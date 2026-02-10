Getty Images
リオネル・メッシはバルセロナ時代に「常に得点しなければ」とプレッシャーを感じており、それが叶わないと不満を抱いていたと元チームメイトが明かす
謙虚なメッシはチームメイトが居心地良く感じられるよう助ける
ウムティティは2016年にカンプ・ノウに移籍し、2021年にメッシがバルセロナの選手として在籍した期間を通じてカタルーニャに留まった。彼は史上最高の選手が5シーズン連続で少なくとも30得点を記録する姿を目の当たりにし、そのうち2シーズンでは50得点の大台を突破した。
メッシはその時代にバルセロナのリーガ・エスパニョーラとコパ・デル・レイ制覇に貢献し、史上最も栄誉ある選手は常に完璧を追求し続けた。彼は謙虚な性格で、チームメイトが彼の存在を心地よく感じられるようにし、他者が模倣を望む個人としての基準を確立した。
魔法のようなメッシの何が特別なのか？
元フランス代表のウムティティがメッシの精神性について語った：「人間として彼は最高だ。全てを勝ち取っても、自分が優れていると思い込むのは無意味だと気づく」
「唯一無二の存在、それがレオだ。あらゆるレベルにおいて。彼一人だけで試合を決められる。そんな選手はごくわずかだ。4-0で勝っても彼が得点しなければ満足しなかった。彼の頭の中では明確だった——常に得点しなければならないと。それが偉大な選手の証だ」
2018年にバルセロナ所属でワールドカップを制したウムティティは、魔法のようなメッシの特別さについてこう付け加えた。「彼はゴール前で殺し屋だ。加速すべき時と試合のペースを落とすべき時を正確に理解していた。常に左右を見渡し、全員のポジションを確認している。常に時間的優位性を持っている。レオを防御する決まった方法などない。彼は予測不能だ」
ウムティティはカンプ・ノウで歴代の偉人たちと共にプレーした
カンプ・ノウでルイス・スアレスやネイマールといった恐るべきフォワードたちとプレーする一方で、ウムティティは伝説的なディフェンダーたちとも共に戦う機会を得た。
彼はバルサのもう一人の偉大な選手、ジェラール・ピケについてこう語った。「彼が私のキャリアで共演した最高のディフェンダーの一人だ。最もハードワークするタイプではなかった——身体能力は既に完成されていたから——だが、試合を読む能力が驚異的だった。3点や4点リードしていても、彼は常に前線に上がってゴールを決めようとしていたんだ！」
バルセロナは国内、大陸、世界の舞台で頂点を維持し続けている。その焦点は常にスポーツ的成果に向けられており、クラブはあらゆる雑音を排除するために最善を尽くしている。
この方針についてウムティティはこう語る。「バルサでは選手はサッカーだけに集中できる。他の全ては管理されているから、集中できるんだ。前日にホテルに泊まるなんてことはなかった。スタジアムには2時間前に到着する。彼らは選手に責任を持たせ、プロとして扱うんだ」
バルセロナの流儀：リーガの巨人を他と違うものにしているものは何か？
バルセロナは自前のスーパースターを輩出することでも有名だ。伝説的なラ・マシア育成システムからは、メッシ、シャビ、アンドレス・イニエスタ、ラミン・ヤマルといった選手たちが次々と誕生している。
トップチームに昇格する選手は、育成システム出身であれ移籍市場で獲得された選手であれ、常に謙虚であることの重要性を認識させられる。ウムティティは謙虚さが良い結果をもたらすと確信している。
彼はバルサでの生活が他国のクラブとどう異なるかについてこう語った。「フランスでは、最初の契約を結ぶ時点で既に自分を大きく見せる者もいる。バルサでは違う。皆が質素で、スポンサー提供の服で練習に来ていた。それが地に足をつけた姿勢を保たせてくれる」
バルセロナは今シーズン、スペイン・スーパーカップ優勝を既に手中に収めている。またコパ・デル・レイ準決勝進出、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント16強入りを果たし、リーガ首位を1ポイント差で維持中だ。MLS優勝チーム、インテル・マイアミに所属するメッシも、かつて自身が築いた基盤をさらに発展させようとするブルーグラナを遠くから見守る一人である。
