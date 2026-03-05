Getty/GOAL
ユルゲン・クロップにとってレアル・マドリードが「唯一の」行き先となる可能性。元リヴァプール監督がラ・リーガの巨人へのセンセーショナルな移籍に「強い意欲」を示している
ベルナベウがクロップを呼んでいるのか？
ユルゲン・クロップの次なる去就に関する憶測が、元リヴァプール監督がレアル・マドリードを唯一の希望先と見なしているとの報道を受けて強まっていると、TEAMtalkが伝えた。現在レッドブルのグローバルサッカー部門責任者を務める58歳の指揮官は、役員室での生活よりも技術エリアでのアドレナリンに満ちた日々の方が充実していると感じていると報じられている。 彼の指揮官復帰への明らかな意欲は、古巣と欧州王者15回の両クラブが大きな転換期を迎えている時期に重なっている。
同報道によれば、アルネ・スロット監督への批判が高まっているにもかかわらず、マージーサイド（リヴァプール本拠地）への復帰の可能性は事実上消えたという。ウルブズ戦での2-1の敗戦がファンに失望をもたらした後、リヴァプールの首脳陣とクロップ自身は、その章を閉じることに満足しているようだ。 代わりに、世界で最も栄誉あるクラブをスペインの首都で率いるという魅力が、クロップの指揮官復帰の可能性を促す主要な要因として浮上しており、早ければ今夏にも実現する可能性があるという。
ダグアウトへの憧れ
オーストリアの日刊紙ザルツブルガー・ナハリヒテンは最近、エナジードリンク大手企業の幹部と58歳のドイツ人指揮官の間で深刻な摩擦が生じていると報じた。一方、ジャーナリストのグレアム・ベイリーは、リバプールとのロマンチックな再会はあり得ないと明言している。 「リヴァプールに関して言えば、彼はクラブと街を愛しているが、復帰することはない」とベイリーはTEAMtalkに語った。「彼はプレミアリーグでの仕事を終えた。彼自身にその意欲はなく、同様にリヴァプールもその章を再び開く準備ができていないようだ」
一方、スカイスポーツは、58歳の指揮官がベルナベウ移籍の可能性が高いという見解を裏付ける情報を報じている。
マドリードの安定への模索
クロップ監督との関連性が浮上したのは、アルヴァロ・アルベロアがベルナベウで求められる超高水準の維持に苦戦するマドリードにとって脆弱な時期だ。評論家たちはかねてより、クロップ監督の「ヘビーメタル」的サッカーと人を惹きつける人柄がマドリードに完璧に適合し、現在欠けている戦術的アイデンティティをもたらすと指摘してきた。
シーズン終盤にかけて、このリーガの巨人が正式にクロップ監督への関心を示すかどうかが注目される。クロップ監督の空き状況は欧州の監督市場にドミノ効果を引き起こす可能性が高く、他の強豪クラブがレッドブルとの契約を破棄させようと動く前に、マドリードが動きを迫られるかもしれない。もしアルベロアが今後数ヶ月で主要タイトルを獲得できなければ、クロップ監督がレアル・マドリードを率いる道筋は驚くほど明確になるだろう。
レアル・マドリードの緊迫した瞬間
リーガ首位でバルセロナを一時的に上回ったレアル・マドリードだが、その後失速し直近2試合で敗北を喫した。この不振により、マドリードは順位表で2位に転落。2連勝中のバルサに4ポイント差をつけられている。
アルベロア監督率いるチームは現在、金曜日のセルタ・ビーゴ戦に向け調整中だ。勝利を取り戻し、優勝の望みを繋ぐことを目指している。その後、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでマンチェスター・シティとの厳しい一戦を控えている。
