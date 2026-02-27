Goal.com
ライブ
Europa League Aston Villa Nottingham Forest 2025-26Getty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦抽選：アストン・ヴィラはリールと対戦、ノッティンガム・フォレストはミッティランと対戦

アストン・ヴィラはヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦でリールと対戦する。一方ノッティンガム・フォレストは、2025-26シーズンの大陸制覇を目指すため、ミッティランを突破しなければならない。ヴィラはリーグステージを楽々と突破し自動出場権を獲得したが、フォレストはトルコの強豪フェネルバフチェとの厳しいプレーオフを勝ち抜く必要があった。

  • Morgan Rogers Aston Villa 2025-26Getty

    2025-26シーズンのヨーロッパリーグ王者となるのはどのチームか？

    ヴィラとフォレストはいずれも欧州カップの過去の優勝チームであり、後者は伝説的監督ブライアン・クラフの下で2度の優勝を果たしている。2026年には過去の栄光が再び蘇るかもしれない。

    ヴィラは決勝トーナメント進出までにわずか3ポイントしか失わず、グループステージを2位で終えた（リヨンと同ポイント）。首位通過のフランス勢は次ラウンドでセルタ・ビーゴと対戦する。

    今季4人目の指揮官ヴィトール・ペレイラ率いるフォレストは、上位8位以内を確保する安定感を欠いた。しかしフェネルバフチェを突破し、今季すでにミッティランと対戦済みだ。30年ぶりの欧州ホームゲームとなったシティ・グラウンドでは2-3で敗れている。

    その他の試合では、ポルトが好成績を収め、決勝トーナメント1回戦でシュトゥットガルトと激突すると予想されている。セリエAの強豪ローマも優勝を視野に入れているが、国内ライバルであるボローニャという馴染み深い相手と対戦し、決勝トーナメントの戦いを始める。

    元マンチェスター・ユナイテッドのウインガー、アントニーが活躍するレアル・ベティスは、ギリシャの強豪パナシナイコスとの厳しい試合を2試合控えている。ブラガはフェレンツヴァーロシュと対戦し、フライブルクはゲンクと戦う。

    • 広告

  • ヨーロッパリーグ決勝トーナメント1回戦（ベスト16）の組み合わせ全発表

    リヨン対セルタ・ビーゴ

    アストン・ヴィラ対リール 

    ミッティラン vs ノッティンガム・フォレスト

    レアル・ベティス vs パナシナイコス

    ポルト vs シュトゥットガルト

    ブラガ vs フェレンツヴァーロシュ

    フライブルク vs ゲンク

    ローマ vs ボローニャ

  • Vitor Pereira Nottingham Forest 2025-26Getty

    野心的なマネージャーは究極の栄光を目指す

    ヴィラは、ウナイ・エメリという完璧な指揮官を擁しているように見える。セビージャ、アーセナル、パリ・サンジェルマンの元監督である彼は、ヨーロッパリーグで史上最多となる4回の優勝を達成しており、最後の優勝2021年にビジャレアルで達成した

    5度目の優勝について、彼は次のように語っている。「この大会では、トロフィーを争う明確な目標があります。チャンピオンズリーグ出場権を得るために、このトロフィーが必要になった場合に備えて、優勝候補となることです。リーグ戦では、それは非常に難しいことです。私はここでトロフィーを勝ち取ることを夢見ており、ヨーロッパリーグは今年の目標のひとつです。

    フォレストのペレイラ監督も、クラフがかつてフォレストで成し遂げた「奇跡」を再現したいと語っている。 ポルトガル人指揮官はTNTスポーツにこう語った。「このクラブには大きな可能性があると信じて監督職を引き受けた。サポーターを見ると情熱が感じられる。選手を見ると才能が感じられる。彼らに必要なのは自信を持ち、自分自身を信じ、共に取り組む仕事を信じることだ。これが未来だ。私は未来に非常に前向きだ」

    「もちろん個人として達成すべき目標もある。個人の野心は存在する。だが重要なのは、その野心がクラブやチーム全体の目標と一致し、良いエネルギーを生み出すことだ。笑顔こそが鍵だ。笑顔があれば扉が開き、奇跡を起こせる」

  • ヨーロッパリーグ決勝戦はいつ開催され、どこで行われますか？

    今シーズンのヨーロッパリーグに残っている全チームが、決勝進出を夢見ている。決勝戦は5月20日、イスタンブールのベシクタシュ・スタジアムで開催される。この頂上決戦への道筋はすでに示されており、準々決勝と準決勝を通じた進路も描かれている。

0