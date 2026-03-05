リアム・ローゼニアー、ジョアン・ペドロの「押し込みゴール」に対する本音を明かす　チェルシー選手のハットトリックがCLの夢をつなぐ

この試合の主役は間違いなくジョアン・ペドロで、プレミアリーグ通算14得点目を記録した。ロゼニオール監督は、彼の1点目と3点目における機敏なポジショニングの重要性を即座に指摘した。「そう、彼はトップクラスの選手だ。自信をつけてきたと思う。 ボールキープ力、プレスや動きでチームに注ぐエネルギー、左足でのゴールは世界最高レベルだ。フィニッシュは見事だった。だが実は、彼が決められた2つの押し込みゴールに本当に本当に満足している。彼はまさに適切なタイミングで適切な場所にいた。我々は彼とそれを徹底的に練習してきたが、彼はハットトリックを達成した」と監督は試合終了後に語った。