Getty/GOAL
翻訳者：
リバプールの伝説的英雄がクリスチャン・プリシッチをモハメド・サラーの後継候補に指名。米国代表スターがチェルシーでの不振は「一時的なスランプに過ぎない」と証明すると支持
サラー移籍：エジプトのスーパースターは2026年にリバプールを去るのか？
エジプトのスーパースター、サラーは2027年夏までリバプールとの契約を結んでいる。しかし今シーズンは時に苛立ちを見せ（ある局面では爆発的な感情を露わにした）、得点力が低下している。33歳の彼は11月1日以降、プレミアリーグで得点を記録していない。
リヴァプールは移籍金を得られるため、サラーのサウジ・プロリーグやMLS移籍が噂されている。同時に、リヴァプールの右ウイングポジションの後継候補に関する噂も高まっている。
- Getty
USMNTのスター、プリシッチはアンフィールドでサラーの代わりになれるのか？
アメリカ代表のプリシッチが候補に挙がっていると言われている。サン・シーロでの新契約締結を遅らせているためだ。ヘスキーは「キャプテン・アメリカ」がアルネ・スロット監督のチームに賢明な補強となる可能性があると見ている。
元リヴァプールFWはOLBGにこう語った。「クリスチャン・プリシッチは実に気に入っている。非常に直球型だ。チェルシーでは期待したほど得点を挙げられなかったが、相手守備陣に脅威を与えていたと思う」
「自国開催のワールドカップで好成績を収めた後、プレッシャーのかかる環境下でも活躍した彼は、現在のモハメド・サラーやコディ・ガクポとは異なる価値を提供できる選手だ。
モハメドはチェルシーを離れてイタリアへ行き、リヴァプールで成し遂げたことを見よ。プリシッチのような選手が同じようにプレミアリーグに戻ってくる姿を見られるのは素晴らしいと思う。なぜなら、彼はチェルシーでの時間が単なる一時的なスランプだったことを証明したいと願っているはずだからだ。彼が渡英した時はまだ若造だったのだから」
ヘスキーがクヴァラツヘリアとボーウェンを潜在的なターゲット候補リストに追加
リバプールの攻撃陣の補強に関しては、他にもいくつかの名前が候補として挙がっており、ニューカッスルのフォワード、アンソニー・ゴードン（元エバートンのスター選手で、リバプールのサポーターとして育った）にも引き続き関心が寄せられていると言われています。
ヘスキーは、検討に値する実績のある選手をさらに2人挙げている。1人はウェストハムでプレミアリーグの経験を持ち、もう1人はパリ・サンジェルマンでチャンピオンズリーグ優勝を経験している。
元イングランド代表のヘスキー氏は、「我々はモハメド・サラーの代わりについて話している。ファンとしては、サラーに代わる選手などいないのだから、別の視点で物事を見るべきだと思う」と付け加えた。
あるシーズン、モハメドの調子が悪いと誰かが言っているのを耳にしたことを覚えています。彼は 25 ゴールを決めていたのです。そんな「悪い」シーズンを過ごせたら、どんなに素晴らしいだろうと思います。私たちは、10 年間にわたって 1 シーズン 20 ゴール以上、30 ゴール近くを決めている選手について話しているのです。
「我々は別の選択肢を探す必要がある。そもそもモハメド・サラーのような選手は監督に合わないかもしれない。監督はフォーメーション変更を考えている。4-4-2のダイヤモンド型ミッドフィールドを構想し、ハイ＆ワイドなウインガーを置かない方針だと聞いている。それには異なるタイプの選手が必要だ。
「モハメド・サラーの代わりはいないと思うが、PSGのクビチャ・クヴァラツヘリアは気に入っている。彼を第一候補にするだろう。
ジャロッド・ボウエンはモハメド・サラーよりもレベルが落ちるか？ほとんどの選手はサラーに比べればレベルが落ちると思うが、正直言ってボウエンは別のタイプの選手であり、モよりも少しハードに働くので、おそらくフォーメーションの助けになるだろう。
モハメド・サラーが努力していないというわけではないが、ボウエンはウェストハム、そしてそれ以前は下位リーグでプレーしてきたため、仕事量や仕事に対する姿勢がまったく違う。アンドルー・ロバートソンは間違いなく我々の最高の獲得選手の一人だが、彼はハル・シティから来た選手だ」
- Getty
サラーの記録：リバプールでの得点とトロフィー
サラーはリヴァプールで429試合に出場し252得点を記録した。PFA年間最優秀選手賞を3度、ゴールデンブーツ賞を4度受賞している。レッドズではプレミアリーグ優勝2回に加え、チャンピオンズリーグや国内カップ戦でも栄冠を掴んだ。彼の後継者としてその靴を履く者は、非常に大きな責任を担うことになるだろう。
広告