リバプールとイブラヒマ・コナテの両方が、フランス人選手がアンフィールド残留に合意することで利益を得られる理由

「難しい状況です。メディアで既に多くのことが報じられているため、全てを語れません。しかし私の代理人はリバプールとの話し合いを続けており、決断が早急に下され、発表できることを願っています」
3ヶ月以上経った今も、コナテが来季開幕時にアンフィールドに残留するか否かは依然として不透明だ。とはいえ、現時点で最も可能性が高い結末であり、おそらく最善の結果とも言える。11月の時点では誰もがそうは言わなかっただろうが…
「難しい状況です。メディアで既に多くのことが報じられているため、全てを語れません。しかし私の代理人はリバプールとの話し合いを続けており、決断が早急に下され、発表できることを願っています」
3ヶ月以上経った今も、コナテが来季開幕時にアンフィールドに残留するか否かは依然として不透明だ。とはいえ、現時点で最も可能性が高い結末であり、おそらく最善の結果とも言える。11月の時点では誰もがそうは言わなかっただろうが…
リヴァプールとの契約交渉に関する最新情報を発表したわずか1週間後、コナテはノッティンガム・フォレストにホームで3-0と屈辱的な敗戦を喫したプレミアリーグ戦において、わずか55分で交代させられた。
アルネ・スロット監督は、試合の流れを変えるための必死の試みとして、表向きは別の攻撃選手を投入する決断を下した。そのため、ユーゴ・エキティケが投入されると、ライアン・グラヴェンベルクはセンターバックの位置に戻った。
しかしコナテが犠牲となったのは偶然ではない。フランス人選手の今季のパフォーマンスは開幕から悲惨な状態だった。
確かに、歴史的な不振期に不振だったリヴァプール選手は彼だけではないが、移籍期限最終日にマルク・ゲヒの獲得が実現しなかったことが、レッドズの悲惨なタイトル防衛の主要因の一つであることは既に痛切に明らかになっていた。ジェイミー・キャラガーは、スロットがコナテを起用し続けることは「解任に値する行為」だとまで主張した。
もちろん、スロット監督の手が縛られていたのは代替選手の不足が原因だった。ジョー・ゴメスが再び負傷離脱に苦しむ中、夏の補強選手ジョバンニ・レオニは9月のデビュー戦で前十字靭帯を損傷し、シーズン絶望となっていたのだ。
コナテの劇的な不振はリヴァプールに勝ち点をもたらさなかっただけでなく、彼自身のレアル・マドリード移籍の機会も奪った。11月末に明らかになったところでは、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）はシーズン終了後のフリー移籍でのフランス人選手獲得への関心を撤回していた。
この時点で、リヴァプールがコナテの要求する年俸に応じなかった判断は完全に正当化されるものとなった。むしろ、夏の移籍市場で無償で失うリスクを冒すよりは、冬の移籍市場での売却を検討すべきだという主張さえ成り立つ状況だった。
「残留を望むが、もし去るならリバプールは別の選手を獲得するだろう」とキャラーガーは11月にデイリー・メール紙に 語った。「コナテが去ってもリバプールは崩壊しない。彼はヴァージル・ファン・ダイクではない。契約を望む優秀なセンターバックではあるが、もし契約を望まなければ、リバプールは全く問題ない」
コナテを擁護する説得力ある主張は確かに困難だった——ましてや彼が要求していたファン・ダイク級の金額ではなおさらだ。
一方で、このパリ出身の選手は時折個人ミスを犯す傾向があったものの、2024-25シーズンのプレミアリーグ優勝において疑いようのない重要な役割を果たしていた。
「守備面では最高水準だ」 とスロット監督は前シーズンに絶賛した。「スピードがあり、強靭で、一対一に勝つ。必要ならチームメイトのカバーもできる。守備面で改善すべき点はほとんどない」
しかし今シーズンの大半において、コナテは事故が起きるのを待つような状態だった。リヴァプールの複数の選手が致命的なミスを犯してきたが、スロット監督が12月のエランド・ロードでのリーズ戦（3-3の引き分け）でコナテがPKを献上した後に認めたように、苦戦するこのセンターバックは「犯罪現場に居すぎている」のだ。
リバプールサポーターは、リチャード・ヒューズらがゲヒ獲得に遅すぎたことを遅ればせながら償うべく、1月にイングランド代表選手を獲得することを切に願っていた。しかし実際には、リバプールのスカウト陣は移籍金や法外な年俸を支払う意思がなく、ゲヒはマンチェスター・シティへ移籍した。
サポーターは仕方なく、せめてもの慰めとしてクラブが今夏アンフィールドに加入するジェレミー・ジャケの獲得をまとめた事実を受け入れるしかなかった。つまり、コナテが去ったとしても、リヴァプールには既に長期的な後継者が加わっており、いずれレオニと強力なセンターバックコンビを形成するはずだ。
しかし、コナテが去る場合、スロット監督が今シーズンの苦戦を回避するには、少なくとももう1人のベテランセンターバックが必要なのは明らかだ。
したがって、リヴァプールがフォレストのDFムリージョ獲得に興味を示すプレミアリーグ複数クラブの一角だと報じられても全く驚くに当たらない。偶然にも、ムリージョは昨年11月にコナテが途中交代を余儀なくされた試合で先制点を挙げている。
しかし両チームが再び対戦する今、コナテの状況は大きく変わっている。
今シーズン、コナテが耐えてきたこと――煩わしい移籍の噂から、ミスだらけのプレーに対する執拗な批判まで――は、1月に父親が亡くなったことで、単なる雑音に過ぎなくなった。
コナテは家族と共にこの壊滅的な喪失を受け入れるため、3試合を欠場した。ニューカッスル戦も休む予定だったが、リバプールの守備陣が手薄になる中、出場せざるを得ないと感じた。
その後、今シーズンを代表する瞬間が訪れた。コナテは英雄的なプレーでリバプールの4点目にして決勝点を決め、アンフィールドでの熱狂的な勝利を締めくくったのだ。
その後、アリソン・ベッカーがピッチを駆け抜けコナテを祝福する姿は、チームメイトだけでなくスタジアム全体からの感動的な支援に、感謝と感動で胸がいっぱいになったコナテの喜びに満ちた、まさに歓喜の感情の爆発だった。
「確かに、とても幸せです。今の気持ちを言葉で表すのは難しい。この2週間は家族にとっても私にとっても非常に困難な時期でした」とセンターバックはTNTスポーツに語った。
「人生の一部だ。受け入れるのは難しいが、選択の余地はない。チームに負傷者がいるのを知っていた。監督は電話で『焦らず、無理に復帰する必要はない』と言ってくれた。
「しかしこの状況下で、チームを助けるために復帰することが重要だと考えた。今日、チームと共にアンフィールドで成し遂げたのはまさにそれだ。今日の雰囲気は信じられないほど素晴らしく、シーズン終了までこの勢いが必要だ」
もちろん、その後どうなるかは全く不透明だが、ニューカッスル戦がリヴァプールとコナテの両方にとって転機となったように感じられる。
コナテが優勝時の最高の状態に近づきつつある兆候は以前から見られ、特に1月8日のアーセナル戦（0-0）で顕著だったが、個人的な休暇から復帰後の彼の調子は非常に期待が持てるものだ。
特に2月11日のサンダーランド戦（スタジアム・オブ・ライト）では、リヴァプールがサンダーランドのホーム無敗記録を1-0で破るのに大きく貢献し、その活躍は際立っていた。
「イブーは素晴らしかった、信じられないほどだった」とファン・ダイクは熱く語った。「ブライアン・ブロッベイが90％の時間を彼と対戦していたが、彼は今シーズン多くのディフェンダーを苦しめてきた。それでもイブーは見事に対応した」
コナテの契約状況について問われると、ファン・ダイクはこう続けた。「僕らは友人だ。何でも話し合う。これはプロセスであり、結果を待つしかない。決して簡単ではない。昨年の僕の状況を見てもわかるように、『さあ、決めよう』と簡単に言えるものではない」
「もちろん彼には残留してほしい。ピッチ上では重要な存在だ。誰もが認める事実だが、ピッチ外でもリーダーの一人だ。彼は傑出しており、私の目には世界クラスのセンターバックに映る。
「私にできることは限られている。最終的にはクラブと彼の代理人、本人次第だ。結果を待つしかない。それ以外の影響力は私にはない」
もちろん、スロットはアンフィールドでの選手の出入りについてより大きな発言権を持っている。オランダ人監督は、リバプールとコナテが今後数日から数週間のうちに契約延長で合意に達することを望んでいる。
「我々は彼と話し合っている。つまり我々の意向は明らかだ」と監督は指摘した。「残留を望んでいるのは明白だが、交渉は進行中だ。結果を見守ろう」
「しかしイブは最近非常に良い状態だ。シーズン序盤にも多くの好試合を見せていたが、一方で失点の一因にもなった。全体的なパフォーマンスは良かったが、小さなミスが即座に失点に繋がり、評価が変わってしまった。
「しかし私がここに来てから、彼はヴァージルと非常に良いコンビを組んでいる。ヴァージル同様、常にコンディションを維持している。縁起を担いで言っておくが、この二人は我々にとって不可欠だ。彼らの質の高さだけでなく、控えの選択肢が乏しいという事情もある」
したがって、適切な価格であれば、リバプールがコナテ（少なくとも現在のコナテ）を保持するのは理にかなっている。同等の強さと経験を持つ別のセンターバックを獲得するには莫大な費用がかかる。
さらに、マドリード移籍の可能性がほぼ消えた今、アンフィールド残留はコナテにとって最も魅力的な選択肢と言える。なぜなら、彼の潜在能力を最大限に引き出しつつ、クラブ競技の最高峰の栄誉を常に争える環境を提供できるクラブは他にはほとんど存在しないからだ。
もちろん、マージーサイドに残留すれば、他クラブでフリーエージェントとして獲得できる金額より低くなる可能性は高い。しかし、ここ数週間で監督、主将、クラブから受けた愛情と支援の価値は、金銭では測れないと主張するのは容易だろう。