翻訳者：
ライアン・レイノルズとロブ・マック、レックサム監督フィル・パーキンソンへの「非常に無知な」発言で非難される
パーキンソンはレックサムでの「終身雇用」を約束した
それがレックサムの究極の目標だ。2021年の驚異的なAリストによる買収を背景に、急成長を遂げている。ナショナルリーグから3年連続で昇格を重ね、現在はチャンピオンシップでプレーオフ進出を争うチームを率いるパーキンソン監督がいる。
マックは最近アスレティック誌に、監督交代が検討されたことがない理由をこう語った。「彼［パーキンソン］は最初の話し合いの段階で『確かなのは、君がいつか俺を解雇するってことだ』と言ったんだ。『本当か？』と聞くと、彼は『どのサッカー監督もいつかクビになる時が来るって分かってる』と。俺は『なるほど、それは理解できる。この仕事の一部だ』と応じた。
「でも、ライアン（クラブオーナー）と僕は常に話し合っている。フィル・パーキンソンが解任されるシナリオは全く想像できない。意味をなさない。彼はこのチームの設計者であり、創造者だ。我々の立場からすれば、彼は終身雇用の立場にある。彼が自ら進んで別の仕事に就きたいと思わない限り、彼は我々の監督であり、指揮官であり、我々の男だ。 公の場で言うのは馬鹿げているし無責任かもしれないが、これが我々の本音だ。そして我々は常に感情を隠さず、可能な限り正直に接してきた」
レックサムはパーキンソンを監督職に昇格させる可能性があるか？
レイノルズは、同会長の言葉を繰り返しており、レックサムの取締役会は 58 歳のパーキンソン氏を全面的に支持しています。結果を出すようプレッシャーにさらされているすべての監督について、正しいアプローチが取られているかどうかを尋ねられた、元 EFL 選手で現在は評論家のドン・グッドマン氏は、グロブナー・カジノに次のように語っています。 「少しナイーブすぎるかもしれませんが、彼がサッカー部門のディレクター、取締役、あるいはアンバサダーとしての意味を意図していたのか、と疑問に思う部分があります。それらはすべて「終身職」に該当するのではないでしょうか？それが規定されていたかどうかは定かではありません。彼が純粋にチーム運営について話していたのであれば、それは非常にナイーブな発言だと思います。
「結果が悪化し、フィル・パーキンソン監督がチームを限界まで引き上げたと思われる場合、パーキンソン監督自身が職務を解かれることを予想するだろう。しかし、ライアン・レイノルズ氏は、おそらく現在のチームの好調の波に乗っているだけだと思う。
「フィル・パーキンソンがレックサムをプレーオフ争いに導いたのは驚異的な仕事だ。8月の時点では、シーズンを中位で安定させるのが目標だろうと思っていた。しかしリーグの展開からすれば、彼らはまさに争いの真っ只中だ。
「ライアン・レイノルズは今、非常に高揚しているのだろう。その熱意が『フィル・パーキンソンは終身雇用』という発言につながったのだろう。しかしサッカーというものは、来季結果が悪化し降格争いに巻き込まれたら、フィル・パーキンソンがフロントに異動したり裏方の役割を与えられたりしても誰も驚かない。彼自身でさえもだ！結局のところ、これは結果がすべてを左右するビジネスなのだ」
ハリウッドの共同所有者たちは引き続き多額の投資を続けている
レックサムは、プレミアリーグの夢を追いかけて多額の投資を続けており、競争が激しく、かつてのトップチームが多く所属するチャンピオンシップで素晴らしい成績を残しています。
グッドマン氏は、パークイン監督が今のところまだプロジェクトに深く関わっていることについて、レックサムの現在と将来についてこう付け加えた。「彼がチームをどこから引き上げたかを忘れてはいけない。ナショナルリーグからチャンピオンシップのプレーオフ進出まで、それはレックサムの誰もが想像もしなかったことだろう。オーナーも、フィル・パークイン監督自身もだ。私はそう確信している。 彼らは、現状を維持することが現実的だと感じていたのではないでしょうか。
リーグ 1 からチャンピオンシップへの飛躍は、質的に大きな差があるため、昨シーズンのチームを解体せざるを得なかった。リーグ 1 で優勝し、プレミアリーグに昇格するという持続的な成功という点で、この差を最近ようやく埋めたのはイプスウィッチだけだ。
「結局のところ、彼らには野心がある。オーナーからの投資とドキュメンタリーの成功で現在は裕福なクラブだが、今や彼らは巨大な魚の群れの中にいる。大きな魚ですらなく、プレミアリーグとチャンピオンシップの領域だ。チャンピオンシップでプレミアリーグ経験のないチームはわずか5つしかなく、レックサムはその一つだからだ。 チャンピオンシップの19チームはすでに約束の地であるプレミアリーグを経験している。
「だから成長の限界という点では容易ではない。全ては結果次第だ。もしパーキンソンがレックサムをプレミアリーグに導き、その後予想通り苦戦した場合、それはクラブが彼を超えたということか？それはまだわからない。
「しかし、今後何が起ころうと、何らかの形で称えられるだろう——彼の名を冠したスタンドや、スタジアム外の像など。彼がこのサッカークラブのために成し遂げたことは、本当に驚くべきことだからだ。」
プレミアリーグ昇格への挑戦：レックサムが再び昇格を目指す
レックサムは過去13試合（全大会）でわずか2敗しか喫しておらず、前回は昇格争いのライバルであるイプスウィッチを相手に5-3の劇的な勝利を収めた。チャンピオンシップの順位表では6位につけているが、13位のクイーンズ・パーク・レンジャーズとはわずか4ポイント差である。
