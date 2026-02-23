ライアン・レイノルズとロブ・マック、レックサム監督フィル・パーキンソンへの「非常に無知な」発言で非難される

レイノルズは、同会長の言葉を繰り返しており、レックサムの取締役会は 58 歳のパーキンソン氏を全面的に支持しています。結果を出すようプレッシャーにさらされているすべての監督について、正しいアプローチが取られているかどうかを尋ねられた、元 EFL 選手で現在は評論家のドン・グッドマン氏は、グロブナー・カジノに次のように語っています。 「少しナイーブすぎるかもしれませんが、彼がサッカー部門のディレクター、取締役、あるいはアンバサダーとしての意味を意図していたのか、と疑問に思う部分があります。それらはすべて「終身職」に該当するのではないでしょうか？それが規定されていたかどうかは定かではありません。彼が純粋にチーム運営について話していたのであれば、それは非常にナイーブな発言だと思います。

「結果が悪化し、フィル・パーキンソン監督がチームを限界まで引き上げたと思われる場合、パーキンソン監督自身が職務を解かれることを予想するだろう。しかし、ライアン・レイノルズ氏は、おそらく現在のチームの好調の波に乗っているだけだと思う。

「フィル・パーキンソンがレックサムをプレーオフ争いに導いたのは驚異的な仕事だ。8月の時点では、シーズンを中位で安定させるのが目標だろうと思っていた。しかしリーグの展開からすれば、彼らはまさに争いの真っ只中だ。

「ライアン・レイノルズは今、非常に高揚しているのだろう。その熱意が『フィル・パーキンソンは終身雇用』という発言につながったのだろう。しかしサッカーというものは、来季結果が悪化し降格争いに巻き込まれたら、フィル・パーキンソンがフロントに異動したり裏方の役割を与えられたりしても誰も驚かない。彼自身でさえもだ！結局のところ、これは結果がすべてを左右するビジネスなのだ」