Getty/GOAL
ライアン・レイノルズとロブ・マッケルヘニーがレックサムのフィル・パーキンソン監督に「終身雇用」を約束。ハリウッドのスーパースターたちは、記録を塗り替えたレッド・ドラゴンズの監督を決して解任しないと誓った。
レックサムと昇格のスペシャリスト、パーキンソンがEFL記録を更新
パーキンソンはナショナルリーグ降格に伴いレースコース・グラウンドの指揮を引き受けるよう説得されたが、そのオファーを受け入れたことを後悔していない。58歳の指揮官は257試合を指揮し、その過程で150勝を挙げた。
これらの成功がレックサムの3年連続昇格を支え、EFL史上初の快挙を達成させた。レッド・ドラゴンズは現在、大規模な資金投入を背景にチャンピオンシップで好調を維持し、トップリーグ昇格を視野に入れている。
- Getty
マッケルヘニー＆レイノルズはパーキンソンを解雇するつもりはない
パーキンソンにはレックサムを目標達成へ導くあらゆる機会が与えられる。共同会長のマケルヘニーはザ・アスレティックに対し、プレッシャーに屈したことのない人物への揺るぎない信頼を表明した。「フィルはこのプロジェクト全体の要だ。
彼がそのリスクを引き受け、我々と共にこの旅路を歩んでくれたこと——いや、この旅路と青写真そのものを創り出してくれたことは…『重要』という言葉では足りない…『不可欠』という言葉でも足りない。フィルがレックサムの物語と成功にどれほど不可欠な存在であったかを、言葉で完全に表現できるか分からない。
「彼は最初の話し合いの段階でこう言ったんだ。『一つだけ確かなのは、君がいつか俺を解雇するってことだ』と。俺は『本当か？』と返した。彼は『どのサッカー監督も、いつか解雇される時が来るって分かってる』と言った。俺は『ああ、それは確かに、この仕事の一部だと理解している』と答えた。
「でも、ライアンと僕は常に話し合っている。フィル・パーキンソンが解任されるシナリオは全く想像できない。全く理にかなっていない。彼はこのチームの設計者であり、創り手だ。我々の立場からすれば、彼は終身雇用だ。彼が自ら進んで別の仕事に就きたいと思わない限り、彼は我々のコーチであり、監督であり、我々の男なのだ。
「公の場で言うのは馬鹿げているし無責任に聞こえるかもしれないが、これが我々の本音だ。我々は常に感情を隠さず、可能な限り正直に接してきた」
より賢いサッカー賭けをお探しですか？ TelegramのGOAL Tipsで専門家によるプレビュー、データに基づく予測、勝利の洞察を入手しましょう 。成長中のコミュニティに今すぐ参加！
なぜレックサムはパーキンソンに「終身雇用」を与えることに満足しているのか
マケルヘニーは、パーキンソンに「望むなら終身雇用が保証されている」ことを伝えた件についてこう付け加えた。「フィルにその情報を伝えたからといって——私的に伝えたことだが——彼の競争心が削がれるとは思わない。彼は功績に甘んじるタイプじゃない。フィル・パーキンソンは違う。くつろいで『よし、終身雇用が手に入った、これで満足だ』なんて言うような人間じゃない」 彼の性格がそうではないのだ。
「繰り返すが、これはあくまで我々二人の話だ。我々が育む文化とは、誠実さ、高潔さ、相互尊重、そして安心感に満ちたものだ。他組織の運営方法を示唆するつもりはない。
「様々な方法で組織を運営し、大成功を収めている人々がいるのは明らかだ。ただ、誰かが『ホットシート（解雇の危機）』に置かれていると感じている時、最善の仕事ができるとは思えない。それは人間の行動原理に合致しないと思う。
「重要な責任を担い、勝利と全力を尽くすことが自身の運命を大きく左右すると確信しているなら、人は自発的に動きます。しかしそれは内発的な動機であって、外部から強制されるものではない。
「『次の3試合で勝てなければ解雇だ』と監督に警告する行為の理屈が理解できません。とはいえ、他の人には効果があるのかもしれませんが」
- Getty
レックサムは混戦状態のプレーオフ争いの集団の一角を占めている
レイノルズはマッケルヘニーと同じ立場だ。『デッドプール』俳優は、12ヶ月ごとの契約を更新し続けているパーキンソンについてこう付け加えた。「ウェールズ人は詩人の心と闘士の拳を持って生まれると言われる。その表現は彼にぴったりだ。フィルは他の誰よりも、その精神をロッカールームに持ち込む」
「どんなに優れた技術を提供しても、彼が求める高みに達しないと判断すれば即座に却下する。サッカーとエンターテインメント業界の共通点だ。いや、あらゆる業界に当てはまる。例えは自由だ。本質は変わらない。
「それらの共通点は、文化はトップダウンで形成されるということだ。『大物映画スター』が撮影に遅刻し、無礼で横柄な態度を取れば、2、3、4週間もすれば、初めての映画制作に携わるスタッフにまでその影響が及ぶと断言できる。フィルはこれをロッカールームに集中させた。選手たちが真の共同体意識を実感することに全てを注いだのだ」
レックサムは前回のチャンピオンシップ試合で、同じくプレーオフ進出を目指すミルウォールに2-0で不運な敗戦を喫したが、依然として順位表6位を維持している。しかし15位のスウォンジーとはわずか5ポイント差であり、プレミアリーグ昇格の望みを確実にするためには、まだやるべきことがある。
GOAL-eによる自動翻訳
広告