リッカルド・カラフィオーリ、ローマ復帰の夢を明かす　アーセナルのスター選手がジョゼ・モウリーニョ監督下での苦闘がセリエA移籍のきっかけと説明

カラフィオーリのローマ退団は、多くのサポーターにとって今なお議論の的だ。自国育ちの才能が手から滑り落ちるのを目の当たりにしたからだ。このディフェンダーは、当時のジョゼ・モウリーニョ監督との関係が、ヨーロッパカンファレンスリーグでのボーデ・グリムト戦での屈辱的な6-1の敗戦を境に劇的に変化したと明かした。この夜が、彼がスタメンに定着する可能性を事実上断ち切り、ジェノアへの不満の残るレンタル移籍へとつながったのである。

あの困難な時期を振り返り、カラフィオーリはこう説明した。「モウリーニョ監督との最初の半年は順調で、スタメンとしてプレーしていた。しかしボーデ・グリムト戦での6-1敗戦後、出場機会が全くなくなり、より多くの出場時間を得たいと思った」と述べ、続けて「ジェノアへのレンタル移籍を決めたが、状況は複雑だった。 心の中では決して諦めていなかったが、その考えは頭から離れなかった。あの時は本当に落ち込んでいた」