ライアン・レイノルズとロブ・マッケルヘニーがレックサムのフィル・パーキンソン監督に「終身雇用」を約束。ハリウッドのスーパースターたちは、記録を塗り替えたレッド・ドラゴンズの監督を決して解任しないと誓った。

パーキンソンにはレックサムを目標達成へ導くあらゆる機会が与えられる。共同会長のマケルヘニーはザ・アスレティックに対し、プレッシャーに屈したことのない人物への揺るぎない信頼を表明した。「フィルはこのプロジェクト全体の要だ。

彼がそのリスクを引き受け、我々と共にこの旅路を歩んでくれたこと——いや、この旅路と青写真そのものを創り出してくれたことは…『重要』という言葉では足りない…『不可欠』という言葉でも足りない。フィルがレックサムの物語と成功にどれほど不可欠な存在であったかを、言葉で完全に表現できるか分からない。

「彼は最初の話し合いの段階でこう言ったんだ。『一つだけ確かなのは、君がいつか俺を解雇するってことだ』と。俺は『本当か？』と返した。彼は『どのサッカー監督も、いつか解雇される時が来るって分かってる』と言った。俺は『ああ、それは確かに、この仕事の一部だと理解している』と答えた。

「でも、ライアンと僕は常に話し合っている。フィル・パーキンソンが解任されるシナリオは全く想像できない。全く理にかなっていない。彼はこのチームの設計者であり、創り手だ。我々の立場からすれば、彼は終身雇用だ。彼が自ら進んで別の仕事に就きたいと思わない限り、彼は我々のコーチであり、監督であり、我々の男なのだ。

「公の場で言うのは馬鹿げているし無責任に聞こえるかもしれないが、これが我々の本音だ。我々は常に感情を隠さず、可能な限り正直に接してきた」

