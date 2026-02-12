(C)Getty Images
ラヒーム・スターリングの移籍先が明らかに！イングランド代表選手がマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドとオランダの強豪クラブで再会
スターリングはどこへ行ったのか？
元イングランド代表選手がフェイエノールトへ移籍したことが、同クラブにより衝撃的な形で発表された。アーセナルとチェルシーでプレーしたこのエースは、近年停滞していたキャリアの再建を目指す。スターリングは今年初めにチェルシーから契約解除され、双方が合意した条件のもとで新たな活躍の場を求めることとなった。
退団時のクラブ声明は次の通り：「ラヒーム・スターリングは本日、双方の合意によりチェルシーFCを退団しました。2022年夏にマンチェスター・シティから移籍して以来、3年半にわたり当クラブの選手として活躍しました。
チェルシー選手としての貢献に感謝するとともに、今後の活躍を祈念します」
契約した当時からの急落
トーマス・トゥヘル（現イングランド代表監督）が2022年にエース獲得に成功した際の喜びを表明。同選手はクラブで通算81試合に出場し、19得点15アシストを記録した。
トゥヘル監督は加入時にこう語った。「最優先事項だった。実現できて非常に興奮し、大いに喜んでいる。彼は我々の戦力を大きく強化し、年齢・経験・プレースタイルの面でまさに求めていた選手だ」
「昨今、契約が残り1年という状況で選手が加入する場合、常に交渉の余地と可能性は存在する。我々はそれを狙った。非常に短期間で彼を説得できた。本人も納得し、必要な手続きを全て完了。我々も実現に向けて最善を尽くした。完璧なフィットだ。
「彼は我々に前線での柔軟性、機動性、そして攻撃の選択肢を大きく増やしてくれる」
スターリングの短期契約
このイングランド人選手は、ファン・ペルシー率いるチームでシーズン終了までの短期契約を結んだ。クラブは現在リーグ2位につけているが、優勝は遠く離れている。首位PSVアイントホーフェンに17ポイント差をつけられている。
ファン・ペルシーは現役時代にスターリングと対戦したことはあるが、共にプレーしたことはない。アヤックスも獲得に興味を示していたが、フェイエノールトが契約を勝ち取った。
次に何をする？
フェイエノールトは今週末、ゴー・アヘッド・イーグルスと対戦する。スターリングのデビュー戦となる可能性もある。彼はプレミアリーグのビッグクラブ4つ（チェルシー、アーセナル、リヴァプール、マンチェスター・シティ）でプレーし、今やオランダでキャリアを再構築する準備が整っている。
ファン・ペルシーはガーディアン紙に、シティのペップ・グアルディオラ監督が自身の戦術に与えた影響についてこう語った。「彼と昼食を共にした時、テーブルに水ボトルが2本置いてあって、彼はそれを動かしながら『彼はここに動いて、右に動く。行くべきだ、コミットすべきだ、出て来るべきだ』と言っていた」 そして彼は足をこう動かしながら…ピッチ上の連携について話していた。長い一日の後でかなり疲れていたのに、私は興奮していた。 彼の指導を見学した時、彼はケヴィン・デ・ブライネを鋭く分析していた。それは私にエネルギーを与えてくれた。そして彼をよく知る友人が後でこう言ったんだ：『このレベルで指導者になりたいなら、これが唯一の道だ』と。私は考えた：『洗濯係の女性からディレクターまで、クラブに重要な影響を与えているという感覚を、どうやって全員に伝えられるだろうか？私たちが共にこれを成し遂げているという感覚を』」
