リバプールのアルネ・スロット監督が、イブラヒマ・コナテの契約交渉の進捗状況を明かす。契約は今夏に満了予定。
コナテの先行きは不透明
リバプールとの契約満了が迫るコナテの将来は不透明だ。このディフェンダーはリバプールで苦難のシーズンを過ごしたが、父の死に伴う特別休暇から復帰後は好調を維持している。復帰戦となったニューカッスル戦で得点を挙げたコナテは、自身と家族にとって困難な時期だったと認めた。TNTスポーツのインタビューでこう語った。 「確かにとても嬉しい。今の気持ちを言葉で表すのは難しい。この2週間は家族にとっても私にとっても非常に辛い時期だった。人生の一部だ。受け入れるのは難しいが、選択の余地はない」 チームに負傷者がいる状況を見て、監督から『焦らず復帰のタイミングを決めろ』と連絡があった。こうした状況だからこそ、チームのために戻って貢献することが重要だと考えた。今日の試合でそれができたと思う。アンフィールドの雰囲気は信じられないほど素晴らしく、シーズン終了までこの勢いを維持する必要がある」
スロットがコナテの将来について語る
コナテはレアル・マドリード行きが確実視されていたが、今季前半に調子を落としたことで同クラブが関心を失ったと報じられていた。スロット監督はこの件について問われ、自身の意向を明確にした。記者団にこう語った。「我々は彼と交渉中だ。これが我々の意思を示すものだ」 残留を望んでいるのは明らかだが、交渉は進行中だ。結果を待つしかない。残留を望んでいなければ交渉などしない」
「イブーは最近非常に良いプレーを見せている。シーズン序盤にも多くの好試合があったが、一方で失点の一因となった場面もあった。全体的なパフォーマンスは良かったが、小さなミスが即座に失点に繋がったため、評価が分かれた。しかし私が指揮を執って以来、彼はヴァージルと非常に良いコンビネーションを築いており、ヴァージル同様、常にコンディションを維持している。 （縁起を担いで）この二人は我々にとって不可欠だ。彼らの質の高さだけでなく、控えの選択肢が乏しい状況だからこそ重要なのである。」
ファン・ダイクがコナテに残留を促す
キャプテンのヴィルジル・ファン・ダイクもコナテにリバプール残留を強く促している。彼はこう語った。「僕らは友人だ。あらゆることを話し合う。これはプロセスであり、結果を待つしかない。決して簡単ではない。昨年、僕自身の状況でもそうだったように、『さあ、決めよう』と簡単に言えるほど単純な話ではない」 もちろん彼には残留してほしい。ピッチ上では重要な存在だ。誰もが認めることだが、ピッチ外でも彼はリーダーの一人だ。彼は傑出しており、私の目には世界クラスのセンターバックに見える。私にできることは限られているが、これはクラブと彼の代理人、そして彼自身の手に委ねられている。結果を待つしかないが、それ以外には私には影響力がない」
次に何が来る？
ファンはコナテがリバプールに残留するか移籍するかを見守るしかない。リバプールはすでに来季の守備陣強化に向け、レンヌのジェレミー・ジャケとの契約合意に至っている。一方、スロット監督率いるチームは土曜日にブライトンとのFAカップ4回戦を控え、試合復帰を控えている。
