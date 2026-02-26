Getty Images Sport
翻訳者：
ユルゲン・クロップ、レッドブル解任か？レアル・マドリード移籍説浮上する元リバプール監督に将来が問われる
報告書によると、クロップはサッカー部門グローバル責任者としての役割に不満を感じているという
クロップは2024年夏にリヴァプールとの契約を解消した際、経営陣から離脱した。レッドブルでの職務に就いてから約14ヶ月が経過しているが、早期の離任の可能性も排除されていない。
ザルツブルガー・ナハリヒテン紙によれば、同陣営内の「緊張」が離別の原因となり得るという。58歳のクロップはもはや将来計画の不可欠な存在とは見なされていないと報じられている。同紙は「クロップはザルツブルクに本拠を置く飲料会社の理想的なブランド大使となった。しかし、彼の任命が
実際の責任範囲においてまだプラスの影響をもたらしていないという事実を覆い隠すことはできない」と記している。
- Getty Images
レッドブル、クロップ監督の退任説に反応
クロップ監督は影響力が厳しく制限されていることに不満を抱いており、指揮官職復帰の可能性にも前向きだとされる。レッドブルは、元ボルシア・ドルトムント監督が今夏退団を希望する場合、それを妨げない方針だという。
しかしレッドブル側はこうした噂を即座に否定した。オリバー・ミンツラフCEOはtransfermarkt.deに対し「全くのデタラメで根拠のない話だ。むしろ我々はユルゲン・クロップの仕事ぶりに極めて満足している」と語った。
彼は多大な情熱を注ぎ、コーチ陣やスポーツディレクターと常に連携を取りながら、レッドブルのサッカー哲学を持続的に発展させている。我々は彼がこの職務に最適な人物であると確信している。そこに全エネルギーと注意を集中させている」
クロップは指導のストレスから解放されたかった
クロップのレッドブルとの契約は2029年まで続く予定だ。彼は定期的に、近い将来クラブ経営のストレスに戻るつもりはないと表明している。2026年1月にサーバスTVでこう語った。「25年以上続けてきたこの非常に厳しいスケジュールに、もう耐えられなくなった」 監督市場は激動している。それを観察者の立場から経験し、自分にとって何を意味するかを考えずに済むのは悪くない。今いる場所が正しい場所だからだ」
長期プロジェクトとコミットメントを好む姿勢について彼は続けた。「マインツでは毎年移籍できたにもかかわらず7年間在籍した。ドルトムントでも比較的頻繁に他クラブへ移れる状況で7年間残った。リバプールではオファーが少なかったが、もっと早く去る選択肢もあった。つまり私は長期的な関係を好む。レッドブルでの関係は始まったばかりだ」
- Getty
グラスナーが暫定監督に？クロップが指揮官復帰へ
しかしクロップは、レアル・マドリードでシャビ・アロンソの後任候補として名前が挙がっている。現在サンティアゴ・ベルナベウではアルバロ・アルベロアが暫定監督を務めている。アンフィールドへの感動的な復帰も否定されておらず、アルネ・スロットの継続的な在任について疑問の声も上がっている。
ザルツブルガー・ナハリヒテン紙は、レッドブルが既にクロップの後任候補を想定していると報じた。その人物とは、現クリスタル・パレス監督のオリバー・グラスナーとされる。彼は過去にRBザルツブルクでスポーツコーディネーター兼アシスタントマネージャーを務めた経歴を持つ。
このオーストリア人監督の評価はイングランドで急上昇中だ。パレスにクラブ史上初の主要タイトル（2025年FAカップ優勝）をもたらした功績が評価されている。グラスナーは契約満了となる今夏にセルハースト・パークを去る意向を明らかにしている。
現在暫定監督が務めるマンチェスター・ユナイテッドやトッテナムなど、他の監督職との関連も報じられているが、レッドブルでよりリラックスした役割を担うために一歩引いて、クロップが逆方向へ進む道を開く可能性もある。
広告