リオネル・メッシが所属するインテル・マイアミが、ソン・フンミンが所属するLAFCを僅差で上回り、14億5000万ドルでMLS史上最高額のクラブとなったと報じられている。

スポルティコの最新MLS評価によると、インター・マイアミは現在メジャーリーグサッカーで最も価値の高いクラブとなり、リーグ最高額の14億5000万ドルと評価された。同クラブは10億ドルを超える5チームをリードし、LAFC（14億ドル）を上回っている。MLSフランチャイズ全体の価値は30チームで230億ドルに達し、リーグ全体の持続的な成長を反映している。

    メッシ主導の金融ブーム

    スポルティコがまとめたデータによると、インテル・マイアミはメッシ加入前の評価額5億8500万ドルから驚異的な上昇を遂げた。同クラブの収益も75％増加が見込まれており、2026年までに2億5000万ドルに達するとの予測が示されている。この数値はMLSの他クラブを圧倒するものである。

    上位5位

    ロサンゼルスFCは前回首位だったが、現在は14億ドルで2位となった。上位5チームは以下の通り：

    順位クラブ評価額
    1インター・マイアミ14億5000万ドル
    2LAFC14億ドル
    3LAギャラクシー11億7000万ドル
    4アトランタ・ユナイテッド11億4000万ドル
    5NYCFC11億2000万ドル
    全体的な成長

    平均フランチャイズ価値は7億6700万ドルに達し、MLS全フランチャイズの総価値は230億ドルとなった。平均フランチャイズ価値はSporticoの2021年評価額から39％増加した。

    しかし、リーグ内の富裕チームと貧困チームの格差拡大には懸念の声も上がっている。インター・マイアミの価値はCFモントリオールの3.4倍（4億8000万ドル）に達する。NBAやNFLなどの他リーグと比べて国内テレビ放映権収入が伸び悩んでいる状況では、ピッチ上の競技水準に影響を及ぼす可能性がある。

    Sporticoによれば、MLSチームはAppleからの制作費控除後の純収益がわずか500万ドルである。対照的にNHLチームは約4000万ドルの純収益を上げる。また、チーム価値が上昇する一方で、一部のオーナーグループはクラブ売却に苦戦している。バンクーバー・ホワイトキャップスとサンノゼ・アースクエイクスがこれに該当する。

    「30以上、ほぼ40のグループが秘密保持契約（NDA）に署名し、当社のデータルームで状況の完全な分析を行いました」とホワイトキャップスのアクセル・シュスターCEOはSporticoに語った。「しかし、このクラブの1％すら買収したいと考えるグループは一つもありません。なぜなら、彼らが考えるに、我々の体制、市場、そして置かれている状況は投資に値するものではないからです」

    MLSの次なる展開は？

    MLSのシーズン開幕まであと2週間を切っており、第1節は2月21日に開幕する。

    GOAL-eによる自動翻訳

