ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦抽選：アストン・ヴィラはリールと対戦、ノッティンガム・フォレストはミッティランと対戦
2025-26シーズンのヨーロッパリーグ王者となるのはどのチームか？
ヴィラとフォレストはいずれも欧州カップの過去の優勝チームであり、後者は伝説的監督ブライアン・クラフの下で2度の優勝を果たしている。2026年には過去の栄光が再び蘇るかもしれない。
ヴィラは決勝トーナメント進出までにわずか3ポイントしか失わず、グループステージを2位で終えた（リヨンと同ポイント）。首位通過のフランス勢は次ラウンドでセルタ・ビーゴと対戦する。
今季4人目の指揮官ヴィトール・ペレイラ率いるフォレストは、上位8位以内を確保する安定感を欠いた。しかしフェネルバフチェを突破し、今季すでにミッティランと対戦済みだ。30年ぶりの欧州ホームゲームとなったシティ・グラウンドでは2-3で敗れている。
その他の試合では、ポルトが好成績を収め、決勝トーナメント1回戦でシュトゥットガルトと激突すると予想されている。セリエAの強豪ローマも優勝を視野に入れているが、国内ライバルであるボローニャという馴染み深い相手と対戦し、決勝トーナメントの戦いを始める。
元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、アントニーが活躍するレアル・ベティスは、ギリシャの強豪パナシナイコスとの厳しい試合を2試合控えている。ブラガはフェレンツヴァーロシュと対戦し、フライブルクはゲンクと戦う。
ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦（ベスト16）の組み合わせ全発表
リヨン対セルタ・ビーゴ
アストン・ヴィラ対リール
ミッティラン vs ノッティンガム・フォレスト
レアル・ベティス vs パナシナイコス
ポルト vs シュトゥットガルト
ブラガ vs フェレンツヴァーロシュ
フライブルク vs ゲンク
ローマ vs ボローニャ
野心的なマネージャーは究極の栄光を目指す
ヴィラは、ウナイ・エメリという完璧な指揮官を擁しているように見える。セビージャ、アーセナル、パリ・サンジェルマンの元監督である彼は、ヨーロッパリーグで史上最多となる4回の優勝を達成しており、最後の優勝は2021年にビジャレアルで達成した。
5度目の優勝について、彼は次のように語っている。「この大会では、トロフィーを争う明確な目標があります。チャンピオンズリーグ出場権を得るために、このトロフィーが必要になった場合に備えて、優勝候補となることです。リーグ戦では、それは非常に難しいことです。私はここでトロフィーを勝ち取ることを夢見ており、ヨーロッパリーグは今年の目標のひとつです。
フォレストのペレイラ監督も、クラフがかつてフォレストで成し遂げた「奇跡」を再現したいと語っている。 ポルトガル人指揮官はTNTスポーツにこう語った。「このクラブには大きな可能性があると信じて監督職を引き受けた。サポーターを見ると情熱が感じられる。選手を見ると才能が感じられる。彼らに必要なのは自信を持ち、自分自身を信じ、共に取り組む仕事を信じることだ。これが未来だ。私は未来に非常に前向きだ」
「もちろん個人として達成すべき目標もある。個人の野心は存在する。だが重要なのは、その野心がクラブやチーム全体の目標と一致し、良いエネルギーを生み出すことだ。笑顔こそが鍵だ。笑顔があれば扉が開き、奇跡を起こせる」
ヨーロッパリーグ決勝戦はいつ開催され、どこで行われますか？
今シーズンのヨーロッパリーグに残っている全チームが、決勝進出を夢見ている。決勝戦は5月20日、イスタンブールのベシクタシュ・スタジアムで開催される。この頂上決戦への道筋はすでに示されており、準々決勝と準決勝を通じた進路も描かれている。
