ライアン・レイノルズ、レックサム問題の「困惑」を語る ロブ・マックへの感動的なメッセージ オーナー就任5周年を迎えて
ハリウッド共同オーナーの下で記録的な上昇を享受
2021年、レースコース・グラウンドでの劇的な買収が完了した。当時ナショナルリーグに所属していたクラブにとって野心的な計画が策定され、ドキュメンタリーカメラがその過程を追うこととなった。
ピッチ内外で成功を収め、史上初の3年連続昇格を果たしたフィル・パーキンソン監督率いるチームはチャンピオンシップへ躍進。一方『ウェルカム・トゥ・レックサム』はエミー賞受賞作品となり、世界に窓を開いた。
レイノルズとマックは夢を追う過程で巨額を投じ、高額な商業契約で追加収益を生み出し、この5年間という記憶に残る激動の歳月で成し遂げた全てを当然ながら誇りに思っている。
レノルズ＆マック、レックサムにて5周年
レイノルズはソーシャルメディアの投稿で、マックが彼を特別な旅に誘ったことをこう綴っている：「この男と過ごした5年間。この世のどんな化学物質も再現できない悲しみと喜びのジェットコースターを共に乗り切った。前例のない難題に直面し、解決策を見出さねばならなかった。
「だが俺たちは常に寄り添い、『わからない』と素直に言える居心地の良さを持っていた——これは英語で最も優れた三語であり、リーダーが口にできる最高の言葉だ。この場所を心底大切に思っている。たとえ一瞬でも真に理解できたなら。俺たちが救ったのは町でもサッカークラブでもない…眠れる赤い獣に光を当てたのだ。それは目覚めた。そして俺たちも。完全に目を覚ました。 永遠にタウンを応援しよう。」
レイノルズはレックサム・プロジェクトに全面的に投資した
レイノルズは今や感情的にも経済的にもレックサムに完全に投資している。彼はザ・アスレティック誌に対し、驚くべきスポーツ事業が自分の人生を支配するようになったと語った。「自分がサッカーファンであり、レックサム一筋の人生を送っているのは、チームが負けた時に慰めようのないほど落ち込むからだ。
「勝敗にこれほどまで没頭したことはかつてない。試合後、まだ目が覚めていて酔っていない状態で大西洋を飛び越え、あの敗戦を消化しようと試みるんだ。飛行時間は7時間なのに、なぜか29時間もかかる。
「子供たちはそれにイライラする。街を歩いてると、誰かにデッドプールについて聞かれることがある。大抵は『やあ』って言うだけの2、3秒の会話だ。でも誰かがレックサムの話をすると、俺はすぐ振り返って街路灯に寄りかかるんだ。子供たちは『やだ～！』ってなる」
マックとレイノルズはレックサムでの在任期間中、支援を求めてきた。多くの人々にとって非常に重要な仕事を、できる限りプロフェッショナルに遂行することが彼らにとって重要だったのだ。
レイノルズは付け加えた。「ロブのように長く——少なくとも俺のように長く——芸能界で生き残れる人間は、人にクソ野郎な態度を取ってはいられない。 僕らは同じ境遇だから理解し合える。二人とも裕福じゃない労働者階級の家庭で育った。僕には三人の兄がいて、父は（バンクーバーで）警官だった。そして『ウェルカム・トゥ・レックサム』のシーズン1で見た通り、ロブの生い立ちも明らかになった。そういう背景は時に原動力になるが、同時に価値観をある程度一致させるんだ。
「私たちの価値観は完全に一致する必要すらなかった。ただ根底には、成長過程で『欲しいものは決して手に入らないが、必要なものは時折得られる』という理解が共通していた。レックサムでは、そこに移り住んだほぼ全員にとってそれが常識だったように思える。 サッチャー主義と産業衰退後の時代において、誰もが顧みられないと感じていたと思う。決してディストピアとは言わない。そこには常に燃えるような情熱があったからだ。しかし悲しみも確かに存在した。
「アイデンティティこそが最も重要なものだ。アイデンティティを失う、あるいは自分にはアイデンティティがないと感じる時、それはある種の死を意味する。クラブはその象徴だと思う。アメリカのどの州にも、カナダのどの州にも、そして欧州連合の至る所に、レックサムは存在する。レックサムは世界中に散らばっている。
「俺を憎んでもいい、ロブを憎んでもいい。だがあの町を憎むことはできない。どうやったらそんなことができる？ どうしてレックサムという町を憎める？ ここは地球上で最も美しい町なんだから」
