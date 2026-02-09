「ヨーロッパリーグだけでは足りない！」－マウリシオ・ポチェッティーノ、米国代表監督就任の可能性にもかかわらず再びトッテナム復帰を示唆。奇妙なことに「ワールドカップよりプレミアリーグ優勝を望む」と告白

ポチェッティーノは現在、大西洋の向こう側でサッカーの発展を監督しているかもしれないが、彼の視線は依然としてプレミアリーグの高圧的な環境に注がれている。ハイパフォーマンス・ポッドキャストでの率直なインタビューで、元トッテナム監督は2019年のチャンピオンズリーグ決勝へ導いたクラブとの再会可能性に再び火をつけた。トーマス・フランク監督下で苦境にある現在のスパーズに対し、ポチェッティーノが公の場でクラブの「必要性」について言及したことは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムの首脳陣に向けた意図的なメッセージと受け取られる。

アルゼンチン人監督はロンドン北部で 5 年間の成功を収め、サポーターとの深い感情的な絆を育み、その絆は今もなお決して消えることはありません。 その後、パリ・サンジェルマンとチェルシーで指揮を執ったものの、その成果はまちまちでしたが、スパーズでの時間は、彼の監督としてのキャリアの中で決定的な時期であり続けています。彼の最近のコメントは、彼が依然としてこのクラブを英国サッカー界における「故郷」と捉えていることを示唆しており、リリーホワイトが欧州サッカーのトップの座に返り咲くために必要なことについて、彼はますます積極的に発言しているようです。