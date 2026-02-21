リアム・ローゼニオール監督がバーンリー戦に向けたチェルシーの招集メンバーからエステバン・ウィリアンを外した理由

土曜日の試合でパーカーがスタンフォード・ブリッジに帰還する。バーンリーの指揮官は特別な機会になると認めた。彼は記者団にこう語った。「ええ、確かにそうですね。チェルシーでは確かに時間を過ごしましたし、様々な理由で本当に良い経験でした。

「しかし、素晴らしいサッカークラブであることに変わりはない。そしてリアム（・バーンリー監督）と対戦するのも特別な意味がある。彼は短期間で驚くべき成果を上げている」 若い指導者として成長する彼を、ウェイン（・ベイル）のアシスタントとしてダービーで初めて見た。その後も彼と共に歩み、ストラスブールでは海外移籍という環境で驚くべき成果を上げた。その経験が彼に何をもたらしたかは確かだろう。そう、彼は見事にやり遂げている。我々もこの試合を楽しみにしている」