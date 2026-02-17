ラヒーム・スターリングがフェイエノールトの練習参加を禁止された後、ロビン・ファン・ペルシーが断固たる措置を取る

実際、スターリングが最後に公式戦に出場したのは2025年5月、アーセナルにレンタル移籍していた時期だった。イングランド代表選手は2024年5月以来チェルシーでプレーしておらず、エンツォ・マレスカ監督によって戦力外通告を受け、後任のリアム・ローゼニオール監督のもとでもベンチ外に追いやられていた。

チェルシー退団後、トッテナムやナポリなど複数のクラブがスターリング獲得に関心を示したが、彼はフェイエノールトでキャリア再起を図る道を選んだ。この決断についてスターリングは次のように語っている。「フリーエージェントとして、長い間初めて、キャリアの次のステップを自らコントロールする機会を得ました。 各クラブや監督とじっくり話し合い、彼らが私に期待する役割を理解し、この新たな章で真の価値を提供できることを確かめたかった。

ロビン（ファン・ハール）と詳細に話し合った結果、フェイエノールトこそが私が幸せを感じ、チームの貴重な一員として確立できる場所だと確信した。海外でのプレーは全く新しい挑戦だが、私はそれを受け入れる準備ができている。正直なところ、ただ始めるのが楽しみで仕方ない」