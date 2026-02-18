ラファ・ベニテス監督、パナシナイコス解任の危機　後任には元リヴァプール所属のイゴール・ビスカンの就任が有力視される

ベニテスのアテネでの成績はクラブ上層部にとって厳しい現実だ。全大会通算25試合で勝利はわずか13勝、敗戦は6敗に上る。彼が指揮を執った時点では7位だったチームは現在5位につけている。 決定的なのは、チャンピオンズリーグ出場権という黄金の切符を握る上位2チームとの差が、彼の短い在任期間中にむしろ拡大している点だ。この低迷は許容できないとみなされている。

歴史的背景がベテラン監督への圧力をさらに強めている。ギリシャサッカー界の伝統的強豪であるパナシナイコスは、2018-19シーズンに8位に沈んで以来、トップ5圏外に終わったことがない。ベニテス監督が現在の低迷を迅速に食い止められない場合、クラブ首脳陣はシーズンクライマックスを迎える前に、欧州での展望と国内での地位を守るため、別の方向へ舵を切る準備ができているようだ。