Getty Images
翻訳者：
ラファエル・レアオ、ポルトガル代表ロッカールームでディオゴ・ジョタの死が与えた壊滅的な影響を語る
ポルトガルの魂が揺さぶられる
レオは、元リバプールのエースと深い絆で結ばれていたが、得点の陰に隠れた人物像について感動的な洞察を提供した。 ピッチ上での活躍を超えて、ジョタはチームメイトから寛大で支えとなる存在として記憶されている。常に耳を傾け、手を差し伸べることを厭わなかった。彼の不在は、世界クラスのアスリートとして、そして代表合宿で常に前向きな存在感をもたらした愛される友人として、チームのダイナミズムに大きな空白を残した。
- AFP
ラファエル・レアオは何と言った？
CBSとの感情的なインタビューで、レアオはジョタの人柄を象徴する個人的な瞬間を振り返った。「誰もが彼を気にかけていた。時には妻や子供たちと隅で話していることもあったが、彼は良きチームメイトで、常に皆を助けようとしていた。時には私さえも助けてくれた。私が何か頼むこともあれば、彼も家族をACミランの試合に招待するためのチケットを私に頼むこともあった」
7月に行われたジョタの葬儀では、サッカー界の著名人が多数参列し、ジョタへの深い敬意が表されました。ポルトガル代表のチームメイトであるブルーノ・フェルナンデス、ルーベン・ディアス、ベルナルド・シルバ、ルーベン・ネヴェス、そしてリバプールの元同僚であるファビーニョも参列しました。ポルトのアンドレ・ヴィラス・ボアス会長とロベルト・マルティネス代表監督も参列し、ジョタがポルトガルのサッカー界の各レベルに与えた影響の大きさを強調しました。
悲劇をワールドカップのインスピレーションとして活用する
北米でのワールドカップ開催が目前に迫る中、ポルトガル代表は悲しみをピッチ上の原動力に変える決意を固めている。カタール大会でモロッコに準々決勝敗退を喫したポルトガルは、国際サッカーの頂点に立ったことがない。今大会をジョタの記憶に捧げるトロフィー獲得の機会と捉え、彼の功績をこのスポーツの最高の栄誉で確固たるものにしようと誓っている。
この悲劇が代表チームの原動力となるか問われたレオは、試合日には常にジョタの存在が意識されていると明言した。「毎試合、彼のことを考えている。試合後には必ず彼が祝福に駆けつけ、もし得点できれば…と。本当に毎試合、彼のことを思い出すんだ」
- Getty Images Sport
フォーエバー20：サン・シーロからアンフィールドへ
レアオはすでに亡き友を偲ぶ独自の方法を見出している。 ACミランとリヴァプールのプレシーズンマッチで、このウインガーが先制点を挙げると、即座に胸を打つ追悼の意を示した。いつものエネルギッシュなゴールパフォーマンスではなく、レアオは静かに指で「20」の数字を形作った。これはジョタの象徴的な背番号への直接的なオマージュだ。両クラブのファンに響いたこの静かな敬意の瞬間は、選手たちの間に存在する兄弟愛を浮き彫りにした。
アンフィールドでは、ジョタへの追悼がクラブのアイデンティティに恒久的に刻まれた。リヴァプールは史上初の措置として背番号20を永久欠番とし、選手たちは試合用ユニフォームに「フォーエバー20」のエンブレムを掲げるようになった。 ポルトガルが新たな時代を迎える中、ディオゴ・ジョタはピッチに立つことはなくなったが、彼の精神はワールドカップの夢を追うチームメイトたちを今も導き続けていることは明らかだ。
広告