リヴァプールは開始5分以内に先制点を挙げた。ライアン・グラヴェンベルフの素晴らしいパスをエキティケが決めたが、ウェストハムのゴールキーパー、マッズ・ヘルマンセンはボールが足元をすり抜けたことに悔しさをにじませた。

24分には2点目。ドミニク・ショボシュライのコーナーキックを、エリア内で最も高く跳んだヴァージル・ファン・ダイクがヘディングで叩き込んだ。

しかしアルネ・スロット監督率いるチームは、ウェストハムのカウンタースピードに依然として脆弱で、緩慢な守備がアイアンズに試合の流れを変えるチャンスを与えかけた。特にアリソン・ベッカーが自陣エリア内でジャロッド・ボウエンに直接パスを送りかけた場面は危機的だった。

その後、エキティケのヘディング落としからアレクシス・マカリスターが見事なボレーを決め、アーロン・ワン＝ビサカのディフレクションを経てネット上部に突き刺さると、安堵のため息が漏れた。

しかし後半開始直後、トマス・ソウチェクがリバプールの守備陣の隙間をすり抜け、至近距離からゴールを決め1点を返した。VARによる確認が行われたが、ゴールは認められた。

コディ・ガクポがペナルティエリア内で華麗なドリブルから放ったシュートがディフレクションでゴールを揺らし、命綱は断たれたかに見えた。だがウェストハムは決して諦めず、5分後にはタティ・カステジャノスが再び1点を返した。

しかし試合は82分に決着がついた。途中出場のジェレミー・フリンポンがクロスを上げると、アクセル・ディサシが自陣ゴールキーパーをかわしてボールを押し込んだ。

