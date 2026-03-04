Getty Images Sport
ラファエル・レアオ、ACミランとの契約判断を「数週間以内」に決定へ 巨額の契約解除条項が最大の障害に
新たな契約交渉が進行中
カルチョメルカートによれば、ACミランはチームの象徴的存在であるウインガーの長期的な将来を確保するため、明確な目的を持って動いている。 マイク・マイニャンら主力選手の契約延長の流れを受け、ロッソネリはマッシミリアーノ・アッレグリ監督率いる新時代の象徴として、このポルトガル人スターを確実に残留させる決意だ。スポーツディレクターのイグリ・タレ主導で1月下旬から交渉が継続されており、現行契約（2028年満了）を大幅に上回る長期契約を目指している。
双方はロンバルディアでの共闘継続に強い相互意思を共有している。レアオは最近、クレモネーゼ戦で決勝点となる2点目を決めてサン・シーロのサポーターに決定力を見せつけた。今回の交渉の雰囲気は、スポルティングCPとの2023年の長期化・法的な複雑さを伴った騒動とは対照的に、著しくリラックスした親密なものだ。段階的に対話は正式な交渉へと移行しつつあり、焦りなく絶対的な平静さを保っている。
金融パッケージと給与増額
レアオは既にミラン陣内で最高年俸選手であり、前回の契約更新で給与が4倍となりクラブの絶対的な顔となったことでその地位を確立した。しかし経営陣は、ピッチ上で彼が発揮する圧倒的な影響力に対しさらなる報酬を与える構えだ。彼は既に赤と黒の名門ユニフォームで80ゴールという驚異的な記録を積み上げている。オーナー側は明らかに、この重要な戦力を当面の間満足させ、完全なモチベーションを維持させる意向だ。
この高まった地位を正確に反映し、外部からの関心を遮断するため、金銭面での提案が強化されている。ボーナスを加えた年俸は600万ユーロまで引き上げられる見込みだ。契約書への署名を急ぐ必要はないものの、手続きは着実に進んでいる。最終的にレアオと家族はミランの提示内容を検討し、今後数週間以内に決断を下す予定である。
マッシミリアーノ・アッレグリとの戦術的絆
この圧倒的に前向きな交渉における決定的要因は、才能あるウインガーと監督の間で絶えず進化を続ける関係性にある。マッシミリアーノ・アッレグリとレアオは戦術調整の初期段階で幾つかの摩擦を経験したかもしれないが、今シーズンを通じて二人の絆は著しく強化された。この深い相互尊重は、今後数年にわたるミランの野心的なスポーツプロジェクトの基盤となる礎石と見なされている。
技術スタッフはチームの核となる戦力を維持することの重要性を強く主張しており、このウインガーを不可欠な存在と見なしている。この内部の力学を裏付けるように、報道によれば、アレグリ監督はここ数ヶ月で自身のフォワードをより深く理解した結果、クラブがレアオの契約条件を改善することを承認したという。
巨額の契約解除条項のジレンマ
カサ・ミラノでは非常に前向きな雰囲気が漂っているものの、依然として大きな技術的障壁が残されている。それはレオの契約に現在組み込まれている1億7500万ユーロという巨額の買取り条項だ。イタリアのクラブは、プレミアリーグやサウジ・プロリーグの富裕なクラブからの引き抜きを阻止するため、この有利な保護条項を維持することに強い意欲を示している。しかし、選手の陣営はこの件について全く異なる見解を持っている。
この特定の条項に関して妥協点を見出すことが最後の大きなステップだ。現在、レアオとその陣営は、詳細な条件交渉が続く中で、この移籍条項を撤廃することを望んでいる。
