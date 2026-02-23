ユヴェントスはミスが多いミケーレ・ディ・グレゴリオへの信頼を失い、トッテナムのゴールキーパー、グイリエルモ・ヴィカリオに目を向けている。

ビカリオ獲得が実現しなかった場合、ユヴェントスはアタランタのマルコ・カルネセッキを高品質な代替案として用意している。25歳の彼は今シーズン、リーグ随一のゴールキーパーと言えるが、より高額な移籍金が必要となる見込みだ。 トリノのクラブは、この貴重な戦力に対して3000万ユーロから4000万ユーロを要求する見込みだ。カルネセッキへの投資は「老婦人」にとって長期的な解決策となり、今後10年にわたるポジションの安定化が期待される。ただし、これほどの巨額支出は、クラブがチャンピオンズリーグ出場権獲得に伴う多額の収益を確保できるかどうかにかかっているだろう。

このイタリア人選手の獲得は、コンティナッサ（ユヴェントス本拠地）における「アズーリ」核の再構築という広範な戦略の一環だ。現在、ディ・グレゴリオに加え、レギュラーで起用されているイタリア人選手はアンドレア・カンビアソとマヌエル・ロカテッリのみ。ヴィカリオかカルネセッキのいずれかを獲得することで、ユヴェントスはロッカールームの国民的アイデンティティ強化を図っている。 クラブ経営陣は、特に最近のピッチ上の不振を受けてスパレッティ監督の下で移行期を迎える中、セリエAのプレッシャーを乗り切るにはイタリア人選手を中核に据えることが不可欠だと考えている。