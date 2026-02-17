Getty/GOAL
ラヒーム・スターリングがフェイエノールトの練習参加を禁止された後、ロビン・ファン・ペルシーが断固たる措置を取る
スターリング、海外での新たなスタート
デイリー・メール紙によれば、スターリングは労働許可証が下りるまで、フェイエノールトの公式練習施設でのトレーニング開始やクラブでの試合出場が認められていない。 31歳のスターリングは1月にチェルシーとの契約を解除した後、フリー移籍でフェイエノールトに加入。日曜日のエールディヴィジで新チームがゴー・アヘッド・イーグルスに1-0で勝利する試合をスタンドで観戦した。試合後、ファン・ペルシー監督はスターリングが合法的にチームに組み込まれるよう、全選手をベルギーに連れて行くことを明かした。
ファン・ペルシー：我々は彼のためにやっている
ファン・ペルシーは記者団にこう語った。「海外では許されていることだ。彼のためにやっているが、チームの成長にも取り組みたい。良い話し合いができ、一緒に楽しいこともできる。彼は明後日（火曜日）からトレーニングを始める予定だ」
フェイエノールトの指揮官はスターリングの復帰時期についてこう付け加えた。「試合出場が可能かどうかは週ごとに判断する。時間がかかるだろうが、半年もプレーしていないのだから当然のことだ」
「フェイエノールトは私が幸せになれる場所だと確信しています」
実際、スターリングが最後に公式戦に出場したのは2025年5月、アーセナルにレンタル移籍していた時期だった。イングランド代表選手は2024年5月以来チェルシーでプレーしておらず、エンツォ・マレスカ監督によって戦力外通告を受け、後任のリアム・ローゼニオール監督のもとでもベンチ外に追いやられていた。
チェルシー退団後、トッテナムやナポリなど複数のクラブがスターリング獲得に関心を示したが、彼はフェイエノールトでキャリア再起を図る道を選んだ。この決断についてスターリングは次のように語っている。「フリーエージェントとして、長い間初めて、キャリアの次のステップを自らコントロールする機会を得ました。 各クラブや監督とじっくり話し合い、彼らが私に期待する役割を理解し、この新たな章で真の価値を提供できることを確かめたかった。
ロビン（ファン・ハール）と詳細に話し合った結果、フェイエノールトこそが私が幸せを感じ、チームの貴重な一員として確立できる場所だと確信した。海外でのプレーは全く新しい挑戦だが、私はそれを受け入れる準備ができている。正直なところ、ただ始めるのが楽しみで仕方ない」
イングランド代表復帰への望みを捨てきれない？
スターリングはイングランド代表復帰も視野に入れている可能性がある。彼の82試合目の国際試合出場は2022年12月のカタールW杯が最後だった。トーマス・トゥヘル監督の2026年W杯計画に食い込むには遅すぎるかもしれないが、イングランドが共催する2028年欧州選手権に間に合う復帰は依然として可能性として残されている。
ファン・ペルシーはスターリングが最高レベルでまだ十分に貢献できると確信しており、ウィングの加入発表時にこう語った。「彼のサッカー経歴が全てを物語っている。間違いなく試合の行方を変えられる資質を持つ選手だ。
私は彼がチームの貴重な戦力となることを確信している。 今シーズン後半の目標達成に向けて取り組む中で、
