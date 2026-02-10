AFP
リバプールがRBライプツィヒのヤン・ディオマンデ獲得交渉で足踏みしている理由 - 1億ユーロ評価のスター選手を巡る事情を解説
ディオマンデがプレミアリーグの関心を集めている
ディオマンデは昨夏わずか2000万ユーロ（約22億円）でRBライプツィヒに加入後、ブンデスリーガでブレイクシーズンを過ごしている。今シーズン、この10代の選手はドイツ1部リーグで20試合に出場し7得点4アシストを記録、チームの順位を4位まで押し上げた。
その活躍は特にプレミアリーグのクラブから注目されている。リヴァプールとマンチェスター・シティが動向を注視しているとされ、トッテナム・ホットスパーはブレナン・ジョンソンの後継候補として獲得を検討していたが、実現には至らなかった。
リバプールが動き出す前に待つ理由
リバプールはディオマンデに興味を示しているが、近い将来に動きを見せることはなさそうだ。サシャ・タヴォリエリの報道によれば、ディオマンデがロク・ネイションへの移籍を決める前に前所属事務所と結んだ2027年までの有効契約が存在するため、獲得交渉に複雑な問題が生じているという。
この契約により彼の肖像権は拘束されており、実質的にリヴァプールがRBライプツィヒとの交渉を試みるには、この法的紛争が解決される必要がある。解決までの期間は不透明だ。
リバプールは、これまでの厳しいシーズンを経て、夏の主要な新戦力がまだチームに馴染んでいないことを考えると、それはそれほど悪いことではないかもしれない。ヒューゴ・エキティケは即戦力としてほぼ成功しているが、フロリアン・ヴィルツはイングランドのトップリーグに順応するのに時間がかかっている。 一方、アレクサンダー・イサクはニューカッスル・ユナイテッドから移籍後、試合に出場できるほどの体調には程遠く、その後、腓骨骨折を伴う足首の負傷を負いました。彼は今シーズン中、早ければ 3 月にも復帰する見込みです。
「集中して落ち着いていようと心がけている」
今年初めにGOALの 取材に応じたディオマンデは、プレミアリーグからの関心を認識していることを認めつつも、あまり先を見据えすぎないようにしていると付け加えた。
「集中力を保ち、コーチングスタッフの指示に耳を傾け、自分のプレーに専念しようとしている。周囲は全てが順調に進んでいると見てくれている。だから、ここで止まるつもりはない」
友人たちが情報を送ろうとするが、集中と冷静さを保つよう心がけている。当初は2～3年かかると思っていた。努力も続けているし、全てが急速に進んでいることに喜びを感じている。シーズン終了までこの調子で続けたい」
リバプールは苦戦したシーズンを経て、好調な流れが必要だ
リバプールは2024-25シーズンのプレミアリーグ優勝時に自ら設定した高みに届かなかった。今シーズンは25試合で39ポイントを獲得しているが、首位アーセナルのペースには遠く及ばず、現在の主目標はチャンピオンズリーグ出場権獲得となっている。
日曜日のマンチェスター・シティ戦ではドミニク・ショボシュライの驚異的なフリーキックが決まり、2連勝目前と思われた。 しかしアルネ・スロット監督率いるチームは、ベルナルド・シルバに同点弾を許すと、93分にアーリング・ハーランドがPKでシティを逆転勝利に導いた。さらにロスタイム終了間際にショボシュライが退場処分となり、このハンガリー人MFは水曜夜のサンダーランド戦（アウェイ）を欠場することとなった。
昇格したブラックキャッツ（サンダーランド）は素晴らしいシーズンを送っており、降格の危機は全くない。18位のウェストハム・ユナイテッドに12ポイントの差をつけている。
