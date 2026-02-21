リバプールとイブラヒマ・コナテの両方が、フランス人選手がアンフィールド残留に合意することで利益を得られる理由

コナテの劇的な不振はリヴァプールに勝ち点をもたらさなかっただけでなく、彼自身のレアル・マドリード移籍の機会も奪った。11月末に明らかになったところでは、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）はシーズン終了後のフリー移籍でのフランス人選手獲得への関心を撤回していた。

この時点で、リヴァプールがコナテの要求する年俸に応じなかった判断は完全に正当化されるものとなった。むしろ、夏の移籍市場で無償で失うリスクを冒すよりは、冬の移籍市場での売却を検討すべきだという主張さえ成り立つ状況だった。

「残留を望むが、もし去るならリバプールは別の選手を獲得するだろう」とキャラーガーは11月にデイリー・メール紙に 語った。「コナテが去ってもリバプールは崩壊しない。彼はヴァージル・ファン・ダイクではない。契約を望む優秀なセンターバックではあるが、もし契約を望まなければ、リバプールは全く問題ない」

コナテを擁護する説得力ある主張は確かに困難だった——ましてや彼が要求していたファン・ダイク級の金額ではなおさらだ。

一方で、このパリ出身の選手は時折個人ミスを犯す傾向があったものの、2024-25シーズンのプレミアリーグ優勝において疑いようのない重要な役割を果たしていた。

「守備面では最高水準だ」 とスロット監督は前シーズンに絶賛した。「スピードがあり、強靭で、一対一に勝つ。必要ならチームメイトのカバーもできる。守備面で改善すべき点はほとんどない」

しかし今シーズンの大半において、コナテは事故が起きるのを待つような状態だった。リヴァプールの複数の選手が致命的なミスを犯してきたが、スロット監督が12月のエランド・ロードでのリーズ戦（3-3の引き分け）でコナテがPKを献上した後に認めたように、苦戦するこのセンターバックは「犯罪現場に居すぎている」のだ。