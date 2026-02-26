ユルゲン・クロップ、レッドブル解任か？レアル・マドリード移籍説浮上する元リバプール監督に将来が問われる

クロップは2024年夏にリヴァプールとの契約を解消した際、経営陣から離脱した。レッドブルでの職務に就いてから約14ヶ月が経過しているが、早期の離任の可能性も排除されていない。

ザルツブルガー・ナハリヒテン紙によれば、同陣営内の「緊張」が離別の原因となり得るという。58歳のクロップはもはや将来計画の不可欠な存在とは見なされていないと報じられている。同紙は「クロップはザルツブルクに本拠を置く飲料会社の理想的なブランド大使となった。しかし、彼の任命が 実際の責任範囲においてまだプラスの影響をもたらしていないという事実を覆い隠すことはできない」と記している。