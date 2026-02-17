2024年10月、ユナイテッド・ストランドチャンネルが誕生した。カメラの前に座ったイレットは、ユナイテッドが5連勝するまで髪を切らないと宣言した。それ以来、レッドデビルズは3人の監督を経験し、浮き沈みを繰り返したが、一度も目標を達成できなかった。

トマーシュ・スーチェクの決勝点により、ようやく髪を切れるはずだった彼だが、代わりに髪を伸ばし続けなければならない。

ユナイテッド・ストランドの挑戦は当初あまり注目されなかったが、月日が経つにつれ髪が伸び目立つようになると、サッカーファンは彼の挑戦に強い関心を寄せ始めた。

あらゆるプラットフォームで、イレットは数千のフォロワーを獲得し、自身のブランドを確立した。彼の活動が世界中に広がるにつれ、彼は主流の広告に出演し、大手企業と仕事をするようになった。