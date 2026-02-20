Goal.com
ライブ
Yamal shouldering too much at Barca.jpgGetty/GOAL
James Westwood

翻訳者：

ラミン・ヤマルはバルセロナで過大な責任を背負っている。ハンス・フリックの戦術に常に見られる穴が、優勝の望みを台無しにする恐れがある。

ベンおじさんがピーター・パーカー（通称スパイダーマン）に永遠の知恵として授けた「大きな力には大きな責任が伴う」という警告は、キャリアの始まりに立つ現実の超人ラミン・ヤマルにも当てはまる。 わずか18歳という若さで、バルセロナの若き天才は既に多くの選手が夢見る以上の成果を収め、クラブが国内と欧州での新たな成功時代を目指す礎となる卓越性の象徴として称えられている。

不滅のリオネル・メッシ同様、ヤマルがピッチに立つと特別な扱いを受ける。バルセロナはこの細身のウインガーに試合の突破口を開かせるべく、魔法のようなプレーが生まれることを期待してあらゆる機会でボールを供給する。

ヤマルはその重責に見事に応え、しばしば年齢を超えた成熟さを見せている。しかし彼が一人で世界と戦うべきではないのは明らかだ。2026年のバルサの試合を観ると、まさにそのように映る。チームスポーツにおいて、彼の偉大な力は限界があるのだ。

ヤマルが思うようにいかない日は必ず訪れる。そんな時こそ、バルサの他のスター選手たちが奮起しなければならない。しかし最近、彼らは悲惨なほど期待に応えられていない。ハンス・フリック監督率いるチームは、悲惨な一週間を経てリーガとコパ・デル・レイの王座を失う危険に直面している。チャンピオンズリーグの栄光も、早急に改善しなければ遠のくばかりだ。

監督がリスクの高い戦術で守備を露呈させ続けている以上、その責任は大きい。だがヤマルの肩にかかるプレッシャーも同様に深刻な問題だ。才能ある若者は突然、精神的に疲弊しているように見える。これは完全に理解できる現象だが、シーズン終盤を迎える今、警鐘を鳴らすべき事態である。

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    疲労が蓄積し始める

    ヤマルは2025-26シーズン、バルセロナで32試合出場28得点関与を記録しており、そのうち8得点は年明け以降のものだ。 彼がバルサを背負って戦った場面は確かにあった。特に、勝つか負けるかの瀬戸際だったコペンハーゲンとのチャンピオンズリーグ戦、ラ・リーガでのレアル・オビエド戦での不安定なホーム勝利、コパ・デル・レイ準々決勝での2部アルバセテ戦での辛勝などが挙げられる。

    しかし、この状態を維持することは常に非常に困難だった。マヨルカ戦での3-0の圧勝で再び得点を挙げた後、ヤマルは明らかな疲労の兆候が見え始めた残り12分で交代を要求した。フリック監督がその後、若手の出場時間を管理する必要性を強調したにもかかわらず、彼はコパ・デル・レイ準決勝アトレティコ・マドリード戦の第1戦から始まり、バルサの過去2試合で全出場時間をプレーしている。

    ヤマルは限界まで自分を追い込み、3本のキーパス、5回の連続ドリブル、6回のボール奪取を記録し、13回のグラウンドデュエルを制したが、アトレティコが危険エリアから彼を遠ざけたため、その努力は結局無駄に終わった。ディエゴ・シメオネ率いるチームは、フリックのハイラインを容赦なく利用して4-0の完勝を収め、王者バルサはカンプ・ノウでの第2戦で奇跡を必要とする状況に追い込まれた。

    • 広告
  • TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-GIRONA-BARCELONAAFP

    悪夢

    バルセロナは月曜日にジローナへ遠征し、カタルーニャ・ダービーを戦った。対戦相手のミシェル監督は、ヤマルを封じるためにシメオネ監督の戦術を模倣しようとした。

    「彼らの右サイドは武器だ。ラミン・ヤマルの存在がある。彼の個人技に加え、パス能力も備えているため、止めるのは非常に難しい」とミシェル監督は語った。「ドリブラーの大半は前を見据えながらクロスや前線へのパスを出すのに苦労するが、ラミンはほんの少しの隙を与え、正面から向かい合えなくすれば、確実にパスを通す。

    「アウトサイドでパスを出し、クロスも供給する。そして、もし彼に密着しすぎれば、ドリブルで抜かれる。つまり、試合の流れを変える選手だ。具体的な戦術は明かせないが、プレッシャーのかけ方が極めて重要だ。ラミン・ヤマルには少し厄介な思いをさせなければならない」

    ジローナはその点で成功しなかった。ヤマルは7本のシュートを放ち、ピッチ上で最多となる4つのチャンスを創出した。しかし彼らはそれでも2-1の劇的勝利を収め、バルサをリーガ首位から引きずり下ろした。ヤマルは自身の基準を下回った責任があった。

    ラ・マシアの逸材は息を切らして暴れ回ったものの、最終ライン付近では普段の落ち着きを失い、24回もボールを失った。スコアが0-0の時点ではPKでポストを叩く不運も味わった。 ヤマルは疲労困憊で、判断力が鈍りプレーも不安定だった。この状況は試合終了後、ボヤン・クルキッチ・シニアによって裏付けられた。彼の息子は現在バルサのサッカーコーディネーター兼連絡役を務めており、クラブの内部事情に精通している。

    「ラミンは発熱状態で薬を服用しながらプレーしていた」とカデナ・セルに語った。「試合前から腹痛を訴え、体調が優れなかった」

  • Racing de Santander v FC Barcelona - Copa del ReyGetty Images Sport

    脇役陣の演技に一貫性が足りない

    フリック監督は、ラフィーニャが怪我から復帰したばかりで、主力のプレイメーカーであるペドリがハムストリングの怪我でまだ欠場中であることから、ヤマルを休ませる余裕はないと明らかに感じていた。しかし、バルサの監督は、統計を見れば、それが逆効果だったことに気づくはずだった。ヤマルが調子を崩したり、体調が万全でない場合、チームは不安定になる傾向がある。

    実際、バルセロナは、ヤマルが得点もアシストも記録しなかった9試合のうち4試合で敗戦している。その中には、パリ・サンジェルマン戦や、慢性的な鼠径部痛に苦しむ中でのレアル・マドリード戦も含まれている。フリック監督は、この問題に対処するために、サポートメンバーからさらに多くの力を引き出す必要がある。

    フェラン・トーレスは、全大会でヤマル（15得点）を上回る得点を挙げている唯一のバルサ選手であり、これは、チームが究極の決定力を持つ選手として、この10代の選手に依存しすぎていることを示している。その主な原因は、13試合を欠場し、わずか12得点しか挙げていないラフィーニャの体調不良が続いていることにある。

    昨シーズンの国内3冠達成において、このブラジル人選手はヤマルと同等の影響力を持っていましたが、彼の不在は、ヤマルだけでは埋められない創造性の空白を生み出しています。ベテランストライカーのロベルト・レヴァンドフスキがインパクトのある交代選手に留まっているため、マーカス・ラッシュフォード、ダニ・オルモ、フェルミン・ロペスといった選手たちが、より安定した活躍を見せなければなりません。18歳の選手に常に責任を課すべきではないでしょう。

  • Yamal-MessiGetty/GOAL

    急成長の落とし穴

    ヤマルは燃え尽き症候群の危険にさらされている。メッシとの絶え間ない比較の中で、誰もが忘れてしまったようだ——バルセロナの象徴的存在であるメッシが真の潜在能力を開花させるまでには時間を要し、2004年のブレイク後もロナウジーニョやサミュエル・エトーといったスター選手に当初は控えの立場に甘んじていたという事実を。メッシが単独で試合を決める存在と見なされるようになったのは、2008年にペップ・グアルディオラが監督に就任し、この小柄なアルゼンチン人を中心にチームを構築してからである。

    この点をさらに示すと、メッシがバルサトップチームで初めてフルシーズンを過ごした2年間で出場した試合数はわずか34試合だった。一方、15歳でデビューしたヤマルは驚異的な103試合に出場している。彼は8度のバロンドール受賞者よりもはるかに速いペースで、誰もが認めるチームの象徴へと成長したのだ。

    一夜の成功には他の弊害も伴う。例えばサッカー以外の過剰な生活だ。ヤマルは18歳の豪華な誕生日パーティーでその罠に陥った。 また時折、過度に肥大化した自尊心の兆候も見せている。特に顕著だったのは、シーズン初のクラシコを前に宿敵レアル・マドリードを「盗みと文句ばかり」と非難した件だ。この発言が標的となり、結局バルサの敗北を招く結果となった。

    こうしたことは異常ではなく、ヤマルは今後も過ちを犯し、学び、成長していくだろう。その過程を容易にするのはバルサの責任だ。つまり、試合日程の過密化が彼の成長に現実的な脅威をもたらすこの時期に、彼の負担を調整する必要がある。フリック監督はヤマルをもっと慎重に扱うという約束を果たさねばならない。さもなければ、彼は完全に自信を失い、深刻な怪我を負うリスクが高まるだろう。

  • Real Sociedad v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    適応する必要がある

    バルサが明らかな守備の問題を解決すれば、ヤマルにとって確実に助けになるだろう。フリック監督の「相手より多く得点する」という哲学は、ヤマルらが最高の状態でプレーしている間は有効だが、彼らのパフォーマンスが低下すると、スペイン王者であるバルサは他のエリートチームよりも脆弱になる。

    フリック監督の領域支配への執着は、バック4をハーフウェイラインまで押し上げる結果となり、相手を突破されやすくなっている。ハイプレスは機能せず、特に1月1日にペドリがハムストリングの負傷で離脱して以来、中盤は自由に突破されている。長期離脱中のガビの不在も痛手であり、フレンキー・デ・ヨングとオルモの相性は明らかに悪い。

    とはいえ、これらは全て新たな問題ではない。バルサは前季のチャンピオンズリーグ準決勝でインテルに2試合にわたるカウンター攻撃の妙技を見せつけられ敗退。10月にはセビージャに4-1で惨敗したが、これも同様に未熟なプレーが原因だった。 1月にジョアン・カンセロをレンタルで再獲得したものの、問題は解決していない。バルサは守備陣を完全に刷新し、ロドリのような中盤の要となる選手を獲得する必要がある。

    しかし、残念ながら、バルサにはそれを実行できるだけの十分な財政力がないため、フリック監督が、手持ちの選手たちの強みを活かしたより良いプレーに順応しなければならない。パウ・クバルシ、アレハンドロ・バルデ、ジェラール・マーティンは、現在の戦力としては経験不足すぎる。一方、エリック・ガルシアは押し上げるよりもプレーを構築するのに適しており、ロナルド・アラウージョはポジショニングに熟練していない。 一方、ジュール・クンデの最高の資質は、不自然な右サイドバックのポジションで無駄になり続けている。

    バルサは明確なアイデンティティを持っているが、フリックの頑固さのために明らかに後退している。彼らの試合は、コントロール感のないバスケットボールの試合のように見えることが多く、その結果、ロッカールームには疲労感が蔓延している。

  • yamal(C)Getty images

    ヤマルを健康で幸せに保つ

    しかしフリック監督は、主力選手を前面に押し出す戦術への信念を固守するだろう。ラフィーニャが復帰し、膝の軽傷から回復したペドリも日曜のレバンテ戦（ホーム）でラッシュフォードと共に復帰が見込まれるため、首位レアル・マドリードに2ポイント差をつけられた現状で、3連敗による本格的な危機を回避できるはずだ。

    レバンテは直近4試合で勝ち点1しか獲得できず、19位に沈み降格の危機に瀕している。ヤマルに休息を与えるのに最適な試合がここにある。 フリック監督は、2月28日の3位ビジャレアル戦、5日後のアトレティコ・マドリードとのコパ・デル・レイ再戦（ここ数週間のロヒブランコス（アトレティコ）の不安定な調子を考えればまだ挽回可能）、そして3月中旬のチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦に向けて、ヤマルを100％の状態で必要としている。

    ヤマルの健康と満足度を維持することがクラブの最優先課題だ。多くの人が彼を既に世界最高の選手と見なしているからといって、毎試合の全分間を主役として起用すべきではない。スペイン代表監督ルイス・デ・ラ・フエンテも、2026年ワールドカップに向けた代表チームの展望を考える上で、同様の考えを持つに違いない。

    驚くべきことに、バルセロナの新星は常に主役でありたいという欲求に駆られてはいない。「僕の目標は全ての記録を塗り替えることでも、百万ゴールを決めることでも、百万試合に出場することでもない。 私は楽しむことを望むアスリートです」とヤマルは昨年12 月のCBSインタビューで語った。「子供たちに私のようになりたいと思ってもらえたら。結局のところ、目標は人々に楽しんでもらい、サッカーでちょっとしたショーを届けることなんです」

    ヤマルがサッカーを楽しんでいる限り、誰もがそのショーを見続けようとするだろう。不当な期待の重圧で彼の笑顔が曇らないようにするのは、バルサの責任だ。

ラ・リーガ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
ビジャレアル crest
ビジャレアル
VIL
0