ラミーン・ヤマル、アトレティコ・マドリードに敗れコパ・デル・レイ敗退の悲劇的結末を受け、バルセロナサポーターへインスタグラムでメッセージ。彼がリーダーであることを証明する
ヤマルが活躍もバルサは痛恨の敗戦
この若きウインガーは、この対戦の第2戦においてピッチ上で最も影響力のある選手だったと言える。絶え間ない脅威を与え、アトレティコの守備陣を苦しめた。アシストを記録し、自身も得点を挙げられなかったのは不運だった。ディエゴ・シメオネはスペイン人選手の影響力を封じようと、時に3人の選手を彼にマークさせるほどだった。 敗退という結果にもかかわらず、ヤマルの活躍はハンス・フリック監督率いるチームにとって、苦戦を強いられたこの夜における数少ない明るい材料の一つであった。
ヤマルがカンプ・ノウのサポーターに手を差し伸べる
試合終了のホイッスルが鳴った後、ヤマルはインスタグラムに自身のモノクロ写真を投稿し、失望したサポーター層に響くキャプションを添えた。「昨夜の試合、ありがとう、クルエラ（バルササポーター）。 まだワクワクする要素はたくさんある。VISCA EL BARCA SEMPRE！」今シーズン、複数の筋肉痛に悩まされながらも18得点15アシストを記録し、既に大きな責任を担ってきた選手による成熟した姿勢だった。
ヤマルだけが声を上げたわけではない。バルセロナのロッカールームは結束した誇りを示した。フェラン・トーレスも不屈の精神を共有し、こう投稿した。「立ち上がって、全力を尽くして進み続けよう。我々がどんなチームか示した。そして我々が何を求めているか知っている。共に。フォルカ・バルサ（バルサよ、頑張れ）。」
ラフィーニャは誇りの気持ちを共有している
クラブ主将ラフィーニャもチームの方向性について同様に声を上げた。合計スコアでの敗退が、圧倒的な第2戦のパフォーマンスを覆い隠すことを許さなかった。混合ゾーンで語ったブラジル人スターは、このレベルの集中力がタイトル獲得につながるとの確信を表明。特に彼を感動させたのは、試合終了の笛が大会からの敗退を確定させた後も、スタンドからの声援が途絶えなかったことだった。
「このチームを誇りに思う」とラフィーニャは語った。「このままプレーを続ければ、シーズンを素晴らしい形で締めくくれる。むしろ我々がファンに感謝すべきだ。彼らのサポートは圧巻だった。ホームではファンの声援を感じられる必要がある。それは我々にとって重要な要素だ。ファンも誇りに思っているはずだ」
焦点はリーガ・エスパニョーラとチャンピオンズリーグに移る
バルセロナはリーガ首位で4ポイント差を保ち、チャンピオンズリーグではニューカッスルとの対戦が控えている。二日酔いに浸っている場合ではない。実際、ラフィーニャはシーズンを主要タイトル獲得で締めくくるため、即座の対応を求めている。彼はこう語った。「頭を上げる時だ。 明日はまた別の日だ。我々は成し遂げたことに誇りを持って去らねばならない。今こそ週末の試合に集中する時だ。リーグとチャンピオンズリーグの両方を勝ち取るために。それが我々の使命だ」
