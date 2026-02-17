Getty Images Sport
翻訳者：
ユヴェントスのジョルジョ・キエッリーニとダミアン・コモリ、インテル戦での物議を醸す敗戦後に審判とのトンネル内での乱闘で出場停止と罰金処分
コモリ、威圧的行為で出場停止処分
イタリアダービーの余波は迅速かつ厳しく、サン・シーロでの混乱を受けイタリアスポーツ審判委員会が重い制裁を下した。最も厳しい処分はユヴェントスのコモリCEOに科され、2026年3月31日まで全てのサッカー関連活動が禁止された。 この禁止措置の厳しさは、公式試合報告書に詳述された事件の重大性を反映している。報告書は、熱狂的な状況下で完全に自制心を失った経営幹部の様子を伝えている。
報告書はハーフタイムの状況を衝撃的に描き、コモリが審判ラ・ペンナに対し「攻撃的で深刻な威嚇的態度」を示したと記している。トンネル内では事態が急速に悪化し、CEOが審判に物理的接触を試みたとされる。ユヴェントスのコーチングスタッフやクラブ関係者が彼を押さえつける物理的介入によって、ようやく阻止されたという。 さらにコモリは「極めて侮辱的な」言葉を用いたと指摘されており、その罵倒は両チームが別れた後も審判控室の外で長く続いたと報じられている。
- Getty Images Sport
トンネルの混乱とキエッリーニの制裁
公式見解によれば、ハーフタイムの休憩時間は物理的な乱闘寸前の状態にあった。クラブの高位幹部が自チームの技術スタッフに制止される様子が映し出された結果、コモリには長期の出場停止処分に加え1万5000ユーロの罰金が科された。しかし、ユヴェントスの役員で感情を爆発させたのは彼だけではなかった。
選手として数十年にわたりこうしたハイステークスな試合で戦ってきたキエッリーニも、スポーツ審判の裁きの対象となった。伝説の元ディフェンダーで現ディレクターは、2026年2月27日まで公式職務から外される。彼の行為はコモリのそれほど身体的脅威とはみなされなかったものの、報告書はキエッリーニが審判の判定に「無礼な態度」で抗議したと指摘している。 さらに、トンネル内での乱闘が展開される中、副審に対して「侮辱的な批判」を投げかけたことも指摘され、クラブと審判団の関係が完全に崩壊した印象を強めた。
キエッリーニがロッキに説明責任を求める
この審判問題の爆発的拡大の根本原因は、カルルが2枚目のイエローカードで退場処分を受けたことにある。ユヴェントスは、この判定が相手チームの明らかなシミュレーションによって捏造されたものと固く信じている。リプレイ映像では接触がごくわずかだったように見え、ビアンコネリ陣営の不当感はイタリア審判団の統治体制への直接的な攻撃へと変貌した。キエッリーニは試合後、言葉を濁さず審判指定責任者ジャンルーカ・ロッキを非難し、制度的な変革を要求した。
「今日の出来事の後では、サッカーについて語ることはできない。我々に起こったか他者に起こったかに関わらず、今日起きたことは本当に許しがたい」とキエッリーニは激怒し、審判の基準が危機的状況に達していることを強く訴えた。「明日からVARは変更されるべきだ。これほど多くの誤審が、このようなビッグマッチでさえも続いているのは許されない」
- Getty Images Sport
「イタリアサッカー界の恥」
コモリはさらに踏み込み、この事件をユヴェントスの敗北にとどまらず、セリエAブランド全体の汚点と位置付けた。世界的に最も注目される試合の一つであるイタリア・ダービーにおいて、国際的な観客に示された光景に対し、CEOは深い恥辱を表明した。
「クラブとして、本日は明らかに非常に恥ずかしい思いをしています。今日の出来事は不名誉であり、オーナー、ファン、選手、監督に至るまで、クラブ全体として強く認識しているのは、このような事態が二度とあってはならないということです」とコモリは述べた。彼はこうした論争が繰り返される性質を嘆き、「何度も何度も起こっている…今夜は今シーズン見てきたことの総括だ。 全世界が注目するこのような試合で」と語った。さらにユヴェントスにとって追い打ちをかけるように、スポーツ審判部はカルルが1試合の出場停止処分を受けることを確認。スクデット獲得を目指すユヴェントスは、この打撃から立ち直ろうとする中で戦力を欠くこととなった。
広告