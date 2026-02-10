リチャード・キーズが沈黙を破る　アンディ・グレイと共に13年間在籍したbeINスポーツを退社へ

この動きの重要性を理解するには、2011年の激動の出来事を振り返る必要がある。 キーズとグレイは、スカイスポーツのプレミアリーグ中継において誰もが認める王者であったが、注目を集めた性差別スキャンダルが原因で、英国放送局から不和のうちに去ることとなった。短期間の空白期間を経て、2013年にbeINスポーツからキャリアの命綱を託され、カタールに移住して同ネットワークの野心的なスポーツ番組制作を率いることになった。

その後13年間で、彼らはブランドを再構築し、中東・北アフリカ地域の数百万視聴者にとって主要な分析源となった。スカイスタジオで長年培われた二人の相性は、国際的な視聴者への魅力の礎であり続けた。 彼らは新たな地への移行を単に生き延びただけでなく、世界最高峰のサッカー中継を牽引し、世界的なサッカー界において最も認知度が高く、賛否両論を呼ぶ存在としての地位を維持しながら、躍進を遂げたのである。