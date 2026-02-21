「リオネル・メッシの最後の舞台は実現可能だ」―バルセロナ会長候補ビクトル・フォントがクラブのレジェンドにオファー

AS紙の引用によると、フォント氏は次のように述べた。「選挙前には様々な名前が飛び交うものだ。我々は事実に基づいて熱意を生み出そうとしている。そして否定できない現実として、ラポルタ氏（ジョアン・ラポルタ）の下ではメッシとの和解は決して実現しない。我々が選挙に勝利すれば、メッシの最後の舞台は可能だ」

「メッシはサッカー選手としてだけでなく、人間としても模範だ。メッシは我々バルサファンの姿を映し出している。バルサを愛し、勤勉で献身的、誠実なリーダーだ。

「忘れてはならないのは、メッシが二度裏切られたことだ。2021年に契約更新のためバルセロナを訪れた時、そして2023年にシャビ・エルナンデスと共に生涯のクラブへ復帰を望んだ時だ。期待を抱かせた後、理事会は再び彼に門戸を閉ざした。

“メッシが閉ざされた部屋での別れでバルサとの時間を終えることはありえない。考えられないことだ。メッシはピッチで引退すべきだ。もちろん、その方法は2026年末の彼の希望と状況次第だ。我々が言いたいのは、彼がふさわしい形で、ユニフォームを着てピッチで別れを告げられる唯一の道は、3月16日以降にジョアン・ラポルタが権力の座にいないことだ」

フォン氏はさらに、メッシに提供したい役職について明かし、こう付け加えた。「我々は彼にクラブの名誉会長職を提案している」