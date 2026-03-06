リヴァプールのディフェンダー、イブラヒマ・コナテがレアル・マドリードの最優先ターゲットに浮上。ボルシア・ドルトムントのスター選手がラ・リーガの巨人のターゲットリストから順位を下げたため。

報道によれば、レアル・マドリードは夏の移籍戦略を大幅に変更し、守備陣強化の要としてリヴァプールのDFコナテを最優先候補に据えた。サンティアゴ・ベルナベウでは守備陣の大幅刷新を控え、フランス代表選手の名が獲得リストの頂点に躍り出た。

この動きは、ベテランのダビド・アラバとアントニオ・リュディガーの退団が予想される中、将来を見据えた戦力構築を図る「ロス・ブランコス」の戦略の一環だ。クラブは以前、元RBライプツィヒの選手への関心を冷ましていたが、他での獲得機会の連続的な失敗を受け、フロレンティーノ・ペレス会長とスカウトチームはプレミアリーグのスター選手獲得に向け再び交渉の席に着いた。