ラファエル・レアオ、ACミランとの契約判断を「数週間以内」に決定へ　巨額の契約解除条項が最大の障害に

レアオは既にミラン陣内で最高年俸選手であり、前回の契約更新で給与が4倍となりクラブの絶対的な顔となったことでその地位を確立した。しかし経営陣は、ピッチ上で彼が発揮する圧倒的な影響力に対しさらなる報酬を与える構えだ。彼は既に赤と黒の名門ユニフォームで80ゴールという驚異的な記録を積み上げている。オーナー側は明らかに、この重要な戦力を当面の間満足させ、完全なモチベーションを維持させる意向だ。

この高まった地位を正確に反映し、外部からの関心を遮断するため、金銭面での提案が強化されている。ボーナスを加えた年俸は600万ユーロまで引き上げられる見込みだ。契約書への署名を急ぐ必要はないものの、手続きは着実に進んでいる。最終的にレアオと家族はミランの提示内容を検討し、今後数週間以内に決断を下す予定である。