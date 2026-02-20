Getty/GOAL
リオネル・メッシかクリスティアーノ・ロナウドか？ 元レアル・マドリード＆PSGのスターが明かす、二人の史上最高の選手よりも「驚異的な」攻撃手に感銘を受けた理由
ナバス、レジェンドを無視してネイマールを支持
マドリードとPSGの両方でサッカー界の王族とロッカールームを共にしたナバスは、偉大さについて独自の視点を持っている。このベテランGKはスペインでロナウドの後ろでゴールを守り、フランスではメッシとキリアン・エムバペとプレーした。しかし、最も天性の才能を持つ選手を問われると、ナバスは複数回のバロンドール受賞者たちを見据えた。
「フライング・ティコ」ことナバスが明かしたのは、トレーニングや試合で本当に圧倒されたのはネイマールだという事実だ。メッシとロナウドの歴史的な実績にもかかわらず、ナバスはブラジル人選手の予測不能な才能と両足使いの卓越性が、トップレベルで20年間過ごしてきた中で出会った他のどのチームメイトとも一線を画す特徴だと指摘した。
「偉大なスターたち、過去数十年の最高峰の選手たちについて語っているが、ピッチ上の才能という点ではネイマールが私に大きな影響を与えた」とナバスはAS紙に語った。「彼はボールでやりたい放題だった。左足でも右足でも関係なかった。試合で彼を見た時、まるで自分の子供たちと遊んでいるような感覚を覚えた。ネイは信じられないほどの選手だ」
ナバスだけがメッシとロナウドを冷遇したわけではない
この高い評価は、ネイマールの現役生活の長さに疑問が呈されている時期に寄せられたものだ。ネイマール自身、悪夢のような怪我の連続を経て、2026年末にプロサッカーから引退する可能性があると認めている。
コスタリカ人選手のこの評価は、元バルセロナ選手の才能に魅了されてきた他のサッカー関係者たちの見解と一致している。バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニは、最も感銘を受けたのはロナウジーニョだと認めており、ナバスも明らかにブラジル流のサッカーの魔法に同様の共感を抱いている。
現在39歳でメキシコのプーマスに所属するナバスは、ルカ・モドリッチやクリスティアーノ・ロナウドといった元レアル・マドリードの同僚たちの現役継続についても言及した。両者は現在もACミランとアル・ナセルで健在だ。
モドリッチとクリスティアーノのどちらが先に引退するかとの問いに、彼はこう答えた。「わからないが、両者とも偉大なプロフェッショナルだと断言できる。サッカーに秘密や偶然はない。二人は常に正しい選択をしてきたからこそ、この年齢で最高の状態を保てているのだ」
神の介入とジダンの魔法
ゴールキーパーはマドリードで5年間プレーし、3度のチャンピオンズリーグ優勝と1度のリーガ優勝を経験した。しかし2015年、悪名高い「ファックス機」の遅延によりマンチェスター・ユナイテッドへの移籍が期限日当日に流れたことで、彼のキャリアは全く異なる道を辿りかけた。「午後4時か5時頃に自宅に電話がかかってきて、その選択肢を提案されたんだ。 ユナイテッドの監督（ルイ・ファン・ハール）が私を説得するために話した。その後、家族と共に祈りを捧げ、神に『私たちにとって最善のことが起こりますように』と願った。ファックスは時間内に届かず、それが私たちの祈りに対する神の答えだった」と、この奇妙なエピソードについて尋ねられた際に彼は語った。
ナバスはレアル・マドリードに残留し、2016年から2018年にかけて欧州タイトルを連覇したジネディーヌ・ジダンのチームの支柱となった。彼はこの前例のない支配の時代を、フランス人監督がエゴの塊であるロッカールームを管理する独特の能力に帰している。
「ジダンの集団統率法と選手に与える自信は稀有だ。あの男の姿勢に応えるため、我々はトレーニングで200％以上の力を注がざるを得なかった」とゴールキーパーは語った。
メキシコにおける最終章
現在39歳のナバスは、リーガMXのプーマスで高いレベルでのプレーを続ける中、衰えの兆しを見せていない。メキシコでの現在の任務に集中している一方で、この守護神はすでにサッカー引退後の人生設計を始めている。彼はマドリードの首都に戻る意向を明らかにした。そこでは今もマドリディスタの熱狂的なサポーターから愛される存在だ。
ナバスは現役引退後も何らかの形でレアル・マドリードに関わり続けたいと表明。マドリードという街とクラブへの愛着が、引退後の計画における主要な動機となっている。「体調が非常に良いのでもう少しプレーを続けるつもりだが、家族と話し合ってマドリードに戻る計画を立てている。あの街が大好きだからだ」と彼は語った。
