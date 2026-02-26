Goal.com
Rio Ngumoha Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

リオを解き放て！リバプールの若き天才ングモハは、モハメド・サラーとコディ・ガクポが苦戦を続ける中、連続先発出場が必要だ

アルネ・スロット監督は日曜日のノッティンガム・フォレスト戦で深刻な窮地を脱するため、賢明にもリオ・ングモハを起用した。しかし皮肉なことに、この若き選手の活躍が逆に監督を厄介な立場に追い込んだ。スロット監督は今シーズンの大半を、イングランドサッカー界で最も期待される若手選手の一人であるングモハの出場時間を慎重に管理するとともに、彼に寄せられる膨大な期待とのバランスを取ることに費やしてきたのだ。

しかし、シティ・グラウンドでの試合を逆転させたウインガーの活躍を見た後、オランダ人監督はングモハを控えに置く理由を完全に失った。彼がすでにプレミアリーグのサイドバックを苦しめる能力を明らかに備えているからだけではない。

現段階では、このチェルシーアカデミー出身の選手は、モハメド・サラーやコーディ・ガクポよりもはるかに大きな攻撃的脅威をサイドで示している。ダニエル・スタリッジがノッティンガムでの重要な1-0勝利後にXに記したように、「リオ・ングモハを見るたびに、彼は電撃的だ。直截的で恐れを知らず、常に試合に影響を与えようとしている。彼はもっと出場時間を得るに値する。それだけのことだ」

  • Liverpool FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Youth League 2024/25Getty Images Sport

    「逃して悔しい」

    リバプールは2024年夏、ングモハをスタンフォード・ブリッジからアンフィールドへ引き抜くことに成功し、密かに満足していた。しかし当然ながら、すでに「新たなラヒーム・スターリング」と称される選手への過剰な期待を公には抑えようと、レッドズは最大限の努力を払った。

    しかし、ジョン・テリーが「トップ中のトップ選手」をプレミアリーグのライバルに奪われたことへの失望は、ングモハの世界クラスの潜在能力を物語っていた。

    「彼は非常に野心的な少年で、トップチームでのプレーを望み、それがリヴァプールの一軍への道だと信じていた。今でも連絡は取っているが、彼は本当に素晴らしい選手だ」とテリーはザ・サン紙に語った。「我々は非常に優秀なU-14チームを擁しており、彼はその中心的存在だった。 彼のようにワクワクさせる選手は今や滅多に見られない。アカデミーが失う選手は今後何年にもわたって続くだろうが、必ず『彼を逃したのは本当に悔しい』と思うような選手が一人いるものだ」

    彼は非常に自信に満ちた選手だった。後ろ足でボールをトラップし、強烈な個性を放ち、自己への確信に満ちていた。エデン・アザールやジョー・コールのような、自信に溢れ、観客を席から立ち上がらせるタイプの選手たち以来…ここ4、5年でサッカーは少し退屈になり、戦術重視になりすぎていると思う」

    • 広告
  • Liverpool v Accrington Stanley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    ファンは見たものを気に入った

    スロット監督がテリー監督と同じ結論に達するまで時間はかからなかった。ングモハは稀有な観客を魅了する才能の持ち主であり、その破壊的なドリブル技術でベテラン選手さえも翻弄できると。

    「彼が我々の練習に参加するたびに、その資質を目の当たりにする」とスロットは語った。これは16歳のングモハが前季FAカップ3回戦のアククリントン・スタンレー戦で、リヴァプール史上最年少のFAカップ出場選手となった直後の発言だ。「彼は1対1の局面で優位に立てる。足の動きが非常に速く、方向転換も極めて素早い」

    「だから選手がデビュー戦で、我々が練習場で目にする能力をファンにも見せられるのは常に嬉しい。前半のスタジアムの反応や、私が彼を交代させた時のファンの様子からも、彼らが彼のプレーを気に入ったことが伝わってきた」

    しかし昨夏のプレシーズンでのングモハのパフォーマンスには、さらに大きな感銘を受けていた。

  • Newcastle United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    主張を立証する

    ングモハは、ストーク・シティ、横浜F・マリーノス、アスレティック・クラブとの親善試合で得点を挙げましたが、ファンを本当に興奮させたのは、ボールに対する彼の勇敢さ、つまり、ボールに触れるたびに何かを起こせるという彼の能力に対する非常に明白な自信でした。 実際、彼のプレーは非常に素晴らしかったため、移籍を希望していたウイングのルイス・ディアスが必然的に退団しても、それほど失望は感じられなかった。特に、コディ・ガクポもプレシーズンで鋭い動きを見せていたためだ。

    その意味で、クラブが「ディアスの直接の後継者を獲得する必要は実際にはない」と報じられた見解に賛同するのは容易だった。なぜなら、ングモハはガクポの素晴らしい控え選手になるだろうから。 この若者は2025-26シーズンに大きなインパクトを与える準備が整っているように見えた――そしてまさにその通りになった。8月25日、ニューカッスル戦で途中出場した彼は100分目に鮮やかな決勝ゴールを決め、リヴァプール史上最年少得点者となったのだ。

    「16歳ですが、年齢が上の選手とプレーできない理由にはしたくない」と、セント・ジェームズ・パークでの歴史的ゴール後、ングモハは語った。「同世代だけでなく、はるかに年上の選手たちとも戦えることを証明したい…クラブには常に助けてくれる人々がいて、私は学び続け、成長し続けている。文句は言えない」

    しかし、ングモハに代わって不満を口にする者たちはとっくに現れている。あの劇的な3-2勝利（タイズサイドでの試合）以来、彼がプレミアリーグで出場したのはわずか88分間だからだ。

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    「なんて慎重なんだ」

    スロットがングモハを燃え尽き症候群の脅威から守る判断は100％正しい。マイケル・オーウェン、ウェイン・ルーニー、スターリングといったイングランドサッカー界で最も才能あるティーンエイジャーたちが、身体がまだ成長過程にある時期に過度に起用された結果、30歳になる頃にはほぼ消耗しきっていたのは偶然ではない。

    この点は、先月のバーンズリー戦前のFAカップで、リバプールの有望な若手選手ジェイデン・ダンズの負傷について議論した際にもスロットが指摘していた。

    「ジェイデンは試合に出られる状態ではない」とオランダ人監督は記者団に語った。 「私の知る限り、彼はトレーニングすらできていない。若さゆえに疲労骨折を起こした選手の一人で、報告によれば過度のトレーニングが原因だった。だからこそリオ・ングモハには細心の注意を払い、可能な限り週2日はピッチから離れている。彼に同じ事態が起きないようにするためだ」

    確かに賢明な対応だ。適切にケアされれば、ングモハは今後15年間リヴァプールにとって極めて貴重な戦力となり得る。バーンズリー戦で先発出場後、73分に交代する前に痙攣を起こした事実も忘れてはならない。

    「これは我々にも、そしてリオ自身にも示している。プレミアリーグで90分間プレーする準備を整えるのは依然として非常に厳しい作業だということだ。FAカップよりもさらに過酷な舞台だからね」とスロットは指摘した。「だが17歳にとってこれは全く普通のことだ。その点は間違いない。 17歳の選手がリヴァプールのユニフォームを着てこれほど多くの出場時間を獲得していることは、彼自身にとっても、リヴァプールにとっても、我々を追う全ての人々にとっても、すでに素晴らしいことだ。

    「だからこそ、彼がこの調子を維持し、我々が彼をプレミアリーグレベルで90分間プレーできる選手へと、さらに成長させられることを願っている」

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth RoundGetty Images Sport

    チームに入らなきゃ

    とはいえ、誰もングモハがこれほど幼い年齢でプレミアリーグの試合の全分間に出場すべきだとは主張していない。それは彼の身体的成長に有益ではないだけでなく、彼を救世主のように扱うことは精神的な観点からも著しく不公平だろう。

    スロットが指摘するように、今季プレミアリーグでングモハほど出場時間を得た17歳は他にいない。しかし過去6ヶ月間の9試合での総出場時間は90分に満たない。 したがって、彼が過負荷のリスクにさらされていると主張するのはやや不誠実だ。特に、リヴァプールが11月22日にノッティンガム・フォレストにホームで0-3で敗れて以来、イングランド1部でわずか4試合しか出場していないことを考慮すればなおさらである。

    日曜日のシティ・グラウンドでの再戦終盤に投入され、スロット監督のチームに新たな次元を加えた後、ファンや元選手たちがングモハの出場時間増加を求めるのは当然の流れだ。

    「ングモハは15分間で、それまでのサラーとガクポが成し得なかったことを成し遂げた」と元リヴァプールDFジェイミー・キャラガーはスカイスポーツで語った。「彼は試合の流れを変えた。スタメン起用が必要だ。いずれリオ・ングモハはチームに組み込まれるべき…リヴァプールのサイド攻撃における突破力とスピードは明らかに不足している」

    ガクポとサラーの調子は確かに問題だ——ほぼシーズンを通してそうだったように。

  • Rio Ngumoha Liverpool 2025-26Getty

    いつでも、喜んで、そして十分にプレイできる

    ガクポがディアスの完全な代替となることは最初から想定されていなかったが、昨季はサイドでのプレーが格段に安定していたことから、少なくとも得点面でコロンビア人選手と同等の貢献は期待されていた。 しかし現時点で、このオランダ人選手は35試合出場でわずか11得点に直接関与しているに過ぎない。リバプールが優勝を果たしたシーズンには49試合で25得点・25アシストを記録していたことを考えれば、左サイドで失われているのはディアスのドリブル技術だけでなく、彼の決定力そのものとも言える。

    もちろん、ガクポの調子の落ち込みはサラーに比べれば大したことはない。サラーは前シーズン、プレミアリーグの1シーズンにおける得点とアシストの合計記録（47）を、より少ない試合数で達成するという「神モード」を発動させたが、今やブカヨ・サカ（今季10得点関与）のような凡人並みのパフォーマンスに甘んじている。

    この深刻な低下とリバプールのセットプレー苦戦が相まって、リーグを独走したチームが突然トップ5入りすら危うい状況に陥った理由を説明している。このような失望的な成果の低下は、ングモハが3～4週間に1度10分程度の出場に留まる一方で、サラー（特にガクポ）を全試合で先発起用し続ける正当性を完全に失わせている。

    スロット監督には明らかに他にも考慮すべき課題がある。まず第一に、ングモハを適切に扱う必要があった。何しろ十代の選手は時に自らを守る必要があるからだ。しかしングモハ自身、より多くの試合に出場する準備ができていること、意欲があること、そして何よりも重要なのは、それが可能であると言っている。 さらに、スロット監督が以前主張していた「ウイングには常により優れた選択肢がいる」という論理は、もはや検証に耐えない。日曜日のフォレスト戦で、サラーとガクポが示した痛ましいほど非効率なプレーが、その事実を痛烈に証明した。

    したがって、今週末のウェストハム戦（ホーム）と火曜のウルブズ戦（アウェイ）というリヴァプールの次戦2試合で、ングモハが必ずしも先発する必要はないにせよ、両試合ともベンチに留める言い訳は全く通用しない。彼にはより多くの出場時間が与えられるべきであり、ガクポには絶対に与えるべきではない。土曜のアンフィールドでの試合に向けたチーム編成において、スロット監督にとってこれほど単純明快な判断はないはずだ。

