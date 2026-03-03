リバプールで不振のダーウィン・ヌニェス、アル・ヒラルの先発をカリム・ベンゼマに奪われ、驚きのプレミアリーグ復帰の可能性浮上

ヌニェスを巡る議論は常に潜在能力と実績の対比が焦点となってきた。リヴァプール在籍時には世界クラスの才能を垣間見せる一方で、不可解なミスを連発し、不名誉な形でネット上で話題となることも多かった。しかし26歳となった今、このストライカーは身体能力のピークを迎えつつあり、トップクラスの監督たちが依然として強く求める稀有な資質を備えている。

彼の守備陣を引き伸ばし、混乱を招く能力は、ニューカッスルとチェルシーがまさに求めているものだ。特にチェルシーは巨額の投資にもかかわらず最終ラインでの決定力に欠けており、ヌニェスのハイテンポなプレースタイルが攻撃に新たな次元をもたらす可能性があると見られている。一方、ニューカッスルはエディ・ハウ監督の下で彼が活躍できる選手と評価している。

ヌニェスの獲得競争は、彼の移籍可能性を考慮すると熾烈を極める見込みだ。ロンドンと北東イングランドではプロジェクトの方向性が大きく異なるが、ヌニェスの主な動機は、不安定なプレーで嘲笑されてきたリーグで自らの実力を証明したいという願望にあるようだ。