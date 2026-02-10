リオネル・メッシはバルセロナ時代に「常に得点しなければ」とプレッシャーを感じており、それが叶わないと不満を抱いていたと元チームメイトが明かす

カンプ・ノウでルイス・スアレスやネイマールといった恐るべきフォワードたちとプレーする一方で、ウムティティは伝説的なディフェンダーたちとも共に戦う機会を得た。

彼はバルサのもう一人の偉大な選手、ジェラール・ピケについてこう語った。「彼が私のキャリアで共演した最高のディフェンダーの一人だ。最もハードワークするタイプではなかった——身体能力は既に完成されていたから——だが、試合を読む能力が驚異的だった。3点や4点リードしていても、彼は常に前線に上がってゴールを決めようとしていたんだ！」

バルセロナは国内、大陸、世界の舞台で頂点を維持し続けている。その焦点は常にスポーツ的成果に向けられており、クラブはあらゆる雑音を排除するために最善を尽くしている。

この方針についてウムティティはこう語る。「バルサでは選手はサッカーだけに集中できる。他の全ては管理されているから、集中できるんだ。前日にホテルに泊まるなんてことはなかった。スタジアムには2時間前に到着する。彼らは選手に責任を持たせ、プロとして扱うんだ」