リヴァプールのディフェンダー、イブラヒマ・コナテがレアル・マドリードの最優先ターゲットに浮上。ボルシア・ドルトムントのスター選手がラ・リーガの巨人のターゲットリストから順位を下げたため。
レアル・マドリード、リバプールのDFに焦点を移す
報道によれば、レアル・マドリードは夏の移籍戦略を大幅に変更し、守備陣強化の要としてリヴァプールのDFコナテを最優先候補に据えた。サンティアゴ・ベルナベウでは守備陣の大幅刷新を控え、フランス代表選手の名が獲得リストの頂点に躍り出た。
この動きは、ベテランのダビド・アラバとアントニオ・リュディガーの退団が予想される中、将来を見据えた戦力構築を図る「ロス・ブランコス」の戦略の一環だ。クラブは以前、元RBライプツィヒの選手への関心を冷ましていたが、他での獲得機会の連続的な失敗を受け、フロレンティーノ・ペレス会長とスカウトチームはプレミアリーグのスター選手獲得に向け再び交渉の席に着いた。
スペインの首都での計画変更
市場における代替選手の不足により、マドリードのコナテ獲得への動きが再燃している。同クラブは特に、1月にマンチェスター・シティへ移籍したマルク・ゲヒと、最近バイエルン・ミュンヘンへの残留を決めたダヨ・ウパメカノの獲得に失敗していた。
この動きはボルシア・ドルトムントのニコ・シュロッターベックに直接的な影響を与えている。ドイツ紙ビルトによれば、スペインクラブの獲得優先順位はもはやこのドイツ代表選手ではなく、代わりにリヴァプールの選手獲得に軸足を移しているという。
守備の難題を解く
この戦略転換の主要因は、移籍の財政的実現可能性にある。他のエリート選手獲得に伴う高額なコストと比較して、コナテの現在のアンフィールドでの状況は、マドリード首脳陣にとって魅力的な選択肢となっている。
ドルトムントがシュロッターベックに4000万ユーロ前後の移籍金を要求する可能性が高い一方で、コナテははるかに経済的な解決策となる。元RBライプツィヒのDFは今夏フリー移籍で獲得可能であり、これによりマドリードは予算をピッチ上の他のポジションに振り向けることができる。
重要な夏を見据えて
ルディガーとアラバのコンディション不安から、トップクラスのセンターバック獲得の緊急性は高まっている。ベテラン2人が今季出場機会を逃していることから、6月に契約満了を迎える両選手に契約延長が提示されない可能性が囁かれている。2人のリーガ出場数は合わせてわずか17試合に留まっている。
マドリードの経営陣はコナテ獲得に向け水面下で動き続ける一方、アルヴァロ・アルベロア率いるチームは今季もピッチ上で苦戦を強いられる見通しだ。ロス・ブランコスはリーグ戦で2連敗を喫し、首位バルセロナに4ポイント差をつけられている。マドリードはセルタ・ビーゴ戦での遠征で、勝利への道筋を取り戻すことを目指す。
