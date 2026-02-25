ラミン・ヤマル、英国人モデル兼インフルエンサーのリリー・ローランドと交際中との噂

ヤマルは以前ニッキー・ニコルと交際していたことで多くの注目を集めたが、昨年末に10代の彼女は二人が別れたことを認めていた。現在18歳のヤマルは、ロンドン生まれのモデル兼インフルエンサーであるローランドとの恋愛関係が噂されている。

ABCによると、アナ・グルギ記者がポッドキャスト『En todas las salsas』で状況を分析し、両者の間に潜在的な関係を示唆するいくつかの手がかりを明らかにした。

彼女は次のように述べた。「ラミン・ヤマルは他のサッカー選手同様、好きな女性をフォローしない。しかしリリー・ローランドの投稿にヤマルが『いいね』や『親指を立てた』反応をしているのを目撃した。『これは奇妙だ』と思った。リリーもヤマルの投稿に好意を示していることに気づいた」

グルギの調査により、ローランドがヤマルの元恋人ニコールに向けたSNS行動にも変化が確認された。彼女は明かした。「たった1ヶ月前まで、リリーは彼女の投稿にいいね！していたのに、今はしていない」 彼女の投稿へのコメント欄では、二人が関係を持っているのではないかと推測する声が上がっている。最近、彼女の写真はバルサのスタジアムや試合会場で、チームのユニフォームを着ているものだ。ニッキー・ニコルとの関係と似たような関係だから、彼女を注視すべきだ。確定した話ではないが、手がかりは興味深い」