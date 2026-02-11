Getty Images Sport
「リオネル・メッシとの和解を最優先にすべきだ！」―バルセロナ会長候補、インテル・マイアミのスーパースターに「三本柱」の復帰移籍オファーを提示すると誓う
フォント、ラポルタの「許しがたい」過ちを痛烈に批判
フォン氏は現バルセロナ会長ラポルタへの圧力を強め、クラブ首脳陣が史上最高の選手を疎外したことは重大な過ちだと非難した。カデナ・セルでの発言で、この元会長候補はメッシとの関係修復よりもレアル・マドリードとの戦略的提携を優先した現理事会を痛烈に批判した。
2021年の選挙でラポルタに次ぐ2位だったフォントは、主にスーパーリーグへの関心を共有していることからラポルタがマドリードのフロレンティーノ・ペレス会長と友好関係を築いている一方で、クラブと元主将との間に冷たい距離感が残っているという鮮明な対比を強調した。
「彼がカンプ・ノウにこっそり入らねばならないこと、レオとの関係を断ち切ったのにレアル・マドリードとは断ち切らなかった事実が許せない」と彼は宣言し、「メッシとの和解は彼が去って以来最優先事項であるべきだ」と付け加えた。
- Getty Images Sport
メッシ復帰に向けた「三本柱」計画
フォンは批判に留まらず、和解に向けた具体的な構想を示した。メッシをカタルーニャに呼び戻すため、自身のチームが「三本柱」の提案を準備中であることを明かした。これは制度面、商業面、スポーツ面の役割を網羅する内容だ。メッシは現在MLSのインター・マイアミと契約中だが、フォンはバルセロナでの最終章の可能性が完全に閉ざされたわけではないと主張する。
「これはバルサファンを興奮させるものになる」と、彼は「史上最高の選手」に向けた計画について語った。
フォン氏の運動は、クラブ指導部の全面刷新の必要性を認識しているという、伝説の元MF兼監督シャビの支持を得ている。
「彼は現理事会に非常に失望している。シャビは裏切られたと感じており、求めているのはモデルチェンジ、クラブの近代化、そして個人主義的な運営から脱却した会長職だ」と付け加えた。
より賢いサッカー賭けをお探しですか？ TelegramのGOAL Tipsで専門家によるプレビュー、データに基づく予測、勝利の洞察を入手しましょう 。成長中のコミュニティに今すぐ参加！
「レアル・マドリードは、私の人生を通じて常に支持されてきた」
このインタビューでフォンは、宿敵レアル・マドリードとリーガの審判団に対して激しい非難を浴びせ、ロス・ブランコス（レアル・マドリード）に明らかに有利な偏向があると指摘した。
「明らかに審判は常にレアル・マドリードを優遇してきた」と彼は語った。「RMTVが存在する以前からそうだ。子供の頃から、レアル・マドリードに有利な審判の判定に苦しんできた。事実を述べよう：マドリードは23試合で16回のPKを獲得している。これは歴史的事実だ。理にかなわないのは、大衆迎合的なレトリック、バルセロナの会員を欺くレトリックの方だ」
- Getty Images Sport
ハーランドを夢見て、フリックを支持する
将来を見据え、フォンはカンプ・ノウの指揮を執ることになった場合のスポーツ面でのビジョンを明らかにした。ハンス・フリックの監督続投を支持する一方、スポーツディレクターのデコは留任させないと明言した。
しかし、彼の将来計画の中で最も注目を集めたのは、マンチェスター・シティのストライカー、アーリング・ハーランドに関する部分だった。フォントは、ベテランのフォワード、ロベルト・レヴァンドフスキの引退後の準備を進めるクラブとして、会長として獲得を目指す「典型的なストライカー」として、このノルウェー人ゴールマシンを挙げた。しかし、シティがこの得点力抜群のフォワードを売却するつもりはないだろうと認めた。
GOAL-eによる自動翻訳
広告