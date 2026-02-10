Goal.com
リオネル・メッシの所属するインテル・マイアミが、ソン・フンミンの所属するLAFCをわずかに上回り、14億5000万ドルでMLS最高価値クラブとなった。

スポルティコによる最新のMLSクラブ評価額によると、インター・マイアミは現在、メジャーリーグサッカー（MLS）で最も価値の高いクラブとなり、リーグ最高額の14億5000万ドルと評価された。同クラブは10億ドルを超える5チームをリードし、LAFC（14億ドル）を上回っている。MLSの全30チームのフランチャイズ価値は合計230億ドルに達し、リーグ全体の持続的な成長を反映している。

    メッシ主導の経済ブーム

    スポルティコがまとめたデータによると、インテル・マイアミはメッシ加入前の評価額5億8500万ドルから驚異的な上昇を遂げた。同クラブの収益も75％増加が見込まれており、2026年までに2億5000万ドルに達するとの予測が示されている。この数値はMLSの他クラブを圧倒するものである。

    上位5位

    ロサンゼルスFCは前回首位だったが、現在は14億ドルで2位となった。上位5チームは以下の通り：

    順位クラブ評価額
    1インター・マイアミ14億5000万ドル
    2LAFC14億ドル
    3LAギャラクシー11億7000万ドル
    4アトランタ・ユナイテッド11億4000万ドル
    5NYCFC11億2000万ドル
    全体的な成長

    平均フランチャイズ価値は7億6700万ドルに達し、MLS全フランチャイズの総価値は230億ドルとなった。平均フランチャイズ価値はSporticoの2021年評価額から39％増加した。

    しかし、リーグ内の富裕チームと貧困チームの格差拡大には懸念の声も上がっている。インター・マイアミの価値はCFモントリオールの3.4倍（4億8000万ドル）に達する。NBAやNFLなどの他リーグと比べて国内テレビ放映権収入が伸び悩んでいる状況では、ピッチ上の競技内容の質に影響を及ぼす可能性がある。

    Sporticoによれば、MLSチームはAppleからの制作費控除後の純収益がわずか500万ドルである。対照的にNHLチームは約4000万ドルの純収益を上げる。また、チーム価値が上昇する一方で、一部のオーナーグループはクラブ売却に苦戦している。バンクーバー・ホワイトキャップスとサンノゼ・アースクエイクスがこれに該当する。

    「30以上、ほぼ40のグループがNDAに署名し、データルームで当社の状況を徹底分析しました」とホワイトキャップスのアクセル・シュスターCEOはSporticoに語った。「しかし、このクラブの1%すら買収したいと考えるグループは一つもありません。皆、我々の体制や市場環境、現状は投資対象になり得ないと考えているからです」

    MLSの次なる展開は？

    MLSのシーズン開幕まであと2週間を切っており、第1節は2月21日に開幕する。

    GOAL-eによる自動翻訳

