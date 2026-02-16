クロップはリバプール在籍中に大きな成功を収め、2019年にチャンピオンズリーグを制覇。さらに2019-20シーズンにはクラブを30年ぶりのリーグ優勝に導いた。このドイツ人指揮官はFAカップ、リーグカップ、クラブワールドカップも制した後、2024年の退任を発表し世界中のファンに衝撃を与えた。 クロップは退任の理由を感情的な声明で説明し、こう語った。「11月にクラブには伝えていた。初めてこの知らせを聞く多くの人々が衝撃を受けるのは理解できる。だが当然ながら説明はできる——少なくとも説明を試みることはできる。このクラブの全てを心から愛している。この街の全てを愛している。サポーターの全てを愛している。チームを愛している。スタッフを愛している。 全てを愛している。それでもこの決断を下すということは、これが取るべき道だと確信している証だ。どう言えばいいか…エネルギーが枯渇しつつあるのだ。今は全く問題ない。もちろん以前から、いずれ発表せねばならないと自覚していたが、今は完全に健康だ。ただこの仕事を何度も何度も繰り返すことは、もはやできないと分かっている」