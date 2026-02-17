ユヴェントスのジョルジョ・キエッリーニとダミアン・コモリ、インテル戦での物議を醸す敗戦後に審判とのトンネル内での乱闘で出場停止と罰金処分

イタリアダービーの余波は迅速かつ厳しく、サン・シーロでの混乱を受けイタリアスポーツ審判委員会が重い制裁を下した。最も厳しい処分はユヴェントスのコモリCEOに科され、2026年3月31日まで全てのサッカー関連活動が禁止された。 この禁止措置の厳しさは、公式試合報告書に詳述された事件の重大性を反映している。報告書は、熱狂的な状況下で完全に自制心を失った経営幹部の様子を伝えている。

報告書はハーフタイムの状況を衝撃的に描き、コモリが審判ラ・ペンナに対し「攻撃的で深刻な威嚇的態度」を示したと記している。トンネル内では事態が急速に悪化し、CEOが審判に物理的接触を試みたとされる。ユヴェントスのコーチングスタッフやクラブ関係者が彼を押さえつける物理的介入によって、ようやく阻止されたという。 さらにコモリは「極めて侮辱的な」言葉を用いたと指摘されており、その罵倒は両チームが別れた後も審判控室の外で長く続いたと報じられている。