リオネル・メッシ、妻アントネラ・ロクッゾへのプロポーズの「ロマンチックな方法」を明かす
ロサリオからマイアミへ
メッシとアントネラは、アルゼンチンで子供時代に出会った幼なじみです。2人の恋愛は、メッシがキャリアの大半をバルセロナで過ごし、その後パリ・サンジェルマン、そして現在はインテル・マイアミに移籍する中で、2人を世界中に飛び回らせてきました。サッカー界に名を刻む偉大な選手と結婚しているにもかかわらず、アントネラは自分の生活はごく平凡だと主張しています。彼女は雑誌「Grazia」に、「私たちは日常的な生活が大好きです。 それは私たちの家族にとって、その構造にとって非常に重要なことです。私たちはとても早く起きて、子供たちを学校に送り、それから私は週に少なくとも 5 回はトレーニングをするようにしています。それから、子供たちが学校にいる間に、ミーティングや用事、写真撮影などを済ませます。そして、子供たちを迎えに行き、サッカーの活動や放課後の活動に行きます。それから夕食を食べて、寝ます。私たちはごく普通の家族のようなものです」と語っています。
メッシがプロポーズした方法
メッシはバルセロナでの夜の外出中にプロポーズした経緯を明かした。
「僕たちはすでに何年も一緒にいた。ティアゴとマテオという二人の息子がすでにいたんだ」と、ポッドキャスト『Miro de Atrás』でナウエル・グスマンに語った。
「ある時、バルセロナのホテルで食事をし、一晩を過ごしたんだ。そこでプロポーズした——とはいえ、もう周知の事実みたいなものだった。そうならざるを得なかったけど、もっとロマンチックなスタイルでね」
ある日突然『ああ、結婚しよう』って決めたわけじゃない。いやいや、もっとロマンチックだったけど、だいたいそういう感じ――日付を決めるとか、そういうこと。だって、もう絆が正式なものになる時だったからね」
メッシ一家、バルセロナを離れる
メッシは将来、家族と共にバルセロナに戻って住みたいと公言している。彼は2028年MLSシーズン終了までインテル・マイアミと契約しており、40歳の誕生日を過ぎても在籍する見込みだ。
2025年11月のSPORT誌インタビューで彼はこう語った。「本当に戻りたい。僕たちはバルセロナをとても恋しく思っている。妻も子供たちも、バルセロナの話や移住の話を絶えずしている。家も全てそこにある。それが僕たちの望みだ」 スタジアムが完成したらぜひ訪れたい。パリに移籍して以来、カンプ・ノウには一度も戻っていないし、その後チームはモンジュイックに移転してしまったからね」
次に何が来る？
メッシは、先週末にLAFCに敗れてMLSシーズンが開幕した後、インター・マイアミに焦点を当てることになる。ヘロンズは、次節のオルランド・シティ戦で、今シーズン初の勝ち点を獲得することを目指す。また、メッシは、リオネル・スカローニ監督率いるアルゼンチン代表として、2026年夏に米国、カナダ、メキシコで開催されるワールドカップに出場し、優勝トロフィーの防衛を目指すことも期待されている。
