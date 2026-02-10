Getty/Instagram
ユナイテッド・ストランドは億万長者か？ マンチェスター・ユナイテッドのファン、フランク・イレットが話題を呼んだ髪を伸ばす企画の収益について語る
バイラル・スタントは火曜の夜に終了する可能性がある
ユナイテッド・ストランドの挑戦は、過去1年ほどのレッドデビルズの不安定な成績がきっかけとなった。2024年10月、彼はユナイテッドが5連勝するまで二度と髪を切らないと誓い、その間ソーシャルメディアで話題を呼んだ。愛するチームがピッチで苦戦する中、自身の髪の状態を更新し続けたのである。
前監督ルーベン・アモリムはチームを安定した成績に導けず、最長連勝記録は3連勝が2度あるのみだった。彼は今年1月に解任され、ダレン・フレッチャーが暫定監督として数試合指揮を執った後、マイケル・キャリックがシーズン終了までの暫定監督に任命された。
キャリックは4連勝を達成。就任後2試合でマンチェスター・シティとアーセナルという強豪を破り、その後フルハムに劇的な3-2の勝利、クリスティアン・ロメロの退場後のトッテナム・ホットスパー戦では2-0の快勝を収めた。ユナイテッドは火曜夜、ロンドン・スタジアムでウェストハム・ユナイテッドと対戦する。勝利すれば、あの有名なファンが15ヶ月以上ぶりに散髪できることになる。
マンチェスター・ユナイテッドのファン、億万長者説に反論し収入の実態を明かす
このパフォーマンスは、チームの不振で落ち込んでいたユナイテッドのサポーター層に、確かに必要とされていた軽妙な息抜きをもたらした。また、ユナイテッド・ストランド（本名フランク・イレット）が活動開始以来どれほどの収入を得ているのか、一部の見物人から疑問の声が上がっている。彼はパディ・パワーの広告に起用され、電子商取引ビジネスも立ち上げていた。
彼はザ・サン紙にこう語った。「一部の人々が思うような大富豪ではない。数百万を稼いでいるという噂は多いが、実際は違う。想像ほど報酬は高くない。そもそも始めた理由はそこじゃないんだ」
「本当の苦痛は視力が低下したことだ。実は眼鏡をかけているのが救いで、フレームが前髪を少し持ち上げてくれる。今はほとんど何も見えない。この状態は解消されねばならない」
チャイルドチャリティー支援のための募金活動が実施される
イレットはまた、これまでに集めた資金の一部が児童慈善団体「リトル・プリンセス・トラスト」に寄付されることを明らかにした。同団体は、がん治療やその他の病状で髪を失った子どもや若者に、無料のリアルヘアウィッグを提供している。
フランクは次のように語った。「彼らのための募金活動もしています。これまでに約6,000ポンドを集めたと思います。本当に素晴らしい慈善団体で、素晴らしい人々が関わっています。私の髪の長さは現在25cmで、ありがたいことに寄付できる長さになりました」
またコンテンツ制作も継続する意向で、FourFourTwo誌にこう語った。「頻度は減るかもしれない。毎日更新とかそういう感じじゃないだろうね。でもサッカー関連のコンテンツは作り続けるし、多分他の分野にも少し手を広げてみようと思う」
マンチェスター・ユナイテッド、ウェストハム戦で5連勝を目指す
この快進撃は火曜夜のウェストハム戦でついに終焉を迎えるかもしれない。キャリック監督就任後好調を維持するレッドデビルズに対し、ハマーズも好調を維持している。ヌノ・エスピリト・サント監督率いるチームはプレミアリーグ直近4試合で3勝を挙げ、17位のノッティンガム・フォレストに3ポイント差まで迫った。特にクリセンシオ・サマービルは全大会通算5試合連続ゴールと目覚ましい活躍を見せている。
もしレッドデビルズが5連勝でユナイテッド・ストランドの理髪店行きを決めることができれば、水曜日にブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンと対戦するウナイ・エメリ率いるチームより得失点差で上回り、3位に浮上するだろう。
