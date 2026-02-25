Getty/Instagram
ラミン・ヤマル、英国人モデル兼インフルエンサーのリリー・ローランドと交際中との噂
ヤマルの恋愛事情が再び注目を浴びる
ヤマルは以前ニッキー・ニコルと交際していたことで多くの注目を集めたが、昨年末に10代の彼女は二人が別れたことを認めていた。現在18歳のヤマルは、ロンドン生まれのモデル兼インフルエンサーであるローランドとの恋愛関係が噂されている。
ABCによると、アナ・グルギ記者がポッドキャスト『En todas las salsas』で状況を分析し、両者の間に潜在的な関係を示唆するいくつかの手がかりを明らかにした。
彼女は次のように述べた。「ラミン・ヤマルは他のサッカー選手同様、好きな女性をフォローしない。しかしリリー・ローランドの投稿にヤマルが『いいね』や『親指を立てた』反応をしているのを目撃した。『これは奇妙だ』と思った。リリーもヤマルの投稿に好意を示していることに気づいた」
グルギの調査により、ローランドがヤマルの元恋人ニコールに向けたSNS行動にも変化が確認された。彼女は明かした。「たった1ヶ月前まで、リリーは彼女の投稿にいいね！していたのに、今はしていない」 彼女の投稿へのコメント欄では、二人が関係を持っているのではないかと推測する声が上がっている。最近、彼女の写真はバルサのスタジアムや試合会場で、チームのユニフォームを着ているものだ。ニッキー・ニコルとの関係と似たような関係だから、彼女を注視すべきだ。確定した話ではないが、手がかりは興味深い」
リリー・ローランドとは誰ですか？
ローランドはイギリス生まれのモデル兼インフルエンサーで、カサブランカ、イヴ・サンローラン、ディオール、アルマーニ ビューティなどのブランドと仕事をしてきた。インスタグラムとTikTokで400万人以上のフォロワーを集めるなど、ソーシャルメディアで非常に大きな影響力を持っており、美容、メイク、ファッション、ライフスタイルに焦点を当てたコンテンツを共有している。
このインフルエンサーは自身のInstagramプロフィールでバルセロナのユニフォームを着用する姿を頻繁に公開しており、ワンダーランド誌のインタビューではこれまでの歩みについて語っている。
「私は昔からアートや創造的な活動が大好きでした。オンラインでメイクのルックを実験し始め、『アバター』のような奇抜なルックを再現することも。絵画やアートへの興味からメイクの才能が自然と開花し、気づけばTikTokでフォロワーが増え始めていました」と彼女は語る。
「フォロワーが増えるにつれ、ブランドや代理店から小規模な契約のオファーが舞い込みました。最初はプロモーション用の製品提供から始まり、後に有料契約へと発展。社会的な『就職』へのプレッシャーもあり、思い切ってソーシャルメディア活動をフルタイムで始める決断をしました。そこからさらに成長を続けられたのです」
ヤマルはサッカーに注力している
バルセロナとスペイン代表で一躍スターとなったヤマルは今や世界的な話題だ。サッカーに集中しつつも、ピッチ外ではどうリラックスしているかを明かした。
「18歳の普通の若者と同じことをしています。友達と遊んだり、弟の面倒を見たり、プレイステーションをしたり、散歩に出かけたり…そういうことです」とESPNに語った。
「友人たちと時間を過ごし、自分の人生を生きるよう心がけている。サッカーだけに集中せず、試合のことを常に考えたり、対戦するサイドバックの動画を観たりしないようにしている。一日を楽しみ、ピッチに立つ時は全力を尽くすが、ピッチを離れる時も同じで、できるだけサッカーから離れるようにしているんだ」
ヤマルにとって大きな年
バルセロナとスペイン代表は、ヤマルが今後数ヶ月の多忙なスケジュールを控える中、ピッチ外での活動に気を取られないことを願っている。ハンス・フリック監督率いるチームは既に2026年スペイン・スーパーカップを制しており、リーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、チャンピオンズリーグでも優勝争いを続けている。 国内リーグ戦終了後、ヤマルは2026年ワールドカップでスペイン代表の要となることが期待されている。ルイス・デ・ラ・フエンテ監督率いるスペイン代表は、予選での圧倒的な強さを見せつけ、北米・メキシコ・カナダで開催される本大会の優勝候補の一角として臨む。
