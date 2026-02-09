Getty Images Sport
「ヨーロッパリーグだけでは足りない！」－マウリシオ・ポチェッティーノ、米国代表監督就任の可能性にもかかわらず再びトッテナム復帰を示唆。奇妙なことに「ワールドカップよりプレミアリーグ優勝を望む」と告白
ロンドンの魅力は依然として強い
ポチェッティーノは現在、大西洋の向こう側でサッカーの発展を監督しているかもしれないが、彼の視線は依然としてプレミアリーグの高圧的な環境に注がれている。ハイパフォーマンス・ポッドキャストでの率直なインタビューで、元トッテナム監督は2019年のチャンピオンズリーグ決勝へ導いたクラブとの再会可能性に再び火をつけた。トーマス・フランク監督下で苦境にある現在のスパーズに対し、ポチェッティーノが公の場でクラブの「必要性」について言及したことは、トッテナム・ホットスパー・スタジアムの首脳陣に向けた意図的なメッセージと受け取られる。
アルゼンチン人監督はロンドン北部で 5 年間の成功を収め、サポーターとの深い感情的な絆を育み、その絆は今もなお決して消えることはありません。 その後、パリ・サンジェルマンとチェルシーで指揮を執ったものの、その成果はまちまちでしたが、スパーズでの時間は、彼の監督としてのキャリアの中で決定的な時期であり続けています。彼の最近のコメントは、彼が依然としてこのクラブを英国サッカー界における「故郷」と捉えていることを示唆しており、リリーホワイトが欧州サッカーのトップの座に返り咲くために必要なことについて、彼はますます積極的に発言しているようです。
ヨーロッパリーグはトッテナムにとって「十分ではない」
ポチェッティーノはトッテナムに求められる成功のレベルについて議論する際、彼らしい率直な発言を見せた。クラブは前シーズンにヨーロッパリーグを制覇したものの、53歳の指揮官はサポーターがそれ以上に値すると主張する。トッテナムのようなインフラと支持基盤を持つクラブは、サッカー界で最も権威あるタイトルのみに焦点を絞るべきだと彼は論じた。
「チームが勝ち取ったヨーロッパリーグ優勝は良いことだが、十分ではない」とポチェッティーノは断言した。「カラバオカップやFAカップ、ヨーロッパリーグ、カンファレンスリーグを争うだけでは不十分だ。 このクラブは、あるいはファンが期待する通り、チャンピオンズリーグに出場し、優勝を目指し、優勝を信じられる状態であるべきだ。同時にプレミアリーグでも優勝を狙い、優勝を信じられる状態であるべきだ」 この高い目標を掲げる姿勢こそが、彼の最初の指揮期間中にファンから愛された理由であり、こうした基準を堅持する姿勢は、クラブの現状に対する鋭い批判となっている。
奇妙なトロフィーの階層
ポチェッティーノ監督のインタビューで最も衝撃的だったのは、自身の野心に関する発言だろう。2026年自国開催のワールドカップでアメリカ代表を率いる任務を帯びた人物として、誰もが彼が究極の目標にあの金色のトロフィーを挙げるものと予想していた。しかし奇妙なことに、ポチェッティーノは国際サッカーの最高峰の栄誉よりも、プレミアリーグとチャンピオンズリーグにおける日々の栄誉の方が自分にとってより魅力的だと認めたのである。
「最も勝ちたい大会は？」との問いに、彼の答えは即座にクラブ戦線に集中したものだった。「私にとってチャンピオンズリーグとプレミアリーグです」と明かした。「もちろんワールドカップもですが、チャンピオンズリーグとプレミアリーグは、どうやってかは分かりませんが、必ず手にするでしょう。どのクラブかは分かりません」
米国代表の任務とスパーズの影との両立
ポチェッティーノの発言は、米国サッカー連盟との関係において彼を微妙な立場に置いている。2026年ワールドカップが目前に迫る中、プレミアリーグが自身の最大の関心事だと認めたことは、北米におけるこの重大な任務への集中力不足と解釈されかねない。米国代表がポチェッティーノを招聘したのは「ビッグゲーム」での経験が理由だったが、彼の心は週ごとのドラマが繰り広げられるイングランドのトップリーグ復帰を望んでいるようだ。
トッテナムにとって、ポチェッティーノの影は常に存在し続けている。ウェイン・ルーニーら評論家が指摘する「降格争い」を回避し順位を上げるのに苦戦する中、経験豊富で愛される人物が船を安定させるために復帰する可能性は、日増しに魅力的に映っている。
