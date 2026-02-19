ユヴェントスのストライカー、ロベルト・レヴァンドフスキの後継者としてバルセロナ移籍を熱望

バルセロナのスポーツディレクター、デコは、この名門クラブに求められる得点能力を維持できる後継者探しを任されている。しかし財政面が依然として障壁となっており、カタルーニャ勢がこれほど注目度の高い選手の獲得を可能にする給与予算の余地がどれほどあるかはまだ明らかではない。ヴラホヴィッチは自身の希望を表明しているが、候補リストに名を連ねているのは彼だけではない。

アトレティコ・マドリードのフォワード、ジュリアン・アルバレスは、引き続き理事会が優先する選択肢ですが、このアルゼンチン人選手との契約は、予想される移籍金の高さを考えると、難しいと思われます。そのため、特にフリーエージェントとなる可能性のあるヴラホヴィッチの魅力はますます高まっています。イタリアの報道 によると、ヴラホヴィッチは、自身の身体能力によってレヴァンドフスキ時代からのシームレスな移行が可能だと考え、バルセロナへの移籍を最優先すると見られています。

ヴラホヴィッチは、他のターゲットがより多才であるのに対し、伝統的なナンバー9のプロフィールを持っている。今月初め、セルビアのフィットネスコーチ、ドゥシャン・イリッチは、このストライカーがスペインでプレーすることになると予想し、「ヴラホヴィッチは、バルセロナのようなチームを率いるためのメンタリティと身体能力を備えている。彼のキャリアにとって、それは当然の次のステップのように感じる」と述べた。