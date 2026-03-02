Getty Images Sport
リバプールが驚きの移籍方針転換で昨夏放出したDFを再獲得か―売却価格を大幅に上回る金額が必要に
リバプールがクアンサを注視している
TEAMtalkの報道によると、リヴァプールのスカウト陣は同センターバックの評価を強化しており、フェンウェイ・スポーツ・グループの監視のもと、レバークーゼンの過去4試合を視察して彼の成長を注視しているという。 リヴァプールはアカデミー出身の同選手を買い戻す可能性を検討中と報じられているが、その場合、大幅なプレミアムが伴う見込みだ。リヴァプールは当初の契約に買い戻し条項を盛り込んでいたものの、正式発効は2027年まで待たねばならない。しかし、同選手がドイツで目覚ましい活躍を見せていることから、リヴァプールは今夏にこの条項を前倒しする可能性を模索している。 レバークーゼンはこの関心を認識しており、選手がイングランド復帰を希望した場合、ドイツクラブは6000万ユーロ（約60億円）の移籍金で合意する可能性がある。これはリヴァプールが12ヶ月も経たないうちに売却した金額を大幅に上回る額だ。
ドイツでの不満が離脱論を煽る
クアンサはカスパー・ユルマン監督率いるチームで傑出した活躍を見せ、先週末のマインツ戦での土壇場の同点弾を含む決定的なゴールも記録している。個人の成功にもかかわらず、このディフェンダーはブンデスリーガ6位に沈むレバークーゼンの不安定な戦績に対する不満を隠していない。 最近の1-1の引き分け後、クアンサはチームの現状を率直に評価し、プレミアリーグ復帰の可能性を示唆する噂をさらに煽った。
ビルト紙経由でヴェルクセルフTVに語ったクワンサは遠慮なくこう述べた。「我々は勝てなかった。私の考えでは、それだけでは不十分だ。 最近何度も言っているが、我々には闘志が足りない、強度が足りない。今回もまた不十分だった。今、我々は自分たち自身と戦っているような気がする。チームとして十分に連携できておらず、考え方もバラバラだ。動きがバラバラで、再編成が必要だ。リーグ戦ではうまくいった試合もあったが、今回は明らかにそうではなかった」
イブラヒマ・コナテ契約の難題
クワンサ獲得の動きが加速する一方、アルネ・スロット監督はイブラヒマ・コナテを巡る重大な頭痛の種にも直面している。 フランス人選手の現行契約は終了間際であり、クラブは今春までにアンフィールドへの残留を確約するよう期限を設けたと報じられている。スロット監督は元RBライプツィヒの選手を死守し、ヴァージル・ファン・ダイクとの世界最高峰のコンビを維持したい意向だが、契約最終月を迎える中、レアル・マドリードの関心が背景に常に存在し続けている。
この状況についてスロット監督は最近記者団にこう語った。「我々は彼と話し合っている。それが我々の意思を示すものだ。彼が残留することを望んでいるのは明らかだが、交渉は進行中だ。結果を見守ろう」 残留を望んでいなければ交渉などしない。イブは最近非常に良いプレーを見せている。シーズン序盤にも多くの好試合があったが、一方で失点の原因となった場面もあった。全体的なパフォーマンスは良かったが、小さなミスが即座に失点に繋がったため、評価が分かれたのだ。 しかし私がここに来てからはヴァージルとの連携が非常に良好だ。ヴァージル同様、常にコンディションを維持している。この2人は我々にとって不可欠だ。彼らの質の高さだけでなく、控えの選択肢が乏しい状況だからこそ重要なのである。」
防衛体制の大幅な見直しが目前に迫っている
リバプールは2026-27シーズンの計画を既に本格化させており、レンヌからジェレミー・ジャケの獲得を確定させた。 スカウトチームの目標は、スロット監督に堅固な選択肢を提供することだ。理想的な布陣は、ファン・ダイク、契約を更新したコナテ、復帰したクアンサ、そしてジャケやジョバンニ・レオニといった若手有望株で構成される。クアンサを再び戦力に加えることで、昨年彼の売却を決定した際に失った地元育ちの選手枠の増加と戦術的な親和性が得られる。
