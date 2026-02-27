ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦抽選：アストン・ヴィラはリールと対戦、ノッティンガム・フォレストはミッティランと対戦

ヴィラは、ウナイ・エメリという完璧な指揮官を擁しているように見える。セビージャ、アーセナル、パリ・サンジェルマンの元監督である彼は、ヨーロッパリーグで史上最多となる4回の優勝を達成しており、最後の優勝は2021年にビジャレアルで達成した。

5度目の優勝について、彼は次のように語っている。「この大会では、トロフィーを争う明確な目標があります。チャンピオンズリーグ出場権を得るために、このトロフィーが必要になった場合に備えて、優勝候補となることです。リーグ戦では、それは非常に難しいことです。私はここでトロフィーを勝ち取ることを夢見ており、ヨーロッパリーグは今年の目標のひとつです。

フォレストのペレイラ監督も、クラフがかつてフォレストで成し遂げた「奇跡」を再現したいと語っている。 ポルトガル人指揮官はTNTスポーツにこう語った。「このクラブには大きな可能性があると信じて監督職を引き受けた。サポーターを見ると情熱が感じられる。選手を見ると才能が感じられる。彼らに必要なのは自信を持ち、自分自身を信じ、共に取り組む仕事を信じることだ。これが未来だ。私は未来に非常に前向きだ」

「もちろん個人として達成すべき目標もある。個人の野心は存在する。だが重要なのは、その野心がクラブやチーム全体の目標と一致し、良いエネルギーを生み出すことだ。笑顔こそが鍵だ。笑顔があれば扉が開き、奇跡を起こせる」