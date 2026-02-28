リオネル・メッシ率いるインテル・マイアミが、2025年のMLSカップ優勝を記念してホワイトハウスを訪問する見込みと報じられている。

バイデンはその後、大統領の座を離れ、2024年の選挙でドナルド・トランプが再び大統領に就任しました。トランプ氏は、大統領に復帰して以来、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長とともにクラブワールドカップの決勝戦に出席したり、12月には2026年ワールドカップの抽選会を主導したりと、サッカーに関わり続けています。

トランプ氏は以前、メッシの宿敵であるクリスティアーノ・ロナウドと、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子とともに大統領執務室で面会している。

マイアミのホワイトハウス訪問の報道は、金メダルを獲得した米国男子ホッケーチームが今週、大統領と面会し、一般教書演説に出席するためにワシントンを訪れたことをめぐる議論が続いている中で報じられた。