リバプールで不振のダーウィン・ヌニェス、アル・ヒラルの先発をカリム・ベンゼマに奪われ、驚きのプレミアリーグ復帰の可能性浮上
プレミアリーグの再開が視野に？
ヌニェスは、サウジ・プロリーグでの波乱に満ちた期間を経て、今夏プレミアリーグへのセンセーショナルな復帰を目指していると報じられている。 8月にアル・ヒラルへ移籍した際、英国メディアの厳しい監視から離れた新たなスタートを切ることを意図していたが、26歳の選手は岐路に立たされている。中東での生活は彼が求めた長期的な安定をもたらさず、複数のイングランドの強豪クラブがこのフォワードを再び獲得候補リストに載せている。
クロニクルライブによれば、チェルシーが信頼できる攻撃の要を徹底的に探し続ける中、このストライカー獲得の主要候補として浮上している。しかしブルーズだけが追っているわけではない。ニューカッスル・ユナイテッドとトッテナム・ホットスパーも、このフィジカルに優れたフォワードを英国に呼び戻す意向があると報じられている。3クラブともヌニェスを高いポテンシャルを秘めた賭けと見なし、その生来のスピードが新たな戦術環境で開花すると期待している。
ヌニェスにとって、この移籍の可能性はプロとしての名誉回復の機会となる。議論の的となったメルシーサイドでの浮き沈みの激しい在籍期間を経て、世界で最も注目されるリーグでの再起の可能性は魅力的なものだ。
アル・ヒラルのベンゼマ効果
ヌニェスのリヴァプール退団は大幅な戦力刷新の一環だったが、アル・ヒラール移籍後は世界的スター選手の加入で状況が複雑化した。当初5400万ポンドの移籍金で主力としての役割を約束されていたが、1月にサウジの巨人がレアル・マドリードのレジェンドでバロンドール受賞者のベンゼマを獲得したことで情勢は一変。フランス人選手の加入がチーム内の序列を根本から変えたのである。
ベテラン選手の加入によりヌニェスは序列を下げられ、主要試合での先発出場権維持に苦戦している。今季24試合で9得点とまずまずの成績を残しているにもかかわらず、ウルグアイ人選手はベンゼマよりも先発すべきだと経営陣を納得させるのに苦労している。出場時間の保証が得られない状況が、ヌニェスが主力の攻撃的武器として活躍できるクラブを求めてリヤドを去る準備ができているという見方を後押ししている。
関心を持つプレミアリーグ3クラブの財政力からすれば、ヌニェスの要求する年俸と移籍金に見合う金額を提示することは不可能ではない。アル・ヒラルも外国人選手枠と補強資金を確保するため、移籍交渉に応じる可能性が高い。こうした利害の一致から、夏の移籍市場が正式に開けば比較的早期に合意に至る見通しだ。
贖罪の使命
ヌニェスを巡る議論は常に潜在能力と実績の対比が焦点となってきた。リヴァプール在籍時には世界クラスの才能を垣間見せる一方で、不可解なミスを連発し、不名誉な形でネット上で話題となることも多かった。しかし26歳となった今、このストライカーは身体能力のピークを迎えつつあり、トップクラスの監督たちが依然として強く求める稀有な資質を備えている。
彼の守備陣を引き伸ばし、混乱を招く能力は、ニューカッスルとチェルシーがまさに求めているものだ。特にチェルシーは巨額の投資にもかかわらず最終ラインでの決定力に欠けており、ヌニェスのハイテンポなプレースタイルが攻撃に新たな次元をもたらす可能性があると見られている。一方、ニューカッスルはエディ・ハウ監督の下で彼が活躍できる選手と評価している。
ヌニェスの獲得競争は、彼の移籍可能性を考慮すると熾烈を極める見込みだ。ロンドンと北東イングランドではプロジェクトの方向性が大きく異なるが、ヌニェスの主な動機は、不安定なプレーで嘲笑されてきたリーグで自らの実力を証明したいという願望にあるようだ。
サウジアラビアにおける最終攻勢
サウジ・プロリーグのシーズンがクライマックスに差し掛かる中、アル・ヒラルは現在、クリスティアーノ・ロナウドが所属する首位のアル・ナスルにわずか3ポイント差で迫る緊迫した優勝争いを繰り広げている。ヌニェスは、シーズン終盤に首位チームを追い抜こうとするアル・ヒラルの戦術において、ベンチからの出場やローテーション起用で役割を果たす見込みだ。 次節、アル・ヒラルは金曜日にキングダム・アリーナでサウジ・プロリーグのアル・ナジュマと対戦する。
