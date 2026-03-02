AFP
ラミン・ヤマルは「非常に不当な扱いを受けた」とスペイン代表監督が主張、バルセロナのスター選手には「努力の報いとして祝う権利がある」と強調
ラミン・ヤマルへの不当な扱い
ヤマルのピッチ外での祝賀行動に対するメディアの激しい注目が最近、広範な議論を巻き起こしており、批評家たちはこの十代の選手の目まぐるしい社交生活を疑問視している。 観察者たちは彼の活動を注視し、バルセロナとスペイン代表の両方で背負う膨大な責任と、彼のオフタイムの過ごし方が整合しているのか懸念を表明している。この隔たりは、世界の注目を浴びる中で生きる若手選手が直面する並外れたプレッシャーについての議論を促した。スペイン代表監督デ・ラ・フエンテはRNEとの最近のインタビューで、選手を守るためこうした批判に断固として応じた。
彼は、激しい外部からの騒音にもかかわらず若きスターが幸せでいられることに安堵の意を表明した。「彼が大変な時期を過ごし、非常に不当な扱いを受けてきたことを知っているからこそ、私は祝福している。人々がパーティーや18歳の誕生日といったことに注目し始めるのは…サッカー選手が車を持っているか、恋人がいるかといったことが常に評価されるのは、本当に胸が痛む」と語った。
見えない訓練の現実
若きウインガーの生活様式を巡る世論に対抗するため、デ・ラ・フエンテは公にはほとんど知られていない過酷な日常の訓練を明らかにした。スペイン代表監督は、これほど高いプロフェッショナル水準を維持するために必要な膨大な肉体的・精神的負担を詳細に説明し、ヤマルの規律正しさは実際比類のないものだと指摘した。この容赦ない背景での準備こそが、彼の驚異的なピッチ上でのパフォーマンスの絶対的な基盤となっている。
監督は、こうした過酷なプロとしての要求を満たすことで、当然ながらこの若者は罪悪感なく自由時間を楽しむ権利を得ると主張した。彼は選手の疲労困憊するスケジュールを熱心に分析した。「彼は1日3時間のトレーニングに加え、パーソナルトレーナー、心理学者、栄養士、リハビリ専門家との1時間のセッションを行い、さらに『見えないトレーニング』もこなしているからだ」と付け加えた。 「そして全てを終えた後、いつか彼はパーティーを開く権利を得るだろう。だがそれは彼が注いだ努力の結果であり、誰もその点を語らない。ラミンは不当な扱いを受けて苦難を経験したが、18歳でその状況を乗り越える強さと成熟さを見せたのだ」
ワールドカップへの野心とチームの結束
デ・ラ・フエンテ監督は、個々の選手を擁護するだけでなく、2026年ワールドカップに向けたスペイン代表のより大きな野心にも言及した。監督はチーム内に「家族」のような雰囲気を醸成することに成功し、ヤマル、ダニ・カルバハル、アルバロ・モラタといったスター選手が困難な局面を乗り切るための深い人間関係を築いている。外部メディアの雑音を意図的に遮断することで、監督はチームの未来に向けた明確で自律的なビジョンを維持している。
欧州での栄光を既に手中に収めたスペインは、今後の世界大会における最有力候補と広く見なされており、監督はこの評価を完全に受け入れている。「我々がワールドカップを勝ち取れると言われることは誇りであり、我々自身も優勝できると確信している。優勝候補は多岐にわたる：アルゼンチン、ブラジル、イングランド、フランス、ポルトガル、セネガル、モロッコ…そして我々もその中に含まれている」と彼は自信を持って述べた。
負傷の管理と将来の見通し
自信は高いものの、スペイン代表チームは依然として大きな課題に直面している。特に選手のコンディションと回復が懸念材料だ。デ・ラ・フエンテ監督はマンチェスター・シティのロドリの状況に言及し、バロンドール受賞者の並外れた情熱が当初、リハビリを急がせる結果となったと説明した。監督は、主要選手が最終決戦に向けて万全の態勢を整えるためには、回復に要する必須期間を厳守することが絶対的に重要だと強調した。
ヤマルに関しては、今後数年間は、この求められるプロとしての厳格さと若さゆえの奔放さをいかに両立させるかで決まるだろう。彼はバルセロナの復活とスペインの2度目のワールドカップ制覇を目指す旅の両方において、創造性の原動力として期待されている。
