。

モハメド・サラーが努力していないというわけではないが、ボウエンはウェストハム、そしてそれ以前は下位リーグでプレーしてきたため、仕事量や仕事に対する姿勢がまったく違う。アンドルー・ロバートソンは間違いなく我々の最高の獲得選手の一人だが、彼はハル・シティから来た選手だ」