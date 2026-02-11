「リオネル・メッシとの和解を最優先にすべきだ！」―バルセロナ会長候補、インテル・マイアミのスーパースターに「三本柱」の復帰移籍オファーを提示すると誓う

フォン氏は現バルセロナ会長ラポルタへの圧力を強め、クラブ首脳陣が史上最高の選手を疎外したことは重大な過ちだと非難した。カデナ・セルでの発言で、この元会長候補はメッシとの関係修復よりもレアル・マドリードとの戦略的提携を優先した現理事会を痛烈に批判した。

2021年の選挙でラポルタに次ぐ2位だったフォントは、主にスーパーリーグへの関心を共有していることからラポルタがマドリードのフロレンティーノ・ペレス会長と友好関係を築いている一方で、クラブと元主将との間に冷たい距離感が残っているという鮮明な対比を強調した。

「彼がカンプ・ノウにこっそり入らねばならないこと、レオとの関係を断ち切ったのにレアル・マドリードとは断ち切らなかった事実が許せない」と彼は宣言し、「メッシとの和解は彼が去って以来最優先事項であるべきだ」と付け加えた。