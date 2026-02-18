Getty Images Sport
翻訳者：
ラファ・ベニテス監督、パナシナイコス解任の危機 後任には元リヴァプール所属のイゴール・ビスカンの就任が有力視される
残念な結果が続いている
ベニテスのアテネでの成績はクラブ上層部にとって厳しい現実だ。全大会通算25試合で勝利はわずか13勝、敗戦は6敗に上る。彼が指揮を執った時点では7位だったチームは現在5位につけている。 決定的なのは、チャンピオンズリーグ出場権という黄金の切符を握る上位2チームとの差が、彼の短い在任期間中にむしろ拡大している点だ。この低迷は許容できないとみなされている。
歴史的背景がベテラン監督への圧力をさらに強めている。ギリシャサッカー界の伝統的強豪であるパナシナイコスは、2018-19シーズンに8位に沈んで以来、トップ5圏外に終わったことがない。ベニテス監督が現在の低迷を迅速に食い止められない場合、クラブ首脳陣はシーズンクライマックスを迎える前に、欧州での展望と国内での地位を守るため、別の方向へ舵を切る準備ができているようだ。
- Getty Images Sport
更衣室を失う
ベニテス監督を悩ませているのは順位表だけではない。報道によれば、チーム内には深刻な不満が渦巻いているという。英紙ザ・サンによれば、一部の主力選手はスペイン人監督のトレーニング方法や試合準備に不満を募らせている。特に、試合前の戦術分析が不十分だと感じられている点が問題視されている。これは、試合の細部にまでこだわる緻密な戦術家として長年評価されてきたベニテス監督にとっては意外な指摘だ。
ギリシャの報道によれば、ベニテス監督には最終通告が出されているという。残り2試合で職を救う必要がある。今後の試合は極めて重要で、まずはヴィクトリア・プルゼニとの重要なヨーロッパリーグ戦、続いて国内リーグのOFIクレタ戦が控えている。この2試合の結果が理事会の期待に沿わない場合、元エバートンとチェルシーの指揮官は解任される可能性があり、その際には約440万ポンド（約7億8000万円）の補償金が支払われると報じられている。
弟子が師となる
アテネを本拠地とする巨人がベニテス監督との契約解除を決断した場合、後任候補が既に控えている。 ギリシャメディア『Sport24』によれば、元パナシナイコス選手イゴール・ビスカンとの接触が既に始まっているという。47歳のクロアチア人である彼は、アンフィールドでの黄金期にベニテス監督の下でプレーした縁のある人物だ。ビスカンは2005年チャンピオンズリーグ決勝でACミラン相手に「イスタンブールの奇跡」を成し遂げたリバプールの一員として有名だが、あの歴史的な夜には出場機会を得られなかった。
ビスカンは昨年11月にカタールのアル・アハリを退団後フリー状態であり、クラブの内部事情に精通している点が理事会の求める条件に合致する。ベニテスが2試合の試用期間を乗り切れない場合、ビスカンはその経歴とクラブへの深い理解から、監督職の第一候補となるだろう。
- AFP
衰退する放浪のキャリア
パナシナイコスでの指揮官就任はベニテスの輝かしいキャリアにおける15番目の監督職となるが、これもまた短命に終わる可能性が高まっている。前職のセルタ・ビーゴでは2024年3月、就任から9カ月も経たずに解任された。ラ・リーガでの指揮に先立ち、ベニテスはエバートンでも同様の苦境に陥り、2022年1月に解任されている。 バレンシアを2度のリーガ優勝に導き、リヴァプールを欧州王者へと押し上げた魔法は、最近の就任が早期離脱のパターンを辿るにつれ、色褪せつつあるようだ。
近年の苦戦にもかかわらず、ベニテスは同世代で最も栄誉ある監督の一人であることに変わりはない。彼の経歴には、リヴァプールでの2005年チャンピオンズリーグ優勝と2006年FAカップ優勝、チェルシーでの2013年ヨーロッパリーグ優勝、そしてニューカッスル・ユナイテッドでのチャンピオンシップ昇格成功が輝いている。
広告