リバプールがRBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得交渉で足踏みしている理由 - 1億ユーロ評価のスター選手を巡る事情を解説

リバプールはディオマンデに興味を示しているが、近い将来に動きを見せることはなさそうだ。サシャ・タヴォリエリの報道によれば、ディオマンデがロク・ネイションへの移籍を決める前に前所属事務所と結んだ2027年までの有効契約が存在するため、獲得交渉に複雑な問題が生じているという。

この契約により彼の肖像権は拘束されており、実質的にリヴァプールがRBライプツィヒとの交渉を試みるには、この法的紛争が解決される必要がある。解決までの期間は不透明だ。

リバプールは、これまでの厳しいシーズンを経て、夏の主要な新戦力がまだチームに馴染んでいないことを考えると、それはそれほど悪いことではないかもしれない。ヒューゴ・エキティケは即戦力としてほぼ成功しているが、フロリアン・ヴィルツはイングランドのトップリーグに順応するのに時間がかかっている。 一方、アレクサンダー・イサクはニューカッスル・ユナイテッドから移籍後、試合に出場できるほどの体調には程遠く、その後、腓骨骨折を伴う足首の負傷を負いました。彼は今シーズン中、早ければ 3 月にも復帰する見込みです。