コナテはレアル・マドリード行きが確実視されていたが、今季前半に調子を落としたことで同クラブが関心を失ったと報じられていた。スロット監督はこの件について問われ、自身の意向を明確にした。記者団にこう語った。「我々は彼と交渉中だ。これが我々の意思を示すものだ」 残留を望んでいるのは明らかだが、交渉は進行中だ。結果を待つしかない。残留を望んでいなければ交渉などしない」

「イブーは最近非常に良いプレーを見せている。シーズン序盤にも多くの好試合があったが、一方で失点の一因となった場面もあった。全体的なパフォーマンスは良かったが、小さなミスが即座に失点に繋がったため、評価が分かれた。しかし私が指揮を執って以来、彼はヴァージルと非常に良いコンビネーションを築いており、ヴァージル同様、常にコンディションを維持している。 （縁起を担いで）この二人は我々にとって不可欠だ。彼らの質の高さだけでなく、控えの選択肢が乏しい状況だからこそ重要なのである。」