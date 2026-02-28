Getty Images Sport
翻訳者：
リオネル・メッシ率いるインテル・マイアミが、2025年のMLSカップ優勝を記念してホワイトハウスを訪問する見込みと報じられている。
- Getty Images Sport
マイアミのホワイトハウス訪問
ホワイトハウス訪問は長きにわたりアメリカの伝統であり、MLSカップ優勝クラブは定期的に首都ワシントンでの式典に出席している。最後にホワイトハウスを訪れたMLSチームは2024年のコロンバス・クルーだった。
The Athleticによれば、インテル・マイアミは昨年12月にバンクーバー・ホワイトキャップスを破ってMLSカップを制覇した功績により、3月にワシントンD.C.で栄誉を称えられる予定だ。
- Major League Soccer
メッシとD.C.の歩み
インテル・マイアミのスター選手リオネル・メッシがホワイトハウスに招待されるのは今回が初めてではない。ただし、実際に訪問するのは今回が初めてとなる。メッシは以前、2025年1月に当時のジョー・バイデン大統領から大統領自由勲章を授与されるため招待されていたが、予定が重なり式典に出席できなかった。
- Getty Images Sport
大統領とサッカー
バイデンはその後、大統領の座を離れ、2024年の選挙でドナルド・トランプが再び大統領に就任しました。トランプ氏は、大統領に復帰して以来、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長とともにクラブワールドカップの決勝戦に出席したり、12月には2026年ワールドカップの抽選会を主導したりと、サッカーに関わり続けています。
トランプ氏は以前、メッシの宿敵であるクリスティアーノ・ロナウドと、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子とともに大統領執務室で面会している。
マイアミのホワイトハウス訪問の報道は、金メダルを獲得した米国男子ホッケーチームが今週、大統領と面会し、一般教書演説に出席するためにワシントンを訪れたことをめぐる議論が続いている中で報じられた。
- Getty Images Sport
次に何が来る？
今季のMLS初戦をLAFCに0-3で敗れたインター・マイアミは、日曜日にフロリダ州のライバル、オルランド・シティを訪れる。
広告