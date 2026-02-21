AFP
翻訳者：
「リオネル・メッシの最後の舞台は実現可能だ」―バルセロナ会長候補ビクトル・フォントがクラブのレジェンドにオファー
メッシの退団は財政難が原因である
メッシは、バルセロナでの象徴的な活躍の中で、カタルーニャの巨人の輝かしい歴史の中で、あらゆる得点記録を打ち破り、数々のトロフィーを獲得しながら、現代の伝説としての地位を確立しました。しかし、クラブでキャリアを終えると思われていたにもかかわらず、財政難のため、ワールドカップ優勝者は 2021 年にフリーエージェントとしてクラブを去り、パリ・サンジェルマン、そして後にインテル・マイアミへと移籍しました。
彼は退団以来、バルセロナへの復帰が常々噂されており、クラブの次期会長選挙の候補者であるフォント氏は、38歳のメッシを再び迎え入れ、クラブ史上最高の選手としての地位にふさわしい送別会を彼に提供できると主張している。
- Getty Images Sport
フォント: 'メッシの最後の舞いは可能だ'
AS紙の引用によると、フォント氏は次のように述べた。「選挙前には様々な名前が飛び交うものだ。我々は事実に基づいて熱意を生み出そうとしている。そして否定できない現実として、ラポルタ氏（ジョアン・ラポルタ）の下ではメッシとの和解は決して実現しない。我々が選挙に勝利すれば、メッシの最後の舞台は可能だ」
「メッシはサッカー選手としてだけでなく、人間としても模範だ。メッシは我々バルサファンの姿を映し出している。バルサを愛し、勤勉で献身的、誠実なリーダーだ。
「忘れてはならないのは、メッシが二度裏切られたことだ。2021年に契約更新のためバルセロナを訪れた時、そして2023年にシャビ・エルナンデスと共に生涯のクラブへ復帰を望んだ時だ。期待を抱かせた後、理事会は再び彼に門戸を閉ざした。
“メッシが閉ざされた部屋での別れでバルサとの時間を終えることはありえない。考えられないことだ。メッシはピッチで引退すべきだ。もちろん、その方法は2026年末の彼の希望と状況次第だ。我々が言いたいのは、彼がふさわしい形で、ユニフォームを着てピッチで別れを告げられる唯一の道は、3月16日以降にジョアン・ラポルタが権力の座にいないことだ」
フォン氏はさらに、メッシに提供したい役職について明かし、こう付け加えた。「我々は彼にクラブの名誉会長職を提案している」
ケインとバルセロナが、同じ候補者によって提案された
フォン監督がメッシとの感動的な再会を目指している一方、対立候補のシャビエル・ビジャホアナは、自身が選出された場合、バイエルン・ミュンヘンのストライカー、ハリー・ケインの獲得に意欲的であることを明かした。
彼は次のように語った。「我々に不足しているのはストライカーだ。プレーをつなぐ能力を持ちながら、ペナルティエリア内では決定力のあるセンターフォワードが必要だ。優れたセンターバックも必要だと思う。現在いる選手たちが悪いと言っているわけではないが、若さと未熟さを補えるセンターバックが必要だ。
「この2選手を獲得し、下部組織から昇格してくる選手たち、そして現有戦力を考慮すれば、大幅な変更は必要ないだろう」
「実は既に接触済みの選手が一人いる。契約状況次第だが、我々のスタイルに完璧にフィットする選手だ。ハリー・ケインである。
「ケインは我々の戦術に完璧に適合するセンターフォワードだ。チームメイトと連携するため自ら下がる能力を持つストライカーであり、純粋なナンバー9、決定力抜群のフィニッシャーとしても機能する。
「機動性を備えた選手だ。相手が深く守りを固めた状況でも高いパフォーマンスを発揮する。バルセロナの戦術に大きな価値をもたらすだろう」
- AFP
大統領選挙は3月に実施される
フォンだけがメッシを何らかの形で復帰させようとしている候補者ではない。マルク・シリアも最近、クラブのレジェンドがレアル・マドリード戦でゴールを決めた瞬間を称える巨大な横断幕を掲げた。
最終的な会長候補者は3月上旬までに確定し、同月13日に選挙が行われる見込みだ。この日はバルセロナがセビージャと対戦するリーガ・エスパニョーラの試合日と重なる。
広告