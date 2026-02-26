リオを解き放て！リバプールの若き天才ングモハは、モハメド・サラーとコディ・ガクポが苦戦を続ける中、連続先発出場が必要だ

スロットがングモハを燃え尽き症候群の脅威から守る判断は100％正しい。マイケル・オーウェン、ウェイン・ルーニー、スターリングといったイングランドサッカー界で最も才能あるティーンエイジャーたちが、身体がまだ成長過程にある時期に過度に起用された結果、30歳になる頃にはほぼ消耗しきっていたのは偶然ではない。
この点は、先月のバーンズリー戦前のFAカップで、リバプールの有望な若手選手ジェイデン・ダンズの負傷について議論した際にもスロットが指摘していた。
「ジェイデンは試合に出られる状態ではない」とオランダ人監督は記者団に語った。 「私の知る限り、彼はトレーニングすらできていない。若さゆえに疲労骨折を起こした選手の一人で、報告によれば過度のトレーニングが原因だった。だからこそリオ・ングモハには細心の注意を払い、可能な限り週2日はピッチから離れている。彼に同じ事態が起きないようにするためだ」
確かに賢明な対応だ。適切にケアされれば、ングモハは今後15年間リヴァプールにとって極めて貴重な戦力となり得る。バーンズリー戦で先発出場後、73分に交代する前に痙攣を起こした事実も忘れてはならない。
「これは我々にも、そしてリオ自身にも示している。プレミアリーグで90分間プレーする準備を整えるのは依然として非常に厳しい作業だということだ。FAカップよりもさらに過酷な舞台だからね」とスロットは指摘した。「だが17歳にとってこれは全く普通のことだ。その点は間違いない。 17歳の選手がリヴァプールのユニフォームを着てこれほど多くの出場時間を獲得していることは、彼自身にとっても、リヴァプールにとっても、我々を追う全ての人々にとっても、すでに素晴らしいことだ。
「だからこそ、彼がこの調子を維持し、我々が彼をプレミアリーグレベルで90分間プレーできる選手へと、さらに成長させられることを願っている」