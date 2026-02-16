Getty Images
ユルゲン・クロップの代理人が明かす、リヴァプール退任後にマンチェスター・ユナイテッドとチェルシーから接触があった元指揮官
クロップはリバプールでエネルギーを使い果たした
クロップはリバプール在籍中に大きな成功を収め、2019年にチャンピオンズリーグを制覇。さらに2019-20シーズンにはクラブを30年ぶりのリーグ優勝に導いた。このドイツ人指揮官はFAカップ、リーグカップ、クラブワールドカップも制した後、2024年の退任を発表し世界中のファンに衝撃を与えた。 クロップは退任の理由を感情的な声明で説明し、こう語った。「11月にクラブには伝えていた。初めてこの知らせを聞く多くの人々が衝撃を受けるのは理解できる。だが当然ながら説明はできる——少なくとも説明を試みることはできる。このクラブの全てを心から愛している。この街の全てを愛している。サポーターの全てを愛している。チームを愛している。スタッフを愛している。 全てを愛している。それでもこの決断を下すということは、これが取るべき道だと確信している証だ。どう言えばいいか…エネルギーが枯渇しつつあるのだ。今は全く問題ない。もちろん以前から、いずれ発表せねばならないと自覚していたが、今は完全に健康だ。ただこの仕事を何度も何度も繰り返すことは、もはやできないと分かっている」
クロップ監督、チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドが獲得を狙う
コシッケは現在、クラブがクロップを監督職に復帰させようと画策している実態を明かし、リバプールのプレミアリーグライバル2クラブからのオファーを既に断ったと主張している。彼はトランスファーマーケットにこう語った。「チェルシーとマンチェスター・ユナイテッドでさえ問い合わせてきた。ユルゲンは明らかに『イングランドでは他のクラブを指揮しない』と表明していたにもかかわらずだ。こうした問い合わせは後を絶たない。彼は自身の達成した成果に極めて満足している」 そして、たった3クラブしか指揮せず、一度も解任されなかった数少ない監督として歴史に名を残すのは、今なお素晴らしいことだ。
いずれ『再びロッカールームの匂いを嗅ぎたい』と言う時が来るかもしれない。だが現時点では、彼は現在の立場に非常に満足している。レッドブル加入前、ユルゲンはアメリカ代表やイングランド代表の指揮を執る可能性もあった。ユリアン・ナーゲルスマンが既にドイツ代表監督になっていなければ、おそらくドイツ代表も選択肢に入っていただろう」
クロップは監督職に復帰するのか？
クロップは、レッドブルの指揮を執って以来、ベンチから離れた生活を楽しみ、サッカーのマネジメントを懐かしんでいないと語っている。9月にザ・アスレティックから、タッチラインから離れている状態が今後も続くと考えているか尋ねられた際、彼はこう答えた。「そう思うよ。でも、わからないさ。 僕は58歳だ。もし65歳でまた始めたら、皆が『二度とやらないって言ったじゃないか！』と言うだろう。えーと、すまない、あの時は100％そう思っていたんだ！今の考えはそういうものだ。何も恋しく思わない」
次に何が来る？
クロップは現時点で指揮官の座から離れているが、監督職の空席が生じるたびに彼の名前が浮上し続けている。アーネ・スロット監督のリバプールでの立場が不透明な中、今シーズン中に驚異的な形でアンフィールドに復帰する可能性が既に報じられている。オランダ人指揮官率いるチームは、夏の大型補強にもかかわらずプレミアリーグ優勝トロフィーの防衛に苦戦しており、現在リーグ6位に低迷している。
