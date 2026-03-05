Getty Images Sport
リアム・ローゼニアー、ジョアン・ペドロの「押し込みゴール」に対する本音を明かす チェルシー選手のハットトリックがCLの夢をつなぐ
チェルシーが序盤の劣勢を跳ね返す
ビラはダグラス・ルイスによる早い時間帯の先制点でチェルシーを驚かせたが、ブルーズは着実に試合を掌握していった。ジョアン・ペドロが30分頃にシンプルなフィニッシュで同点に追いつくと、VARによるオフサイド判定でホームチームの追加点が認められなかった直後、前半ロスタイム終了間際にペドロが再びゴールを決め、逆転に成功した。 後半はチェルシーが試合を支配。コール・パーマーがリバウンドを叩き込むと、ヴィラのハイライン守備を崩す攻撃を主導。アレハンドロ・ガルナチョが献身的なアシストでペドロのハットトリックを導き、劇的な逆転勝利を決定づけた。
ロゼニョール、ハットトリックの英雄ジョアン・ペドロを称賛
この試合の主役は間違いなくジョアン・ペドロで、プレミアリーグ通算14得点目を記録した。ロゼニオール監督は、彼の1点目と3点目における機敏なポジショニングの重要性を即座に指摘した。「そう、彼はトップクラスの選手だ。自信をつけてきたと思う。 ボールキープ力、プレスや動きでチームに注ぐエネルギー、左足でのゴールは世界最高レベルだ。フィニッシュは見事だった。だが実は、彼が決められた2つの押し込みゴールに本当に本当に満足している。彼はまさに適切なタイミングで適切な場所にいた。我々は彼とそれを徹底的に練習してきたが、彼はハットトリックを達成した」と監督は試合終了後に語った。
チェルシーのハドルがヴィラを苛立たせた
その夜の主な話題はスコアだけでなく、チェルシー選手たちによる明らかなゲームズマンシップの一幕だった。各ハーフ開始前、ブルーズはセンターサークルでチームハドルを形成し、これがホームチームの神経を逆撫でした。ローゼニアーは、相手を苛立たせたとはいえ、この演出を大いに気に入っていると認めた。 「いや、それは（私のアイデアではない）。選手たちから出たアイデアだ。団結力と結束力、そして闘志を示している点がとても気に入っている。それが必要だと思う」と彼は説明した。
チャンピオンズリーグの争い
チェルシーは欧州最高峰の大会出場権を争うアストン・ヴィラにわずか3ポイント差まで迫った。勢いづく中、ロゼニオールは「この結果がトップ4入りへの転機となるか」との問いに、今後数週間で安定性を示せなければ意味がないと選手に警告した。「結果を裏付けられなければ重要ではない。 我々は安定性を保たねばならない。重要なFAカップ戦が控えている。その後パリでの大一番があり、さらにニューカッスルとの重要な一戦が続く。試合の重要性に目を奪われることなく、結果で証明し続ける必要がある」と彼は締めくくった。
