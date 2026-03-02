ヤマルのピッチ外での祝賀行動に対するメディアの激しい注目が最近、広範な議論を巻き起こしており、批評家たちはこの十代の選手の目まぐるしい社交生活を疑問視している。 観察者たちは彼の活動を注視し、バルセロナとスペイン代表の両方で背負う膨大な責任と、彼のオフタイムの過ごし方が整合しているのか懸念を表明している。この隔たりは、世界の注目を浴びる中で生きる若手選手が直面する並外れたプレッシャーについての議論を促した。スペイン代表監督デ・ラ・フエンテはRNEとの最近のインタビューで、選手を守るためこうした批判に断固として応じた。

彼は、激しい外部からの騒音にもかかわらず若きスターが幸せでいられることに安堵の意を表明した。「彼が大変な時期を過ごし、非常に不当な扱いを受けてきたことを知っているからこそ、私は祝福している。人々がパーティーや18歳の誕生日といったことに注目し始めるのは…サッカー選手が車を持っているか、恋人がいるかといったことが常に評価されるのは、本当に胸が痛む」と語った。