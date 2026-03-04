ツアーの目玉となる試合は、7月29日（水）にレックサムがニューヨークへ遠征し、世界的に有名なヤンキー・スタジアムでリヴァプールと対戦する一戦だ。フィル・パーキンソン監督率いるチームにとって、世界的な話題を集めるレックサムと歴史ある名門リヴァプールが、世界で最も有名なスポーツアリーナの一つで激突するこの試合は、まさに一大イベントとなる。この試合はツアーのハイライトとして、膨大な観客動員と世界的なメディアの注目を集めることが予想される。

野心的なスケジュールを振り返り、レックサムのパーキンソン監督は対戦相手のレベルに興奮を表明した。 パーキンソン監督は次のように述べた。「プレシーズン準備の一環として米国に戻ることを、全員が楽しみにしている。前回の米国遠征では素晴らしいサポートをいただき、再び現地のサポーターと会えるのを心待ちにしている。同時に、2026-27シーズンに向けた準備において重要な役割を果たす試合で、3つの質の高い相手と対戦できることも大きな意味を持つ」