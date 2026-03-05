ユルゲン・クロップにとってレアル・マドリードが「唯一の」行き先となる可能性。元リヴァプール監督がラ・リーガの巨人へのセンセーショナルな移籍に「強い意欲」を示している

クロップ監督との関連性が浮上したのは、アルヴァロ・アルベロアがベルナベウで求められる超高水準の維持に苦戦するマドリードにとって脆弱な時期だ。評論家たちはかねてより、クロップ監督の「ヘビーメタル」的サッカーと人を惹きつける人柄がマドリードに完璧に適合し、現在欠けている戦術的アイデンティティをもたらすと指摘してきた。

シーズン終盤にかけて、このリーガの巨人が正式にクロップ監督への関心を示すかどうかが注目される。クロップ監督の空き状況は欧州の監督市場にドミノ効果を引き起こす可能性が高く、他の強豪クラブがレッドブルとの契約を破棄させようと動く前に、マドリードが動きを迫られるかもしれない。もしアルベロアが今後数ヶ月で主要タイトルを獲得できなければ、クロップ監督がレアル・マドリードを率いる道筋は驚くほど明確になるだろう。