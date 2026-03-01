チェルシー公式サイトのインタビューで、ロゼニオールは現在のチームのコンディションとシーズン途中での就任時期により、自身の手が縛られていると説明した。「『こうプレーさせたい』と頭で考えるのは構わないが、選手たちの経験値やシーズンこの段階での状態に合わせて調整しなければならない」

「いきなりトレーニングスケジュールや慣れた方法を完全に変えれば、選手は負傷する。考慮すべき要素は多く、これは私が取り組むべき長期的な課題だ」

監督の現実主義は、たとえ高エネルギー戦術の完全導入が遅れるとしても、医療室危機を回避したいという思いに根ざしている。「疲労はプロサッカー選手にとって自然な現象だ。重要なのは、疲れた瞬間を乗り越え、自己管理を徹底し、トレーニングの強度と負荷が適切であることを確認することだ。 現時点での私の焦点と取り組み方は試合ごとの対応だ。選手たちが勝利するために最善の選択をすること、そして我々が各試合に勝つために最善を尽くすこと。シーズン終了までこの方針を貫く」と彼は付け加え、戦術をチームの具体的なニーズに合わせて調整している。