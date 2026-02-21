リバプールのアルネ・スロット監督、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーの「オーラ」発言に反論

リバプールは2024-25シーズンに圧倒的な強さを見せ、アーセナルに10ポイント差をつけて2度目のプレミアリーグ優勝を果たした。しかし今シーズンは好調なスタートを切ったものの、その後完全に調子を落とし、王座防衛の望みは絶たれた。代わりに、4位と5位にそれぞれ位置するマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーとの争いの中で、チャンピオンズリーグ出場権獲得をかき集める状況に追い込まれている。

この懸念を率直に表明している評論家の一人がルーニーだ。彼はスロット監督がデビューシーズンで素晴らしい成績を残したにもかかわらず、アンフィールドでの解任を避けるためにはシーズンを強く締めくくる必要があると指摘している。

最近『ザ・オーバーラップ』で彼はこう語った。「スロットが職を保つためのオーディション中だなんて話をするのは奇妙だ。だって彼は明らかに最近プレミアリーグを制したばかりなのに」

何度か会ったことはあるが、リヴァプールにとって彼が持つべきオーラを感じない。おそらくユルゲン・クロップ監督の後任という立場が影響しているのだろう。誰にとっても難しいことだが、彼にはそのオーラが欠けていると思う」