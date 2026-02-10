リオネル・メッシ、家族計画を立てた後、バルセロナへの正式復帰を視野に

8度のバロンドール受賞者メッシは、名門ラ・マシア育成システムを卒業後、生涯一クラブでプレーすることを望んでいた。バルセロナでは数々の記録が塗り替えられ、歴史が書き換えられた。

彼は 778 試合に出場し、672 ゴールを記録、10 回のリーガ優勝と 4 回のチャンピオンズリーグ優勝に貢献しました。高額の契約が満了すると、バルサとのプロとしての関係は終了しました。

カンプ・ノウの財政問題により契約延長は合意に至らず、メッシはフリーエージェントとしてパリ・サンジェルマンへ移籍した。家族はフランスでの生活に苦労し、パルク・デ・プランスでの2シーズンを経て、新たな挑戦を求めるようになった。

2023年、デビッド・ベッカムからの招待を受け、アメリカンドリームを追うために渡米。メッシは、リーグカップ、サポーターズ・シールド、MLSカップの栄誉を獲得し、アメリカで活躍しながら、史上最も多くの栄誉に輝く選手としての地位を高めた。