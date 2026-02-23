Getty Images Sport
ユヴェントスはミスが多いミケーレ・ディ・グレゴリオへの信頼を失い、トッテナムのゴールキーパー、グイリエルモ・ヴィカリオに目を向けている。
ディ・グレゴリオは、ファンが我慢の限界に達する中、嘲笑した。
トリノの状況は沸点に達しており、ディ・グレゴリオがルチアーノ・スパレッティ監督が直ちに対処すべき問題であるとの報告が浮上している。今後のガラタサライとのチャンピオンズリーグ戦に向けた交代も検討されているほどだ。最近のコモ戦での0-2敗戦では、忍耐を失ったかのような観客からゴールキーパーへのブーイングが鳴り響き、サポーター層の苛立ちが手に取るように伝わった。 守備陣は既に負傷とローテーションで疲弊している中、指導陣はもはや守備ラインに安心感を与えられないゴールキーパーを警戒しており、夏の移籍市場を前に信頼できる代替選手の獲得が急務となっている。
グイリェルモ・ヴィカリオが最優先候補として浮上
『ガゼッタ・デロ・スポルト』によれば、後任候補の筆頭にはグイリエルモ・ヴィカリオが挙げられている。トッテナム・ホットスパーのスター選手は過去3シーズンをプレミアリーグで過ごし、欧州で最も安定したパフォーマンスを発揮する選手の一人としての地位を確立した。しかし29歳の同選手は、特にトッテナムがヨーロッパリーグ制覇を果たしたにもかかわらずタイトル獲得に苦戦している状況もあり、セリエA復帰に前向きな姿勢を見せていると報じられている。 ユベントスは以前、マイク・マイニャンのフリー移籍獲得を検討していたが、同選手がACミランで契約を更新したことでその道は閉ざされた。ゴールキーパーの地位で威信回復を急ぐクラブにとって、ビカリオが最優先ターゲットとなっている。
財政面では、現在のユヴェントスの給与体系内で実現可能な取引と見られる。ヴィカリオは現在ロンドンで年間約450万ユーロを稼いでおり、この金額はビアンコネリの予算に余裕を持って収まる。 トッテナムは2500万～3000万ユーロの移籍金を要求すると見込まれており、2028年まで契約が残ることを考慮すれば妥当な評価額だ。しかしユベントスだけが獲得に動いているわけではない。ダービー・ディタリアのライバルであるインテルも、ヤン・ゾマーの退団を見据えて状況を注視しており、イタリア代表GKの獲得をめぐる夏の長い争奪戦の舞台が整いつつある。
アタランタの代替案とイタリアのアイデンティティ
ビカリオ獲得が実現しなかった場合、ユヴェントスはアタランタのマルコ・カルネセッキを高品質な代替案として用意している。25歳の彼は今シーズン、リーグ随一のゴールキーパーと言えるが、より高額な移籍金が必要となる見込みだ。 トリノのクラブは、この貴重な戦力に対して3000万ユーロから4000万ユーロを要求する見込みだ。カルネセッキへの投資は「老婦人」にとって長期的な解決策となり、今後10年にわたるポジションの安定化が期待される。ただし、これほどの巨額支出は、クラブがチャンピオンズリーグ出場権獲得に伴う多額の収益を確保できるかどうかにかかっているだろう。
このイタリア人選手の獲得は、コンティナッサ（ユヴェントス本拠地）における「アズーリ」核の再構築という広範な戦略の一環だ。現在、ディ・グレゴリオに加え、レギュラーで起用されているイタリア人選手はアンドレア・カンビアソとマヌエル・ロカテッリのみ。ヴィカリオかカルネセッキのいずれかを獲得することで、ユヴェントスはロッカールームの国民的アイデンティティ強化を図っている。 クラブ経営陣は、特に最近のピッチ上の不振を受けてスパレッティ監督の下で移行期を迎える中、セリエAのプレッシャーを乗り切るにはイタリア人選手を中核に据えることが不可欠だと考えている。
今夏、部署における全面的な刷新
変更は先発ゴールキーパーだけに留まらないだろう。ユヴェントスは今夏、このポジションにおける全面的な刷新に備えている。2027年まで契約が残るマッティア・ペリンは、自身が正ゴールキーパーとして起用されるクラブへの移籍を希望しており、ベテランの第三ゴールキーパーであるカルロ・ピンソリオは36歳で引退を選択する可能性がある。 この空白を埋めるため、スカウト部門は控えゴールキーパー候補としてセリエA中位クラブの選手を複数監視している。ラツィオのイヴァン・プロヴェデル、ヴェローナのロレンツォ・モンティポ、レッチェのウラジミロ・ファルコーネらが対象だ。
他にもボローニャのフェデリコ・ラヴァリアや、ユヴェントス育成出身というUEFA登録リスト上の優位性を持つエミル・アウデロの名前が挙がっている。 1月の移籍市場で既に評価対象となっていたボーンマスのクリストス・マンダスにも関心が寄せられている。シーズン終盤を迎える中、ユヴェントスの「ゴールキーパー問題」は依然として未解決だ。ビカリオであれ他の候補であれ、一つ確かなのは、ディ・グレゴリオが不動の正GKとして君臨する時代が、クラブが守備陣の再構築を図る中で深刻な脅威に晒されているということである。
