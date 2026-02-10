Getty
リオネル・メッシ、家族計画を立てた後、バルセロナへの正式復帰を視野に
バルセロナからマイアミへ：メッシのキャリアパス
8度のバロンドール受賞者メッシは、名門ラ・マシア育成システムを卒業後、生涯一クラブでプレーすることを望んでいた。バルセロナでは数々の記録が塗り替えられ、歴史が書き換えられた。
彼は 778 試合に出場し、672 ゴールを記録、10 回のリーガ優勝と 4 回のチャンピオンズリーグ優勝に貢献しました。高額の契約が満了すると、バルサとのプロとしての関係は終了しました。
カンプ・ノウの財政問題により契約延長は合意に至らず、メッシはフリーエージェントとしてパリ・サンジェルマンへ移籍した。家族はフランスでの生活に苦労し、パルク・デ・プランスでの2シーズンを経て、新たな挑戦を求めるようになった。
2023年、デビッド・ベッカムからの招待を受け、アメリカンドリームを追うために渡米。メッシは、リーグカップ、サポーターズ・シールド、MLSカップの栄誉を獲得し、アメリカで活躍しながら、史上最も多くの栄誉に輝く選手としての地位を高めた。
- Getty
メッシとアントネラ、バルセロナ復帰を計画
南フロリダで新たな条件が合意され、メッシ一家は米国での生活に落ち着きを見せている。しかし、今も精神的な故郷である地への帰還計画が練られている。
メッシは2025年11月にSPORT誌にこう語っている。「本当に戻りたい。バルセロナが恋しくてたまらない。妻も子供たちも、バルセロナの話や移住の話を絶えずしている。家も全てあるから、それが望みだ」 スタジアムが完成したらぜひ訪れたい。パリに移って以来、カンプ・ノウには一度も戻っていないし、その後モンジュイックに移転してしまったからね」
メッシは引退後、バルセロナに戻るだろうか？
メッシは最近、象徴的なカンプ・ノウが精巧な改修工事を終えたのを見て、密かに同スタジアムを訪れた。現在のバルサ会長ジョアン・ラポルタとの関係悪化により、選手としてのバルセロナ復帰は不可能とされている。
親善試合やエキシビションマッチの開催が度々提案されており、メッシがカンプ・ノウのピッチに最後の一度立つことで、今も彼を史上最高の選手（GOAT）と考える忠実なファン層に正式な別れを告げる機会が設けられる可能性がある。
南米のスーパースターを称える像の設置も提案されている。彼が世界的なアイコンとなった舞台で不朽の記念碑を築く案だが、ラポルタ会長が最初に提唱して以来、進展は見られない。
しかしバルセロナは、いずれ再び彼の故郷となるだろう。驚異的なキャリアに終止符を打ち、最後にスパイクを吊るした時、メッシ一家はスペインの地へ帰還する。
スポーツ紙『SPORT』はこの状況について最新情報を伝えている：「最近のインタビューで説明した通り、レオ・メッシはMLS契約終了後にバルセロナに戻る計画だ。将来、彼は真のバルセロナ市民として帰還するだろう。
「現役引退後、家族全員の合意のもと、彼はバルセロナ（
）に居住地を移す予定だ。今も自宅を所有しているこの地で、クラブの日常業務への関与を深める意向を示している。最初の希望としては、信頼できる会長のもとでスポーツ部門の管理チームに加わりたいと考えている」
- Getty Images
カンプ・ノウでの指揮官としての役割？メッシの将来
メッシは指導者としての将来については常に距離を置いてきた。38歳の謙虚な彼は、ベンチで怒鳴り散らすようなタイプではない。しかしバルセロナでのディレクターやアンバサダーとしての役割は完璧だろう。
クラブの扉は永遠に開かれているが、現時点ではメッシはインテル・マイアミでのさらなる主要タイトル獲得（さらなる目玉選手の獲得が噂される中）と、2026年夏のアルゼンチン代表によるワールドカップ連覇への貢献に集中している。
GOAL-eによる自動翻訳
広告