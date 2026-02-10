ユナイテッド・ストランドは億万長者か？ マンチェスター・ユナイテッドのファン、フランク・イレットが話題を呼んだ髪を伸ばす企画の収益について語る

ユナイテッド・ストランドの挑戦は、過去1年ほどのレッドデビルズの不安定な成績がきっかけとなった。2024年10月、彼はユナイテッドが5連勝するまで二度と髪を切らないと誓い、その間ソーシャルメディアで話題を呼んだ。愛するチームがピッチで苦戦する中、自身の髪の状態を更新し続けたのである。

前監督ルーベン・アモリムはチームを安定した成績に導けず、最長連勝記録は3連勝が2度あるのみだった。彼は今年1月に解任され、ダレン・フレッチャーが暫定監督として数試合指揮を執った後、マイケル・キャリックがシーズン終了までの暫定監督に任命された。

キャリックは4連勝を達成。就任後2試合でマンチェスター・シティとアーセナルという強豪を破り、その後フルハムに劇的な3-2の勝利、クリスティアン・ロメロの退場後のトッテナム・ホットスパー戦では2-0の快勝を収めた。ユナイテッドは火曜夜、ロンドン・スタジアムでウェストハム・ユナイテッドと対戦する。勝利すれば、あの有名なファンが15ヶ月以上ぶりに散髪できることになる。