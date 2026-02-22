ヴィルツは夏の移籍後、アンフィールドで調子を上げていた。このミッドフィルダーは年明け以降、リヴァプールでの6得点のうち5得点を記録し、11月のフォレスト戦（アウェー）以降、クラブの試合を1試合も欠場していない。

アーネ・スロット監督は2月上旬、彼の貢献を称賛していた。

「まず何よりも選手自身を称賛すべきだ。ピッチ上だけでなくジムでの努力も必要だからだ。監督として、たとえ序盤で少し苦戦していても、彼を起用し続けなければならない。それが成長への唯一の道だからだ。彼はその好例だ」

得点記録が注目を集める一方、スロット監督はミッドフィルダーの戦術的成熟度に感銘を受けている。同監督によれば、ヴィルツは世界クラスの技術力を備えて加入したが、真の進歩はボールを持たない時のゲーム理解とチームへの融合に見られるという。

「ボールを持った状態での成長はそれほど大きくないと思う。最初から特別な存在だったからだ。おそらく今は、チームメイトとの連携がより良くなっている。共にプレーする機会が増えたからだ」とスロット監督は説明した。「ボールを持たない状態でのプレーこそが、彼や他の選手たちに見られる最大の進歩だ。その組み合わせこそが、プレミアリーグで通用する準備を整えるのだ」