リオを解き放て！リバプールの若き天才ングモハは、モハメド・サラーとコディ・ガクポが苦戦を続ける中、連続先発出場が必要だ

リバプールは2024年夏、ングモハをスタンフォード・ブリッジからアンフィールドへ引き抜くことに成功し、密かに満足していた。しかし当然ながら、すでに「新たなラヒーム・スターリング」と称される選手への過剰な期待を公には抑えようと、レッドズは最大限の努力を払った。

しかし、ジョン・テリーが「トップ中のトップ選手」をプレミアリーグのライバルに奪われたことへの失望は、ングモハの世界クラスの潜在能力を物語っていた。

「彼は非常に野心的な少年で、トップチームでのプレーを望み、それがリヴァプールの一軍への道だと信じていた。今でも連絡は取っているが、彼は本当に素晴らしい選手だ」とテリーはザ・サン紙に語った。「我々は非常に優秀なU-14チームを擁しており、彼はその中心的存在だった。 彼のようにワクワクさせる選手は今や滅多に見られない。アカデミーが失う選手は今後何年にもわたって続くだろうが、必ず『彼を逃したのは本当に悔しい』と思うような選手が一人いるものだ」

彼は非常に自信に満ちた選手だった。後ろ足でボールをトラップし、強烈な個性を放ち、自己への確信に満ちていた。エデン・アザールやジョー・コールのような、自信に溢れ、観客を席から立ち上がらせるタイプの選手たち以来…ここ4、5年でサッカーは少し退屈になり、戦術重視になりすぎていると思う」