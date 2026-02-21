Getty
リアム・ローゼニオール監督がバーンリー戦に向けたチェルシーの招集メンバーからエステバン・ウィリアンを外した理由
チェルシーがバーンリーをホームで迎える試合にエステーヴォは出場しない
チェルシーのリアム・ロゼニオール監督がバーンリー戦のメンバーを発表し、エステバオは招集外となった。ロゼニオール監督はエンツォ・マレスカ監督の後任として就任後11試合で8勝を挙げており、クラレッツ戦でも好調を維持することを目指す。 ロゼニオール監督は攻撃陣にジョアン・ペドロ、コール・パーマー、ペドロ・ネト、エンツォ・フェルナンデスを起用。中盤ではアンドレイ・サントスがモイセス・カイセドとコンビを組む。ゴールキーパーにはロベルト・サンチェスが定着し、リース・ジェームズ、ウェズリー・フォファナ、トレヴォ・チャロバー、マロ・グストで構成される守備陣を背後に控える。
チェルシー先発メンバー：サンチェス；ジェームズ、フォファナ、チャロバー、グスト；サントス、カイセド；パーマー、フェルナンデス、ネト；ジョアン・ペドロ
ローゼニオールがエステバオの最新情報を提供する
ロゼニオール監督はキックオフ前に最新情報を伝えた。記者団に対し「残念ながら昨日のトレーニング中にハムストリングに違和感を感じた。現在、深刻な状態ではないことを確認するため検査中だが、本日の試合には出場不可能だ。今後の経過を見守る」と語った。
ローゼニオールが警告を発する
ロゼニオール監督は、今週初めにアーセナルがウルブズに引き分けに終わった試合を見て、チームに集中するよう促した。彼は記者団にこう語った。「単なる慢心ではないと思う。昨日のウルブズは素晴らしかった。試合を見たが、今のリーグは非常にレベルが高い。どのチームも互いに勝てる。だからこそ、多くのチームがポイントで拮抗しているのだ」 我々がすべきことは、自らのパフォーマンスに集中することだ。適切な準備を整える必要がある。しかし私が重視するのは、プロセスの一貫性だ。ウルブズと対戦する時も、明日のバーンリー戦でも、マンチェスター・シティやアーセナルと対戦する時も、我々のプロセスは変わらない。パフォーマンスを安定させるためには、そうあるべきなのだ」
パーカー、チェルシーに復帰
土曜日の試合でパーカーがスタンフォード・ブリッジに帰還する。バーンリーの指揮官は特別な機会になると認めた。彼は記者団にこう語った。「ええ、確かにそうですね。チェルシーでは確かに時間を過ごしましたし、様々な理由で本当に良い経験でした。
「しかし、素晴らしいサッカークラブであることに変わりはない。そしてリアム（・バーンリー監督）と対戦するのも特別な意味がある。彼は短期間で驚くべき成果を上げている」 若い指導者として成長する彼を、ウェイン（・ベイル）のアシスタントとしてダービーで初めて見た。その後も彼と共に歩み、ストラスブールでは海外移籍という環境で驚くべき成果を上げた。その経験が彼に何をもたらしたかは確かだろう。そう、彼は見事にやり遂げている。我々もこの試合を楽しみにしている」
チェルシーの次はアーセナル戦
チェルシーの次戦はプレミアリーグでエミレーツ・スタジアムにてアーセナルと対戦する。ローゼニアーがチェルシー監督として喫した2敗はいずれもカラバオカップでのアーセナル戦であり、1週間後に再びガナーズに敗れる姿を見たくないと強く望んでいる。
