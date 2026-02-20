リオネル・メッシかクリスティアーノ・ロナウドか？ 元レアル・マドリード＆PSGのスターが明かす、二人の史上最高の選手よりも「驚異的な」攻撃手に感銘を受けた理由

この高い評価は、ネイマールの現役生活の長さに疑問が呈されている時期に寄せられたものだ。ネイマール自身、悪夢のような怪我の連続を経て、2026年末にプロサッカーから引退する可能性があると認めている。

コスタリカ人選手のこの評価は、元バルセロナ選手の才能に魅了されてきた他のサッカー関係者たちの見解と一致している。バイエルン・ミュンヘンの監督ヴィンセント・コンパニは、最も感銘を受けたのはロナウジーニョだと認めており、ナバスも明らかにブラジル流のサッカーの魔法に同様の共感を抱いている。

現在39歳でメキシコのプーマスに所属するナバスは、ルカ・モドリッチやクリスティアーノ・ロナウドといった元レアル・マドリードの同僚たちの現役継続についても言及した。両者は現在もACミランとアル・ナセルで健在だ。

モドリッチとクリスティアーノのどちらが先に引退するかとの問いに、彼はこう答えた。「わからないが、両者とも偉大なプロフェッショナルだと断言できる。サッカーに秘密や偶然はない。二人は常に正しい選択をしてきたからこそ、この年齢で最高の状態を保てているのだ」