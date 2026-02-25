リオネル・メッシ、妻アントネラ・ロクッゾへのプロポーズの「ロマンチックな方法」を明かす

メッシはバルセロナでの夜の外出中にプロポーズした経緯を明かした。

「僕たちはすでに何年も一緒にいた。ティアゴとマテオという二人の息子がすでにいたんだ」と、ポッドキャスト『Miro de Atrás』でナウエル・グスマンに語った。

「ある時、バルセロナのホテルで食事をし、一晩を過ごしたんだ。そこでプロポーズした——とはいえ、もう周知の事実みたいなものだった。そうならざるを得なかったけど、もっとロマンチックなスタイルでね」

ある日突然『ああ、結婚しよう』って決めたわけじゃない。いやいや、もっとロマンチックだったけど、だいたいそういう感じ――日付を決めるとか、そういうこと。だって、もう絆が正式なものになる時だったからね」