リヴァプールとレックサムが直接対決へ チャンピオンシップのチームがプレシーズン米国ツアーでプレミアリーグ3チームと対戦
レックサム、2026年にアメリカへ再進出
今回のツアーは、2023年と2024年に成功を収めた遠征に続く、クラブにとって3度目のアメリカ訪問となる。今回は北ウェールズのチームがサマー・サッカー・シリーズに参加し、東海岸各地を巡る日程が組まれている。アメリカのファンは、ドキュメンタリー番組の主役たちが象徴的な会場でトップリーグの強豪と対戦する、ユニークな光景を目撃することになるだろう。
ヤンキー・スタジアムでのレッズとの決戦
ツアーの目玉となる試合は、7月29日（水）にレックサムがニューヨークへ遠征し、世界的に有名なヤンキー・スタジアムでリヴァプールと対戦する一戦だ。フィル・パーキンソン監督率いるチームにとって、世界的な話題を集めるレックサムと歴史ある名門リヴァプールが、世界で最も有名なスポーツアリーナの一つで激突するこの試合は、まさに一大イベントとなる。この試合はツアーのハイライトとして、膨大な観客動員と世界的なメディアの注目を集めることが予想される。
野心的なスケジュールを振り返り、レックサムのパーキンソン監督は対戦相手のレベルに興奮を表明した。 パーキンソン監督は次のように述べた。「プレシーズン準備の一環として米国に戻ることを、全員が楽しみにしている。前回の米国遠征では素晴らしいサポートをいただき、再び現地のサポーターと会えるのを心待ちにしている。同時に、2026-27シーズンに向けた準備において重要な役割を果たす試合で、3つの質の高い相手と対戦できることも大きな意味を持つ」
リーズ戦をはじめとする厳しい試合
ニューヨークでの決戦に先立ち、ツアーは7月25日にフロリダで幕を開ける。レイモンド・ジェームズ・スタジアム（タンパ）でレッズがリーズと対戦する。リヴァプール戦後、レッド・ドラゴンズは8月2日、馴染み深い地でアメリカ遠征を締めくくる。2023年にフィラデルフィア・ユニオンと対戦した地、フィラデルフィアのスバル・パークに戻り、ツアー最終戦でサンダーランドと対戦する予定だ。
フィラデルフィア開催には特別な意義がある。共同会長ロブ・マックの故郷だからだ。リーズ、リヴァプール、サンダーランドと対戦することで、レックサムは最高レベルの相手とプレシーズンを戦うことを保証している。2026年ツアーの全対戦相手は現在プレミアリーグに所属しており、ピラミッドを登り続けるウェールズのクラブの驚異的な成長と野心を浮き彫りにしている。
世界的な拡大とワールドカップ熱
このツアーのタイミングも戦略的で、2026 年のワールドカップで大陸全体がサッカー熱に沸くことが予想される時期と重なっています。 レックサムの最高経営責任者、マイケル・ウィリアムソン氏は、クラブの国際的なブランド力向上にとって、この機会が重要であることを強調しました。ウィリアムソン氏は、「2026年の『レックサム・イン・アメリカ』は、2024年以来初めて米国への復帰となり、同年にはFIFAワールドカップも米国で開催されます」と述べています。
さらに、同 CEO は、アメリカのファン層とのつながりを強調し、次のように付け加えています。「このツアーは、成長を続けるファン層、特に米国に住むファンにとって、3 つの注目度の高い試合でチームの活躍を追う素晴らしい機会となります。フロリダとニューヨークで初めて試合を行うこと、そしてもちろん、共同会長であるロブ・マックの故郷であるフィラデルフィアに戻ってくることは、とてもエキサイティングです。 現在プレミアリーグで戦うリーズ・ユナイテッド、リヴァプール、サンダーランドとの対戦は、いずれも大きな舞台での素晴らしい機会となるでしょう。現地でファンの皆様にお会いできるのを楽しみにしています」
