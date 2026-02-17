Getty
翻訳者：
ユナイテッド・ストランド、マンチェスター・ユナイテッドのウェストハム戦引き分けで散髪を断られ、500日間の散髪チャレンジを達成
ユナイテッド・ストランドの名声への道
2024年10月、ユナイテッド・ストランドチャンネルが誕生した。カメラの前に座ったイレットは、ユナイテッドが5連勝するまで髪を切らないと宣言した。それ以来、レッドデビルズは3人の監督を経験し、浮き沈みを繰り返したが、一度も目標を達成できなかった。
トマーシュ・スーチェクの決勝点により、ようやく髪を切れるはずだった彼だが、代わりに髪を伸ばし続けなければならない。
ユナイテッド・ストランドの挑戦は当初あまり注目されなかったが、月日が経つにつれ髪が伸び目立つようになると、サッカーファンは彼の挑戦に強い関心を寄せ始めた。
あらゆるプラットフォームで、イレットは数千のフォロワーを獲得し、自身のブランドを確立した。彼の活動が世界中に広がるにつれ、彼は主流の広告に出演し、大手企業と仕事をするようになった。
最新の節目を祝う計画
ウェストハムとの苦渋の引き分けから1週間後、イレットはSNSで500日目を記念し、サイン入りユナイテッドのユニフォームをプレゼントすると発表した。
投稿で彼はこう述べた。「今日は500日目であるだけでなく、旧正月（午年）であり、パンケーキの日でもある」とイレットはインスタグラムで、髪からおもちゃの馬とパンケーキを取り出しながら語った。
「この記念すべき日を祝し、本日中に自身のInstagramページでサイン入りユニフォームのプレゼント企画を実施します。お見逃しなく」
ユナイテッド・ストランドが控室を分断する
ヘッドコーチのマイケル・キャリックやマテウス・クーニャらも、チャリティー目的で行われているイレットの挑戦を公に認めている。しかし、ロッカールーム内部の反応は苛立ちに満ちており、選手たちは「自分たちの努力から焦点がそらされ、余計なプレッシャーがかかっている」と訴えている。
クラブのレジェンドであるウェイン・ルーニーは最近のポッドキャストで「ザ・ユナイテッド・ストランド」を痛烈に批判し、この一連の騒動に頭がおかしくなりそうだと認めた。『ノー・ティッピー・タッピー・フットボール』ポッドキャストで彼はこう語った。「こいつを国のはるか彼方に追放したい。本当に頭にくるよ。
マイケル・キャリックとマンチェスター・ユナイテッドが5連勝を目指しているというのに、話題はこの男の散髪のことばかりだ。もしユナイテッドが5連勝したら、彼はきっと打ちのめされるだろう。だって突然、自分が無関係な存在になるんだから」
クーニャも同様の見解を示し、「人々は15ポイントより、散髪を理由に5連勝することの方を気にかけている」と付け加えた。
だから俺は15ポイントの方が大事だ。彼の散髪なんて全く興味ない。時々話題にはなるけど、モチベーションにはならない。カッコいいとは思わない。誰よりも俺たちが5連勝を望んでるのは確かだ。でもこの散髪プレッシャーが、今シーズンの美しさを少し隠してる気がするんだよ」
- Getty/Instagram
次回の理容室への訪問の機会は3月です
勝利カウンターがゼロに戻ったため、イレットが理髪店を訪れるのは少なくとも3月20日以降となる。ただし、その条件としてユナイテッドはエバートン、クリスタル・パレス、ニューカッスル、アストン・ヴィラ、ボーンマスに勝利しなければならない。
マンチェスター・シティ、アーセナル、トッテナムを破った前節の快進撃を考えれば、不可能ではない。
キャリック率いるチームがまず挑むのは、月曜夜のヒル・ディキンソン・スタジアム遠征だ。ブライトンにFAカップ3回戦で敗れ、約2週間の休みを得たとはいえ、クラブにとって厳しい試練となる。
広告