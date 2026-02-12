ラヒーム・スターリングの移籍先が明らかに！イングランド代表選手がマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドとオランダの強豪クラブで再会

元イングランド代表選手がフェイエノールトへ移籍したことが、同クラブにより衝撃的な形で発表された。アーセナルとチェルシーでプレーしたこのエースは、近年停滞していたキャリアの再建を目指す。スターリングは今年初めにチェルシーから契約解除され、双方が合意した条件のもとで新たな活躍の場を求めることとなった。

退団時のクラブ声明は次の通り：「ラヒーム・スターリングは本日、双方の合意によりチェルシーFCを退団しました。2022年夏にマンチェスター・シティから移籍して以来、3年半にわたり当クラブの選手として活躍しました。

チェルシー選手としての貢献に感謝するとともに、今後の活躍を祈念します」