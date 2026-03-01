Getty Images Sport
リアム・ローゼニアー、アーセナル戦前に驚きの告白「チェルシーは私の望むスタイルでプレーできない」
チェルシー、アーセナル戦に向け準備中
チェルシーは好調を維持すべくエミレーツ・スタジアムに乗り込むが、ロゼニオール監督は驚くほど率直に自身の限界を認めている。リーグ戦無敗スタートにもかかわらず、選手を故障させる恐れから戦術的要求を大幅に緩和したと明かしたのだ。特にフィジカルの強さで知られる執拗なアーセナル戦を控える中、リーグ上位との差を縮める使命を負う指揮官からのこの告白は衝撃的である。
戦術的進化と物理的現実
チェルシー公式サイトのインタビューで、ロゼニオールは現在のチームのコンディションとシーズン途中での就任時期により、自身の手が縛られていると説明した。「『こうプレーさせたい』と頭で考えるのは構わないが、選手たちの経験値やシーズンこの段階での状態に合わせて調整しなければならない」
「いきなりトレーニングスケジュールや慣れた方法を完全に変えれば、選手は負傷する。考慮すべき要素は多く、これは私が取り組むべき長期的な課題だ」
監督の現実主義は、たとえ高エネルギー戦術の完全導入が遅れるとしても、医療室危機を回避したいという思いに根ざしている。「疲労はプロサッカー選手にとって自然な現象だ。重要なのは、疲れた瞬間を乗り越え、自己管理を徹底し、トレーニングの強度と負荷が適切であることを確認することだ。 現時点での私の焦点と取り組み方は試合ごとの対応だ。選手たちが勝利するために最善の選択をすること、そして我々が各試合に勝つために最善を尽くすこと。シーズン終了までこの方針を貫く」と彼は付け加え、戦術をチームの具体的なニーズに合わせて調整している。
統計は嘘をつかない
データはチェルシーと北ロンドンのライバルとの鮮明な対照を示している。アーセナルがプレミアリーグで走行距離トップに立つ一方、チェルシーは現在最下位だ。しかしローゼニオールは、ポゼッション重視のサッカーでは走破距離が自然と低下すると主張する。「我々のポゼッション率は非常に高く、ポゼッション率が高いと走るのは少なくなる。 あらゆるカテゴリーでトップに立ちたいのは当然で、アーセナルはそれを実現している。彼らは非常にフィジカルで、ハイプレスを仕掛け、エネルギーに満ちたチームだ」とブルーズの指揮官は指摘した。
チェルシーをハイオクタンなマシンへと変革する野望は変わらないが、ロゼニオールは即効性を求めるファン層に忍耐を説いている。「我々もハイプレスとハイエネルギーを実現したい。これは短期間で解決できる問題ではない。数か月、できれば数年をかけて築き上げるものだ。だが、あらゆる面でこのチームをどこへ導きたいかは明確に理解している」と彼は強調した。
フィットネスの綱渡り
ロゼニョール監督が戦術的要求を意図的に緩和した決断は、チェルシーの現在の負傷者リストによって露呈している。医療室危機を懸念していたという彼の前回の発言は既に差し迫った現実となり、エミレーツ・スタジアム遠征に向けた選手選考は引き続きフィットネス問題に左右される。 アーセナル戦ではマルク・ククレラやエステバオら複数の主力選手が欠場。ウェズリー・フォファナは出場停止処分中だ。しかしスタンフォード・ブリッジのサポーターにとって悪い知らせばかりではない。キャプテンのリース・ジェームズが先発復帰を許可され、守備陣にとって大きな追い風となる。
「リースは完全に問題ない」とローゼニオールは確認した。「ロメオ［ラビア］は日に日に回復している。今週行ったミニ練習試合では非常に良い状態だった。エステバオはもう少し離脱が続き、ジェイミー・ギッテンズはリハビリを順調に進めている。ククは日曜日の試合には出場できない。ダリオ・エッスゴも練習場に復帰している」
