ラフィーニャ、アトレティコ・マドリード戦での復帰失敗にもかかわらずバルセロナを「誇りに思う」と表明。ブラジル代表スターは「今シーズンの見事な締めくくり」を予測

「このチームを誇りに思う」とラフィーニャは試合終了後のミックスゾーンで語った。「このままプレーを続ければ、シーズンを素晴らしい形で締めくくれるだろう」。敗退したチームとしては驚くほど明るい雰囲気のスタジアムでは、ホームサポーターが試合終了後も長く残り、選手たちに賛歌を捧げた。 ラフィーニャは新たに導入された「グラダ・ダニマシオ（応援団）」の効果を即座に認め、「正直、感謝すべきは我々の方だ。サポーターは素晴らしい働きを見せてくれた。ホームで戦う時、我々はファンの存在を感じる必要がある。それは我々にとって重要なことだ。サポーターも誇りに思っているはずだ」と語った。

ラフィーニャは、最初の点差が単純に埋められないほど大きかったことを認めた。「我々は持てる全てを尽くした。アトレティコは非常に良くやった。我々は可能な限りのことをしたが、ほんの少し足りなかった。決勝に進めなかったのは残念だが、否定的な結論よりも肯定的な結論の方が多い。我々が試合に臨んだ強さ、巻き返そうとする意欲…アトレティコは第1戦で決着をつけた。彼らの功績を認めなければならない」