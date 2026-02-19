AFP
ユヴェントスのストライカー、ロベルト・レヴァンドフスキの後継者としてバルセロナ移籍を熱望
ヴラホヴィッチ、バルサ移籍に照準を合わせる
カンプ・ノウの新たな時代の幕開けは、セリエAで最も決定力のあるストライカーの一人が先導するかもしれない。トゥットスポルトによると、ユヴェントスのフォワード、ヴラホヴィッチは、この夏、バルセロナへの注目度の高い移籍を視野に入れ、その意向を明らかにした。トリノでの将来が激しい憶測の対象となっているセルビア代表選手は、レヴァンドフスキが最終的に残すであろう空白を埋める最有力候補として浮上している。
イタリアの報道は、このセルビア人ストライカーが、他のどの移籍先よりもバルセロナへの移籍を熱望しており、前線の過渡期にあるバルサで自分の実力を試したいという明確な意思を示していると報じ続けている。ヴラホヴィッチは、ユヴェントスとの現在の契約が間もなく終了することから、市場で最も魅力的な選手の一人として、非常に有利な立場にある。
トリノでの契約延長交渉は進展が見られないため、26歳の彼はヨーロッパサッカー界で最も人気のあるフリーエージェントの一人になる見通しです。この状況は、伝説的なポーランド人ナンバー9の後継者を早急に確保しなければならないバルセロナの戦略的計画にぴったりと合致しています。
バルセロナが完璧な後継者を模索する
バルセロナのスポーツディレクター、デコは、この名門クラブに求められる得点能力を維持できる後継者探しを任されている。しかし財政面が依然として障壁となっており、カタルーニャ勢がこれほど注目度の高い選手の獲得を可能にする給与予算の余地がどれほどあるかはまだ明らかではない。ヴラホヴィッチは自身の希望を表明しているが、候補リストに名を連ねているのは彼だけではない。
アトレティコ・マドリードのフォワード、ジュリアン・アルバレスは、引き続き理事会が優先する選択肢ですが、このアルゼンチン人選手との契約は、予想される移籍金の高さを考えると、難しいと思われます。そのため、特にフリーエージェントとなる可能性のあるヴラホヴィッチの魅力はますます高まっています。イタリアの報道によると、ヴラホヴィッチは、自身の身体能力によってレヴァンドフスキ時代からのシームレスな移行が可能だと考え、バルセロナへの移籍を最優先すると見られています。
ヴラホヴィッチは、他のターゲットがより多才であるのに対し、伝統的なナンバー9のプロフィールを持っている。今月初め、セルビアのフィットネスコーチ、ドゥシャン・イリッチは、このストライカーがスペインでプレーすることになると予想し、「ヴラホヴィッチは、バルセロナのようなチームを率いるためのメンタリティと身体能力を備えている。彼のキャリアにとって、それは当然の次のステップのように感じる」と述べた。
ヴラホヴィッチが「バルサ優先」方針を採用
同報道によれば、ヴラホヴィッチの将来像は3月に具体化し始めるが、本人は自身の希望を明確にしており、代理人に対しバルセロナとの交渉を他クラブより優先するよう指示している。この積極的な姿勢は、イタリア残留やミランの獲得工作、あるいはイングランド移籍よりも、ラ・リーガ移籍を優先する意思の表れだ。
セルビア人選手は他の選択肢を完全に排除しているわけではないが、代理人へのメッセージは明確だ。バルセロナがオファーを出さない場合、ユヴェントスとの契約更新交渉に応じるか、セリエAでの活躍を長年追ってきたプレミアリーグクラブからのオファーを検討する姿勢を示している。
この「バルサ優先」方針は、再生されたカンプ・ノウでプレーする魅力が、イングランドクラブが提示する可能性のある金銭的条件を上回っていることを示唆している。彼の代理人には、潜在的な移籍先クラブの優先順位について厳格な指示が出されており、カタルーニャの巨人がそのリストの頂点に確固として位置づけられているという。
クラブと選手にとっての重大な局面
今後数週間は選手とクラブ双方にとって決定的な時期となる。3月が近づくにつれ、ユヴェントスとの契約問題は決着するか、あるいはフリーエージェントとしての退団が確実となるだろう。バルセロナは主要ターゲットの獲得判断を夏まで先延ばしにする可能性が高く、ハイリスクな待機ゲームが展開される見通しだ。
この戦略にはバルサにとってリスクが伴う。ヴラホヴィッチ獲得に踏み切るタイミングが遅れれば、具体的な契約オファーで迅速に動くライバルクラブに奪われる恐れがある。逆に動きが早すぎれば、市場が有利に動いた場合にアルバレスのような他の優先ターゲットを追う財務的柔軟性を損なう可能性がある。
