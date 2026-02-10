AFP
リオネル・メッシが所属するインテル・マイアミが、ソン・フンミンが所属するLAFCを僅差で上回り、14億5000万ドルでMLS史上最高額のクラブとなったと報じられている。
- AFP
メッシ主導の金融ブーム
スポルティコがまとめたデータによると、インテル・マイアミはメッシ加入前の評価額5億8500万ドルから驚異的な上昇を遂げた。同クラブの収益も75％増加が見込まれており、2026年までに2億5000万ドルに達するとの予測が示されている。この数値はMLSの他クラブを圧倒するものである。
- Getty Images Sport
上位5位
ロサンゼルスFCは前回首位だったが、現在は14億ドルで2位となった。上位5チームは以下の通り：
順位 クラブ 評価額 1 インター・マイアミ 14億5000万ドル 2 LAFC 14億ドル 3 LAギャラクシー 11億7000万ドル 4 アトランタ・ユナイテッド 11億4000万ドル 5 NYCFC 11億2000万ドル
- AFP
全体的な成長
平均フランチャイズ価値は7億6700万ドルに達し、MLS全フランチャイズの総価値は230億ドルとなった。平均フランチャイズ価値はSporticoの2021年評価額から39％増加した。
しかし、リーグ内の富裕チームと貧困チームの格差拡大には懸念の声も上がっている。インター・マイアミの価値はCFモントリオールの3.4倍（4億8000万ドル）に達する。NBAやNFLなどの他リーグと比べて国内テレビ放映権収入が伸び悩んでいる状況では、ピッチ上の競技水準に影響を及ぼす可能性がある。
Sporticoによれば、MLSチームはAppleからの制作費控除後の純収益がわずか500万ドルである。対照的にNHLチームは約4000万ドルの純収益を上げる。また、チーム価値が上昇する一方で、一部のオーナーグループはクラブ売却に苦戦している。バンクーバー・ホワイトキャップスとサンノゼ・アースクエイクスがこれに該当する。
「30以上、ほぼ40のグループが秘密保持契約（NDA）に署名し、当社のデータルームで状況の完全な分析を行いました」とホワイトキャップスのアクセル・シュスターCEOはSporticoに語った。「しかし、このクラブの1％すら買収したいと考えるグループは一つもありません。なぜなら、彼らが考えるに、我々の体制、市場、そして置かれている状況は投資に値するものではないからです」
- Getty Images Sport
MLSの次なる展開は？
MLSのシーズン開幕まであと2週間を切っており、第1節は2月21日に開幕する。
GOAL-eによる自動翻訳
広告