リバプールが驚きの移籍方針転換で昨夏放出したDFを再獲得か―売却価格を大幅に上回る金額が必要に

クワンサ獲得の動きが加速する一方、アルネ・スロット監督はイブラヒマ・コナテを巡る重大な頭痛の種にも直面している。 フランス人選手の現行契約は終了間際であり、クラブは今春までにアンフィールドへの残留を確約するよう期限を設けたと報じられている。スロット監督は元RBライプツィヒの選手を死守し、ヴァージル・ファン・ダイクとの世界最高峰のコンビを維持したい意向だが、契約最終月を迎える中、レアル・マドリードの関心が背景に常に存在し続けている。

この状況についてスロット監督は最近記者団にこう語った。「我々は彼と話し合っている。それが我々の意思を示すものだ。彼が残留することを望んでいるのは明らかだが、交渉は進行中だ。結果を見守ろう」 残留を望んでいなければ交渉などしない。イブは最近非常に良いプレーを見せている。シーズン序盤にも多くの好試合があったが、一方で失点の原因となった場面もあった。全体的なパフォーマンスは良かったが、小さなミスが即座に失点に繋がったため、評価が分かれたのだ。 しかし私がここに来てからはヴァージルとの連携が非常に良好だ。ヴァージル同様、常にコンディションを維持している。この2人は我々にとって不可欠だ。彼らの質の高さだけでなく、控えの選択肢が乏しい状況だからこそ重要なのである。」