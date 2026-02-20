ラミーヌ・ヤマルはバルセロナで過大な責任を背負っている。ハンス・フリックの戦術に常に見られる穴が、優勝の望みを台無しにする恐れがある。

不滅のリオネル・メッシ同様、ヤマルがピッチに立つと特別な扱いを受ける。バルセロナは細身のウインガーに試合を打開させることを期待し、魔法のようなプレーが生まれる瞬間を待ちわびながら、あらゆる機会で彼にボールを供給する。

ヤマルはその重責に見事に応え、しばしば年齢を超えた成熟さを見せている。しかし彼が一人で世界と戦うべきではないのは明らかだ——2026年のバルサの試合を観ると、まさにそのように映る。チームスポーツにおいて、彼の偉大な力は限界があるのだ。

ヤマルが思うようにいかない日は必ず訪れる。そんな時こそバルサの他のスター選手たちが奮起しなければならない。しかし最近、彼らは悲惨なほど期待に応えられていない。ハンス・フリック監督率いるチームは、悲惨な一週間を経てリーガとコパ・デル・レイの王座を失う危機に瀕している。チャンピオンズリーグの栄冠も、早急に改善しなければ手の届かないものとなるだろう。

監督がリスクの高い戦術で守備を露呈させ続けている以上、その責任は大きい。だがヤマルの肩にかかるプレッシャーも同様に深刻な問題だ。才能ある若者は突然、精神的に疲弊しているように見える。これは完全に理解できる現象だが、シーズン終盤を迎える今、警鐘を鳴らすべき事態である。