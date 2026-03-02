Getty Images Sport
リッカルド・カラフィオーリ、ローマ復帰の夢を明かす アーセナルのスター選手がジョゼ・モウリーニョ監督下での苦闘がセリエA移籍のきっかけと説明
アーセナルは苦戦し、ローマは夢を見る
多才なイタリア代表選手は2025年、注目を集める移籍でボローニャからエミレーツ・スタジアムへ移籍。ミケル・アルテタ監督から高い評価を受け続けているが、股関節と筋肉の負傷が重なり、デビューシーズンでの出場時間は大幅に制限された。その結果、23歳の彼は今シーズン全大会を通じてわずか1600分の出場に留まっている。 この困難な時期を経て、彼はスタディオ・オリンピコを離れた経緯を振り返るようになった。ポッドキャスト『Supernova』で率直に語ったカラフィオリはこう明かした。「はい、ローマに戻りたいです。もちろん現時点でキャリア全体を計画することはできませんが、途中で去ってしまった場所だから戻りたいのです」
ボーデ・グリムトの転機
カラフィオーリのローマ退団は、多くのサポーターにとって今なお議論の的だ。自国育ちの才能が手から滑り落ちるのを目の当たりにしたからだ。このディフェンダーは、当時のジョゼ・モウリーニョ監督との関係が、ヨーロッパカンファレンスリーグでのボーデ・グリムト戦での屈辱的な6-1の敗戦を境に劇的に変化したと明かした。この夜が、彼がスタメンに定着する可能性を事実上断ち切り、ジェノアへの不満の残るレンタル移籍へとつながったのである。
あの困難な時期を振り返り、カラフィオーリはこう説明した。「モウリーニョ監督との最初の半年は順調で、スタメンとしてプレーしていた。しかしボーデ・グリムト戦での6-1敗戦後、出場機会が全くなくなり、より多くの出場時間を得たいと思った」と述べ、続けて「ジェノアへのレンタル移籍を決めたが、状況は複雑だった。 心の中では決して諦めていなかったが、その考えは頭から離れなかった。あの時は本当に落ち込んでいた」
バーゼルでの拒絶からボローニャでのスターへの道
ローマは2022年にカンファレンスリーグ優勝を果たしたが、カラフィオーリはすぐに戦力外となった。イタリアを離れスイスのバーゼルへ移籍した当初は苦い決断だったと認める。しかしこの移籍が転機となり、ボローニャでは欧州屈指のボールプレーヤーとして成長。代表入りを果たすまでに至った。
移籍を振り返り、同選手はこう語る。「ローマはカンファレンスリーグを制し、私のポジションでプレーした選手たちは素晴らしい活躍を見せた。だから私の居場所はなくなった。その後ローマは私をバーゼルに売却したが、最初は不満だった」と続け、「しかし一歩下がる必要があるという事実を受け入れた時、そこが自分にとって正しい場所だと理解した。若手選手にとって、そこで継続的にプレーできる環境は完璧だった」と語った。
エミレーツ・スタジアムでの生活
ローマの魅力は依然として非常に強いものの、カラフィオリは現在、アーセナルという競争の激しい環境で生き残ることに集中している。ガナーズがマンチェスター・シティとプレミアリーグ優勝を争う中、このイタリア人選手はアルテタ監督の守備陣において、ピエロ・ヒンカピエらと先発の座を激しく争っている。イングランドサッカーへの適応や様々なフィットネス面の課題に直面しているにもかかわらず、このディフェンダーは前向きな姿勢を保っている。
彼は、たとえ心が深くイタリアに根ざしているとしても、イングランドでプレーする機会は断るにはあまりにも重要すぎたことを認めている。自身の急成長について語るとき、彼はこう述べた。「ボローニャで経験したこと、私たちが経験したことは信じられないほど素晴らしいものだったが、プレミアリーグに『ノー』と言えるだろうか？」それでも彼はローマについて希望を込めて付け加えた。「ファンたちの前で、クルヴァ・スッドの下で勝利を祝うために戻りたい」
