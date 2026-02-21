Getty Images
リバプールのアルネ・スロット監督、マンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ウェイン・ルーニーの「オーラ」発言に反論
ルーニー、苦戦する2年目でスロットに「オーラ」を皮肉る
リバプールは2024-25シーズンに圧倒的な強さを見せ、アーセナルに10ポイント差をつけて2度目のプレミアリーグ優勝を果たした。しかし今シーズンは好調なスタートを切ったものの、その後完全に調子を落とし、王座防衛の望みは絶たれた。代わりに、4位と5位にそれぞれ位置するマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーとの争いの中で、チャンピオンズリーグ出場権獲得をかき集める状況に追い込まれている。
この懸念を率直に表明している評論家の一人がルーニーだ。彼はスロット監督がデビューシーズンで素晴らしい成績を残したにもかかわらず、アンフィールドでの解任を避けるためにはシーズンを強く締めくくる必要があると指摘している。
最近『ザ・オーバーラップ』で彼はこう語った。「スロットが職を保つためのオーディション中だなんて話をするのは奇妙だ。だって彼は明らかに最近プレミアリーグを制したばかりなのに」
何度か会ったことはあるが、リヴァプールにとって彼が持つべきオーラを感じない。おそらくユルゲン・クロップ監督の後任という立場が影響しているのだろう。誰にとっても難しいことだが、彼にはそのオーラが欠けていると思う」
リバプール監督が自身の立場を擁護
ルーニーのコメントに対し、スロットはこう述べた。「我々は皆違う。ユルゲンと私に共通しているのは、二人ともリーグ優勝を果たしたことだけだ——悪くないだろう？監督が勝利を重ねれば重ねるほど、オーラは増すと思う」 ところでウェイン・ルーニーの意見に同意するかどうかわからないが、もしこれが一般的な見解なら、おそらく人々は昨シーズンの方が今シーズンより私のオーラが強かったと言うだろう。
「でも彼だけがそう思っているのかも？ わからない、君が教えてくれ。初めて聞いた話だが、ユルゲンには確かにオーラがあったと言えるだろう。自分ではなく彼について話すが、間違いなく持っていた。だが勝利を収める監督にもオーラは宿るものだ」
リバプール、チャンピオンズリーグ出場権を争う
リバプールはチャンピオンズリーグとFAカップの両方で好位置につけている。欧州最高峰のクラブ大会であるCLの決勝トーナメント1回戦で対戦するのは、アトレティコ・マドリード、クラブ・ブルージュ、ガラタサライ、ユヴェントスのいずれか。一方、FAカップ5回戦ではウルヴァーハンプトンをアウェイで迎える。しかし、今季残り期間における最大の課題は、何と言ってもCLの出場権を再び獲得することだろう。
その目標達成には手強いライバルが立ちはだかる。マンチェスター・ユナイテッドはマイケル・キャリック暫定監督就任後の好調で一気にトップ4に躍り出た。チェルシーもリアム・ローゼニアーがエンツォ・マレスカの後任となって以降、強さを見せている。ブレントフォードもリヴァプールにわずか2ポイント差まで迫っている。
レッズ、ノッティンガム・フォレスト戦へ向け準備万端
今シーズン、リヴァプールが戦うべき目標は依然として多いが、まずは日曜日にノッティンガム・フォレストとのアウェー戦が控えている。 フォレストはヌノ・エスピリト・サント、アンジェ・ポステコグルー、ショーン・ダイチと3人の監督が相次いで退任し、今季4人目の常任監督となったが、新指揮官ヴィトー・ペレイラは木曜日のヨーロッパリーグ決勝トーナメントプレーオフ1stレグでフェネルバフチェを3-0で下す圧勝を導き、印象的なスタートを切った。
リヴァプール自身も好調を維持しており、全大会を通じて過去5試合中4勝を挙げている。唯一の汚点はマンチェスター・シティにホームで2-1で敗れた一戦だ。ベルナルド・シルバとアーリング・ハーランドの終盤のゴールで敗れ、ドミニク・ショボシュライが退場処分となる混乱の結末を迎えた。
