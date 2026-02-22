Getty Images
翻訳者：
リバプールに痛手、フロリアン・ヴィルツがノッティンガム・フォレスト戦出場を直前で欠場
シティ・グラウンドでのリヴァプール、直前の変更
ヴィルツはチームメイトと共にシティ・グラウンドに到着し、ノッティンガム・フォレスト戦に出場する見込みだったが、直前で出場を取りやめた。夏の移籍で加入した同選手はピッチ上でコーチングスタッフと会話する姿が目撃された後、試合の先発メンバーから外れた。リヴァプールのマッチデーブログは「リヴァプールの先発メンバーに直前の変更があり、フローリアン・ヴィルツに代わってカーティス・ジョーンズが起用される模様」と更新した。
リヴァプール：アリソン 、ファン・ダイク、コナテ、ケルケズ、ジョーンズ、ソボズライ、マカリスター、サラー、ガクポ、エキティケ、グラヴェンベルフ。
控え：ママルダシュヴィリ 、ゴメス、キエーザ、ウッドマン、ロバートソン、ニョニ、ラムゼイ、モリソン、ングモハ。
- Getty Images
ヴィルツの好調ぶり
ヴィルツは夏の移籍後、アンフィールドで調子を上げていた。このミッドフィルダーは年明け以降、リヴァプールでの6得点のうち5得点を記録し、11月のフォレスト戦（アウェー）以降、クラブの試合を1試合も欠場していない。
アーネ・スロット監督は2月上旬、彼の貢献を称賛していた。
「まず何よりも選手自身を称賛すべきだ。ピッチ上だけでなくジムでの努力も必要だからだ。監督として、たとえ序盤で少し苦戦していても、彼を起用し続けなければならない。それが成長への唯一の道だからだ。彼はその好例だ」
得点記録が注目を集める一方、スロット監督はミッドフィルダーの戦術的成熟度に感銘を受けている。同監督によれば、ヴィルツは世界クラスの技術力を備えて加入したが、真の進歩はボールを持たない時のゲーム理解とチームへの融合に見られるという。
「ボールを持った状態での成長はそれほど大きくないと思う。最初から特別な存在だったからだ。おそらく今は、チームメイトとの連携がより良くなっている。共にプレーする機会が増えたからだ」とスロット監督は説明した。「ボールを持たない状態でのプレーこそが、彼や他の選手たちに見られる最大の進歩だ。その組み合わせこそが、プレミアリーグで通用する準備を整えるのだ」
リバプールの不安定な調子
リバプールはここ数週間、安定感を見いだせずに苦戦しており、ヴィルツの負傷は連勝を続けることに苦労しているチームをさらに不安定にさせる可能性が高い。
フォレスト戦を控えた直近5試合では2勝2敗1分けという成績だ。
元リバプール選手のジョン・オルドリッジは、フロリアン・ヴィルツがクラブ初得点を挙げた後、彼を伝説的な元イングランド代表選手ピーター・ビアズリーに例えてこう語った。「フロリアン・ヴィルツの初ゴールはいつか来るはずだったよね？ 私はしばらくの間、彼のプレーを見てきました。彼は素晴らしい選手です。ピーター・ビアズリーを彷彿とさせます。彼は頭脳明晰で賢いですが、そのゴールが必要でした。そのことが彼の頭から離れなかったのです。彼にとっては安堵のゴールであり、このゴールを確実に糧にしていくことができるでしょう。
彼はヒューゴ・エキティケと適切なエリアで連携している。それは見応えがある。彼、そして2人からは、間違いなくさらに多くの成果が生まれるだろう。アレクサンダー・イサクも復帰する。ストライカーにはサポートが必要だが、ヴィルツは確かにそれを提供している」
- Getty Images Sport
次に何が来る？
リバプールは土曜日にウェストハムと対戦し、チャンピオンズリーグ出場権獲得への意欲を強めようとしている。
スロット監督は最近、オランダ人監督にはクラブを率いる「オーラ」が欠けていると主張した評論家ウェイン・ルーニーに対し、反論を余儀なくされた。「我々は皆異なる。ユルゲンと私に共通しているのは、共にリーグ優勝を果たしたということだけだ——悪くないだろう？監督が勝利を重ねれば重ねるほど、オーラは増すと思う」 ちなみにウェイン・ルーニーの意見に同意するかどうかわからないが、もしこれが一般的な見解なら、おそらく人々は昨シーズンの私の方が今シーズンよりオーラがあったと言うだろう。
「でも彼だけがそう思っているのかも？ わからない、君が教えてくれ。初めて聞いた話だが、ユルゲンには確かにオーラがあったと言えるだろう。自分ではなく彼について話すが、間違いなく持っていた。だが勝利を収める監督にもオーラは宿るものだ」
広告