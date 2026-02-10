ライアン・レイノルズ、レックサム問題の「困惑」を語る　ロブ・マックへの感動的なメッセージ　オーナー就任5周年を迎えて

レイノルズは今や感情的にも経済的にもレックサムに完全に投資している。彼はザ・アスレティック誌に対し、驚くべきスポーツ事業が自分の人生を支配するようになったと語った。「自分がサッカーファンであり、レックサム一筋の人生を送っているのは、チームが負けた時に慰めようのないほど落ち込むからだ。

「勝敗にこれほどまで没頭したことはかつてない。試合後、まだ目が覚めていて酔っていない状態で大西洋を飛び越え、あの敗戦を消化しようと試みるんだ。飛行時間は7時間なのに、なぜか29時間もかかる。

「子供たちはそれにイライラする。街を歩いてると、誰かにデッドプールについて聞かれることがある。大抵は『やあ』って言うだけの2、3秒の会話だ。でも誰かがレックサムの話をすると、俺はすぐ振り返って街路灯に寄りかかるんだ。子供たちは『やだ～！』ってなる」

マックとレイノルズはレックサムでの在任期間中、支援を求めてきた。多くの人々にとって非常に重要な仕事を、できる限りプロフェッショナルに遂行することが彼らにとって重要だったのだ。

レイノルズは付け加えた。「ロブのように長く——少なくとも俺のように長く——芸能界で生き残れる人間は、人にクソ野郎な態度を取ってはいられない。 僕らは同じ境遇だから理解し合える。二人とも裕福じゃない労働者階級の家庭で育った。僕には三人の兄がいて、父は（バンクーバーで）警官だった。そして『ウェルカム・トゥ・レックサム』のシーズン1で見た通り、ロブの生い立ちも明らかになった。そういう背景は時に原動力になるが、同時に価値観をある程度一致させるんだ。

「私たちの価値観は完全に一致する必要すらなかった。ただ根底には、成長過程で『欲しいものは決して手に入らないが、必要なものは時折得られる』という理解が共通していた。レックサムでは、そこに移り住んだほぼ全員にとってそれが常識だったように思える。 サッチャー主義と産業衰退後の時代において、誰もが顧みられないと感じていたと思う。決してディストピアとは言わない。そこには常に燃えるような情熱があったからだ。しかし悲しみも確かに存在した。

「アイデンティティこそが最も重要なものだ。アイデンティティを失う、あるいは自分にはアイデンティティがないと感じる時、それはある種の死を意味する。クラブはその象徴だと思う。アメリカのどの州にも、カナダのどの州にも、そして欧州連合の至る所に、レックサムは存在する。レックサムは世界中に散らばっている。

「俺を憎んでもいい、ロブを憎んでもいい。だがあの町を憎むことはできない。どうやったらそんなことができる？ どうしてレックサムという町を憎める？ ここは地球上で最も美しい町なんだから」